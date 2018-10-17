Потребляли ли бы вы мясо, полученное без убийства?

Нашему миру грозит продовольственный кризис, поскольку в нем все больше растут мясные аппетиты. Может ли курица, бегающая по двору фермы в Сан-Франциско, стать решением проблемы?

В 1931 году Уинстон Черчилль спрогнозировал, что однажды человечество "перестанет заниматься абсурдом, выращивать целую курицу ради грудки или крылышек и начнет выращивать эти части отдельно".

Этот день настал через 87 лет. Об этом мы узнали в продуктовой компании Just из Сан-Франциско, где попробовали куриные наггетсы, полученные из клеток куриных перьев.

Курица по вкусу как курица и при этом осталась жива. По рассказам очевидцев, она бродила где-то на ферме неподалеку от лаборатории.

Это мясо не следует путать с вегетарианскими бургерами, имеющими растительную основу, и другими заменителями мяса, которые приобретают популярность в супермаркетах.

Нет, это настоящее мясо, выращенное из животных клеток. Описывают его по-разному: окультуренное, искусственное, выращенное в пробирке или даже "чистое" мясо.

Изготовление куриных наггетсов в маленьком биореакторе занимает около двух дней. Для ускорения процесса деления клеток применяется белок. Это своеобразный каркас, который дает продукту и культуре (то есть разрастанию) среду, от которой мясо будет "питаться" во время роста.

Копірайт зображення Alamy Image caption Миллиарды птиц и животных ежегодно идут под нож ради мяса

Этого продукта еще нет в продаже ни в одной стране мира. Однако генеральный директор Just Джош Тетрик обещает, что уже к концу 2018 года он появится в меню нескольких ресторанов.

"Мы изготавливаем яйца, мороженое, масло и прочее из растений, а мясо делаем из мяса. Просто для этого не нужно убивать животное", - уточняет Тетрик.

Нам дали попробовать, и результаты поразили. Корочка была хрустящей, а мясо - ароматным, хотя внутренняя текстура оказалась немного мягче, чем в наггетсах из McDonald's или KFC.

Тетрик и другие предприниматели, работающие над производством клеточного мяса, объясняют, что хотят остановить забой животных и защитить окружающую среду от вредного воздействия промышленного фермерства.

По их словам, они ищут решение проблемы - как накормить перенаселенную Землю, не уничтожая при этом планету. И указывают на то, что их мясо не содержит ГМО и в процессе выращивания не требует применения антибиотиков.

По данным ООН, выращивание животных для еды - одна из причин глобального потепления, загрязнения воды и воздуха. Конвенционная животноводческая отрасль пытается повысить свою эффективность и меньше вредить окружающей среде, однако многие выражают сомнения в том, что в дальнейшем она будет успевать удовлетворять рост мировых аппетитов к животному белку.

Ежегодно мы убиваем 70 млрд животных, чтобы накормить 7 млрд людей, говорит доктор Юма Валетте, кардиолог, основатель калифорнийской компании Memphis Meats, ведущего производителя искусственного мяса на клеточной основе.

По его словам, когда больше людей выберется из нищеты, глобальный спрос на мясо вырастет вдвое. Человечество не в состоянии будет выращивать достаточно скота и кур, чтобы удовлетворить аппетиты 9 млрд человек, а именно таким будет население Земли к 2050 году.

"Из этих животных клеток мы можем выращивать буквально любое мясо, птицу и морепродукты, - уверяет доктор Валетте. - Я думаю, это одна из важнейших инноваций современности".

Многие американцы утверждают, что стали употреблять меньше мяса. Но по данным министерства сельского хозяйства США, за текущий год рядовой потребитель съест более 100 кг мяса скота и птицы. Это примерно на 9 кг больше, чем американцы потребляли в 1970-х годах.

Image caption Спрос на мясо растет во всем мире

Пионером клеточного сельского хозяйства является голландский ученый Марк Пост. Его первый гамбургер, выращенный в лабораторных условиях и поджаренный в 2013 году, стоил 300 тысяч долларов (228 тысяч фунтов).

Пока ни одна компания не расширила производство для того, чтобы клеточные котлеты появились в продаже, однако по приблизительным оценкам Поста, если бы он начал массовое производство своих бургеров, то смог бы снизить стоимость каждого до 10 американских долларов.

"Конечно, это пока слишком высокая цена", - признает он.

Если компании Just все-таки удастся в этом году изготовить достаточное количество куриных наггетсов для продажи, то вряд ли они появятся в меню американских ресторанов. Правительство США до сих пор решает их судьбу.

Основную массу пищевых продуктов в США контролирует Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Впрочем, за некоторыми из них следит министерство сельского хозяйства (USDA). То есть если вы покупаете в США замороженную пиццу, то ее версию с пепперони контролирует USDA, а версию с сыром - FDA.

"Мы ведем переговоры со многими странами Азии и Европы", - рассказывает Тетрик. "Пока ничего не ясно" с регулировкой в ​​США, где USDA и FDA проводят публичные слушания, объясняет он.

"Я думаю, страны хотят взять на себя роль лидера в этом деле. Когда речь идет о нехватке продовольствия, восстанавливаемости ресурсов или строительстве полностью новой экономики, каждой стране хочется быть в авангарде", - говорит Тетрик.

Конечная цель - расширить производство искусственного мяса от лабораторий до крупных промышленных фабрик.

В эту сферу сегодня вовлечены десятки компаний. Они привлекают венчурный капитал из Кремниевой долины и от других инвесторов за ее пределами. Среди вложивших деньги в эту технологию - такие миллиардеры, как Билл Гейтс и Ричард Брэнсон.

Также этот продукт довольно неожиданно получил финансовую поддержку в компании Tyson Foods, которая вложила средства в Memphis Meats, хотя сумма не разглашается.

Tyson - крупнейший переработчик мяса в США. Еженедельно компания перерабатывает около 424 тысяч свиней, 130 тысяч коров и 35 млн кур. Так зачем ей инвестировать в клеточное мясо?

Компания решила "несколько изменить профиль - из мясной стать белковой", пояснил Том Мастробуони, финансовый директор Tyson Ventures, венчурного подразделения Tyson.

"Мы приняли сознательное решение - будем самой крупной протеиновой компанией", - добавил он.

Новейшие технологии Кремниевой долины ассоциируются со свободным генерированием идей и духом предпринимательства. Однако не стоит забывать, что Соединенные Штаты Америки - это все же страна, где большое значение имеют давние традиции.

Ассоциация скотоводов США имеет сильное лобби, а ковбой - это уважаемый символ с романтическим ореолом. Другого такого в истории страны, наверное, не найдется.

Поэтому владельцы ранчо на Среднем Западе присоединяются к дискуссии о том, каким образом будет позиционироваться на рынке новый продукт - как чистое, клеточное, полученное без забоя мясо, этический белок или просто мясо?

На своем ранчо в Озарке, горном регионе, который простирается от Миссури до Арканзаса, Калена и Билли Брюс кормят стадо черного ангусского скота. Помогает им в этом четырехлетняя дочь Уилла.

Image caption Калена и Билли Брюс с дочкой Уиллой

"Это мясо надо правильно маркировать - как белок, изготовленный лабораторным путем, - считает Билли Брюс. - Потому что для меня мясо - это то, что стоит у нас за спинами. Живое животное, которое дышит".

С этим соглашается штат Миссури. По требованию фермеров, его законодательный орган издал приказ, согласно которому этикетки с надписью "мясо" разрешено клеить только на продукт, полученный из скота. Это уже намек на опасения относительно тенденций, которые могут вскоре нанести ущерб традиционному сельскому хозяйству.

"Чтобы не вводить в заблуждение потребителей, чтобы они знали, что покупают и чем кормят семьи, нам кажется, что такой продукт надо называть как-то иначе", - говорит Калена Брюс.

Директор по политике и информированию Ассоциации скотоводов США в Вашингтоне (округ Колумбия) Лиа Бйондо ожидает, что закон штата Миссури примут и другие штаты.

"Мы позволим этим компаниям самостоятельно решать, как называть свою продукцию. Главное, чтобы она не называлась говядиной или мясом", - отмечает Бйондо.

Но в любом случае - будет ли кто-то есть такие продукты? Особенно здесь, в местности, где разводят скот?

Посетителей Lamberts, традиционного ресторана Среднего Запада в Озарке, штат Миссури, еще придется убеждать.

"Мясо - это то, что выросло на ферме, в поле", - утверждает Джерри Кимри, строитель из Лебанона, штат Миссури.

Учительница Эшли Посписилл, тоже из Лебанона, не хотела бы есть искусственное мясо.

"Я хочу быть уверенной в происхождении мяса и знать, что оно натуральное, а не созданное в лаборатории", - объясняет Эшли.

С этим соглашается Линда Хиллбурн, которая с аппетитом поедает (говяжий) стейк, прежде чем отправиться домой в Гатри, штат Оклахома.

"Для меня лучше, чтобы сначала оно было живое и бегало на четырех ногах", - говорит она.

"То, что создает человек, меня почему-то отпугивает. Мы и так достаточно уже бед натворили. Мне больше по душе то, что создал Бог", - признается Линда.

Г-жа Хиллбурн - отнюдь не единственная, кто с опаской относится к идее "пищи Франкенштейна", как ее окрестили скептики. Но Джош Тетрик настаивает на том, что клеточное мясо абсолютно лишено многочисленных животных заболеваний, к которым уязвимо традиционное производство мяса.

Он делает ставку на человеческий опыт и благосклонное отношение к прогрессу.

"В конце концов, человечество перестало колоть лед и теперь берет его в морозилке, перестало убивать китов, чтобы получить керосин, и теперь очищает для этого нефть, а от керосина перешло к электрическим лампочкам... когда-то лампочку называли творением дьявола... однако человечество вполне способно принять что-то новое.

Так происходит всегда. Если бы пришлось делать ставки, я бы сказал, что с мясом тоже так будет", - уверяет Тетрик.

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