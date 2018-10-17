"Стыд и боль": кто такой разведчик Семочко и как он стал "звездой" соцсетей

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Украинский топ-разведчик Сергей Семочко стал "героем" соцсетей после того, как попытался опровергнуть обвинения журналистов в незаконном обогащении и наличии российских паспортов у близких родственников. Что же так возмутило пользователей?

Сергей Семочко, первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины (СВР), оказался в центре скандала в начале октября.

Журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, в котором чиновника обвинили в коррупции и злоупотреблениях.

Во вторник Семочко попытался оправдаться в эфире телеканала ZIK, но стало только хуже.

Пользователи обнаружили ряд несоответствий в его интервью и стали сравнивать признание украинского разведчика со скандальным интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания назвала сотрудниками ГРУ и обвинила в отравлении семьи Скрипалей в британском Солсбери.

Правоохранительные органы уже пообещали провести расследование в связи с информацией, обнародованной журналистами относительно Семочко.

Кто такой Семочко и в чем его обвиняют?

45-летний Сергей Семочко работал в структурах Службы безопасности Украины со времени ее основания, в том числе в Крыму. После аннексии полуострова Россией возглавил одно из управлений СБУ в Киеве.

Первым заместителем СВР Семочко назначил президент Порошенко в июле этого года.

В октябре он стал главным фигурантом расследования команды Дениса Бигуса, обнародованного в программе "Наши деньги".

По данным журналистов, несмотря на отсутствие значительных доходов в последние годы, семья Семочко владеет элитными домами под Киевом общей стоимостью около 8 млн долларов.

Сам разведчик, согласно расследованию, живет в Козине в доме площадью 333 кв. м, приобретенном на имя его жены Татьяны Лысенко, которая имеет российский паспорт, так же, как ее дети от предыдущего брака - Анастасия Котон и Станислав Лысенко.

Два дома в Козине имеет также Анастасия Котон.

По данным журналистов, общего дохода и имущества семьи Семочко не хватило бы даже на половину одного такого дома в Козине.

Расследованием заинтересовались правоохранители.

СБУ во вторник сообщила, что начала проверку информации по расследованию в рамках уголовного производства о государственной измене.

А информацию о финансовом состоянии Семочко пообещало проверить Национальное антикоррупционное бюро в рамках производства о незаконном обогащении.

Что говорит разведчик?

Ответить на обвинения чиновник СВР решил в отдельном интервью на телеканале ZIK.

Он заверил, что информация в расследовании - ложная, а все его состояние и состояние его семьи "копейка к копейке" внесены в декларацию.

Семочко также заявил, что он и его жена Татьяна Лысенко имеют только украинские паспорта. И в подтверждение своих слов продемонстрировал документ жены на камеру.

Дети жены, по его словам, - "совершеннолетние и финансово самодостаточные", общим бытом с разведчиком не связаны.

Он также предположил, что за расследованием может стоять Россия.

"Маленькая команда журналистов не способна отфиксировать высокопоставленного сотрудника СБУ в течение года, чтобы это не было каким-то образом видно или не видно. В программе есть ракурсы, как выезжает машина, как я передвигаюсь по городу. Есть элементы визуального наблюдения, оперативно-технических средств. Целого комплекса. Что это и кто это? На эти вопросы мы ответим и назовем фамилии заказчиков", - заявил он.

"Дно и солсберецкий шпиль"

В соцсетях интервью Сергея Семочко вызвало гораздо более мощную реакцию, чем само расследование - от насмешек до уничтожающей критики.

Пользователи отметили, что в начале интервью сложилось впечатление, что Семочко читает текст в студии с суфлера, его аргументы неубедительны, а паспорт жены, который он продемонстрировал зрителям, не выглядит настоящим документом.

"Вчерашнее сольное выступление Семочко на ZIK не показал нам ничего нового, правда? Сц..ть в глаза, бесстыдно отбрехиваться, когда тебя схватили за руку - типичная линия поведения всех наших чиновников", - пишет в Facebook Дмитрий Гнап.

"Про Семочко... Как политтехнолог с многолетним стажем, могу сказать о политиках такое: хочешь быть мудрым, сильным, независимым, опытным политиком с высоким рейтингом, положительным имиджем и хорошими перспективами? Молчи!!!" - пишет депутат Виталий Чепинога.

"Паспорт" жены Семочко. Фото черно-белое, приклеено как попало... И печати нет. Великий разведчик считает всех дегенератами, которые не знают, как должна быть вклеена фотка в документе", - возмущается Лера Святюк.

У многих интервью украинского разведчика вызвало ассоциации с другим интервью - когда россияне Петров и Боширов (настоящие фамилии, по данным расследователей, Чепига и Мишкин. - Ред.), которых Британия назвала сотрудниками ГРУ и которые отравили Скрипалей в Солсбери, появились в эфире российского телевидения.

Их версия событий и поведение перед камерой вызвали немало насмешек в сети. В частности, то, что, по их словам, они приехали в Британию смотреть "знаменитый солсберецкий собор" как обычные туристы.

"Интервью заместителя главы службы внешней разведки Сергея Семочко - наш ответ интервью шефреду RT Маргарите Симонян с Петровым и Бошировим. Если серьезно, это дно", - пишет Ирина Ромалийская.

Skip Twitter post by @LBogutskaya Я сейчас посмотрела интервью с Семочко на ZIKе.

Короче, Петров с Бошировым в одном флаконе.

Первую часть интервью он читал с суфлера.

Потом раскрепостился, перешел на русский. Сказал, что украинский изучает.

Когда я... https://t.co/bmgxmwGAfP — Liza Bogutskaya (@LBogutskaya) 17 октября 2018 г.

"Стыд, боль, срам и солсберецкий шпиль..." Уполномоченное лицо "помахало в камеру паспортом" любимого человека ", на этот раз "без палева", закрыв номер пальцем. Текст нет смысла обсуждать - там сплошной ад. Ну и тема не раскрыта, что неудивительно, ведь оно не для того планировалось", - иронизирует Оксана Денисова.

Но есть и те, кто поверил Семочко.

"Какое имеет отношение Сергей Семочко к этим чужим для него детям?.. Я уверен, что политическую полемику надо вести честно, когда действительно есть за что зацепиться", - пишет Виктор Уколов.

"Интересно, что расследователи Бигуса заинтересовались Семочко только тогда, когда его назначили в Службу внешней разведки, которая является источником опасности для России. Второе, на что стоит обратить внимание, так это на то, что втягивание президента в этот скандал абсолютно искусственное", - считает Павел Нусс.

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