"Стыд и боль": кто такой разведчик Семочко и как он стал "звездой" соцсетей
Украинский топ-разведчик Сергей Семочко стал "героем" соцсетей после того, как попытался опровергнуть обвинения журналистов в незаконном обогащении и наличии российских паспортов у близких родственников. Что же так возмутило пользователей?
Сергей Семочко, первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины (СВР), оказался в центре скандала в начале октября.
Журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, в котором чиновника обвинили в коррупции и злоупотреблениях.
Во вторник Семочко попытался оправдаться в эфире телеканала ZIK, но стало только хуже.
Пользователи обнаружили ряд несоответствий в его интервью и стали сравнивать признание украинского разведчика со скандальным интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания назвала сотрудниками ГРУ и обвинила в отравлении семьи Скрипалей в британском Солсбери.
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Правоохранительные органы уже пообещали провести расследование в связи с информацией, обнародованной журналистами относительно Семочко.
Кто такой Семочко и в чем его обвиняют?
45-летний Сергей Семочко работал в структурах Службы безопасности Украины со времени ее основания, в том числе в Крыму. После аннексии полуострова Россией возглавил одно из управлений СБУ в Киеве.
Первым заместителем СВР Семочко назначил президент Порошенко в июле этого года.
В октябре он стал главным фигурантом расследования команды Дениса Бигуса, обнародованного в программе "Наши деньги".
По данным журналистов, несмотря на отсутствие значительных доходов в последние годы, семья Семочко владеет элитными домами под Киевом общей стоимостью около 8 млн долларов.
Сам разведчик, согласно расследованию, живет в Козине в доме площадью 333 кв. м, приобретенном на имя его жены Татьяны Лысенко, которая имеет российский паспорт, так же, как ее дети от предыдущего брака - Анастасия Котон и Станислав Лысенко.
Два дома в Козине имеет также Анастасия Котон.
По данным журналистов, общего дохода и имущества семьи Семочко не хватило бы даже на половину одного такого дома в Козине.
Расследованием заинтересовались правоохранители.
СБУ во вторник сообщила, что начала проверку информации по расследованию в рамках уголовного производства о государственной измене.
А информацию о финансовом состоянии Семочко пообещало проверить Национальное антикоррупционное бюро в рамках производства о незаконном обогащении.
Что говорит разведчик?
Ответить на обвинения чиновник СВР решил в отдельном интервью на телеканале ZIK.
Он заверил, что информация в расследовании - ложная, а все его состояние и состояние его семьи "копейка к копейке" внесены в декларацию.
Семочко также заявил, что он и его жена Татьяна Лысенко имеют только украинские паспорта. И в подтверждение своих слов продемонстрировал документ жены на камеру.
Дети жены, по его словам, - "совершеннолетние и финансово самодостаточные", общим бытом с разведчиком не связаны.
Он также предположил, что за расследованием может стоять Россия.
"Маленькая команда журналистов не способна отфиксировать высокопоставленного сотрудника СБУ в течение года, чтобы это не было каким-то образом видно или не видно. В программе есть ракурсы, как выезжает машина, как я передвигаюсь по городу. Есть элементы визуального наблюдения, оперативно-технических средств. Целого комплекса. Что это и кто это? На эти вопросы мы ответим и назовем фамилии заказчиков", - заявил он.
"Дно и солсберецкий шпиль"
В соцсетях интервью Сергея Семочко вызвало гораздо более мощную реакцию, чем само расследование - от насмешек до уничтожающей критики.
Пользователи отметили, что в начале интервью сложилось впечатление, что Семочко читает текст в студии с суфлера, его аргументы неубедительны, а паспорт жены, который он продемонстрировал зрителям, не выглядит настоящим документом.
"Вчерашнее сольное выступление Семочко на ZIK не показал нам ничего нового, правда? Сц..ть в глаза, бесстыдно отбрехиваться, когда тебя схватили за руку - типичная линия поведения всех наших чиновников", - пишет в Facebook Дмитрий Гнап.
"Про Семочко... Как политтехнолог с многолетним стажем, могу сказать о политиках такое: хочешь быть мудрым, сильным, независимым, опытным политиком с высоким рейтингом, положительным имиджем и хорошими перспективами? Молчи!!!" - пишет депутат Виталий Чепинога.
"Паспорт" жены Семочко. Фото черно-белое, приклеено как попало... И печати нет. Великий разведчик считает всех дегенератами, которые не знают, как должна быть вклеена фотка в документе", - возмущается Лера Святюк.
У многих интервью украинского разведчика вызвало ассоциации с другим интервью - когда россияне Петров и Боширов (настоящие фамилии, по данным расследователей, Чепига и Мишкин. - Ред.), которых Британия назвала сотрудниками ГРУ и которые отравили Скрипалей в Солсбери, появились в эфире российского телевидения.
Их версия событий и поведение перед камерой вызвали немало насмешек в сети. В частности, то, что, по их словам, они приехали в Британию смотреть "знаменитый солсберецкий собор" как обычные туристы.
"Интервью заместителя главы службы внешней разведки Сергея Семочко - наш ответ интервью шефреду RT Маргарите Симонян с Петровым и Бошировим. Если серьезно, это дно", - пишет Ирина Ромалийская.
"Стыд, боль, срам и солсберецкий шпиль..." Уполномоченное лицо "помахало в камеру паспортом" любимого человека ", на этот раз "без палева", закрыв номер пальцем. Текст нет смысла обсуждать - там сплошной ад. Ну и тема не раскрыта, что неудивительно, ведь оно не для того планировалось", - иронизирует Оксана Денисова.
Но есть и те, кто поверил Семочко.
"Какое имеет отношение Сергей Семочко к этим чужим для него детям?.. Я уверен, что политическую полемику надо вести честно, когда действительно есть за что зацепиться", - пишет Виктор Уколов.
"Интересно, что расследователи Бигуса заинтересовались Семочко только тогда, когда его назначили в Службу внешней разведки, которая является источником опасности для России. Второе, на что стоит обратить внимание, так это на то, что втягивание президента в этот скандал абсолютно искусственное", - считает Павел Нусс.