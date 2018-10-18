В Грузии обнаружены факты причастности Саакашвили к давнему убийству: все подробности

Копірайт зображення Reuters Image caption Один из обвиняемых сказал, что убийство олигарха санкционировал сам Саакашвили, но многие считают это предвыборной уловкой грузинских властей

Прокуратура Грузии заявила в среду, что раскрыла дело о подготовке убийства миллиардера Бадри Патаркацишвили, найденного мертвым в пригороде Лондона в 2008 году. Обвинения по этому делу предъявлены трем бывшим высокопоставленным чиновникам МВД Грузии.

"Это дело касается подготовки убийства, а не совершения убийства", - пояснил журналистам представитель прокуратуры Како Кацитадзе.

Прокуратура заявляет, что бывшие сотрудники Департамента конституционной безопасности МВД Грузии начали планировать убийство 52-летнего бизнесмена и оппонента прежних властей Бадри Патаркацишвили в 2007 году.

В аудиозаписях, которые также были обнародованы ведомством в среду, один из подозреваемых подтверждает, что вопрос о подготовке убийства был санкционирован тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

"Через несколько дней выборы. Это режим, который в агонии, который ничего не смог сделать для людей. Эти люди [обвиняемые] сидят в тюрьме. Они могут заставить сейчас любые записи сделать, надиктовать. Какая разница. Никто в Грузии этому не верит, никто. Я там вообще не фигурирую. Им надиктовали то, что они должны были говорить", - прокомментировал обвинения в свой адрес Михаил Саакашвили в интервью Русской службе Би-би-си.

Опальный бизнесмен

Копірайт зображення AFP Image caption Патаркацишвили умер спустя месяц после участия в выборах президента Грузии

52-летний бизнесмен и близкий деловой партнер Бориса Березовского Бадри Патаркацишвили скончался 12 февраля 2008 года в пригороде Лондона.

Его внезапная смерть вызвала немало подозрений, но официальной причиной смерти был назван сердечный приступ.

У Патаркацишвили были непростые отношения с прежними властями Грузии, так же как и с руководством России, где он активно занимался бизнесом.

В России Патаркацишвили занимал руководящие должности на телеканалах ОРТ и ТВ-6. Но в 2001 году российская генпрокуратура обвинила его в организации побега из-под стражи бывшего первого заместителя генерального директора "Аэрофлота" Николая Глушкова. В октябре 2002 года против него было выдвинуто еще одно обвинение - в мошенничестве в особо крупных размерах.

Патаркацишвили уехал в Грузию и был объявлен российскими властями в международный розыск. Россия тогда так и не добилась его выдачи. Он свободно перемещался между Грузией, Великобританией и Израилем.

В Грузии, где он основал телеканал "Имеди", его отношения с властями обострились в 2007 году. Он открыто говорил, что не пожалеет средств на свержение тогдашнего президента Михаила Саакашвили.

В ноябре того же года, после разгона антиправительственного митинга в центре Тбилиси и отключения от эфира телекомпании "Имеди" против него было возбуждено уголовное дело в связи с призывами к насильственному свержению власти.

Второй раз грузинская прокуратура обвинила его уже в 2008 году, после президентских выборов в Грузии, в которых он участвовал, но не смог победить. На этот раз в заговоре с целью свержения власти, подготовке нападения на политическое должностное лицо и подготовке теракта. Сам Патаркацишвили называл эти обвинения абсурдными.

Уже после смены власти в Грузии в 2012 году семье Патаркацишвили был возвращен телеканал "Имеди", который, согласно прокуратуре, был незаконно изъят у него по заданию Саакашвили.

Деловые отношения с давним партнером Борисом Березовским тоже резко ухудшились. Березовский заподозрил Патаркацишвили в обмане и недобросовестном ведении дел, и даже собирался отсудить значительную часть собственности у наследников Патаркацишвили уже после его смерти.

"Помажешь на ручку, и человек умирает"

Image caption В 2018 году общественность призвала Скотленд-Ярд возобновить расследования 18 подозрительных смертей в Лондоне, в том числе и смерть Бадри Патаркацишвили

Обвинения в подготовке убийства Патаркацишвили и превышении служебных полномочий предъявлены трем бывшим сотрудникам Департамента Конституционной безопасности (ДКБ) МВД Грузии Ревазу Шиукашвили, Левану Кардава и Георгию Меребашвили.

Еще одному бывшему высокопоставленному сотруднику МВД Георгию Дгебуадзе, согласно прокуратуре, обвинения будут предъявлены после того, как будет получено согласие Нидерландов, откуда он ранее был экстрадирован в связи с обвинениями по другому делу.

На двух обнародованных аудиозаписях подозреваемые обсуждаются планы и возможные методы убийства Патаркацишвили. На одной из них, сделанной 4 февраля 2007 года, Дгебуадзе пытается переманить одного из охранников Патаркацишвили.

Именно в этой беседе, согласно прокуратуре, он говорит о том, что вопрос о подготовке убийства санкционирован тогдашним президентом, так как Патаркацишвили является их политическим оппонентом.

На то же записи Дгебуадзе говорит, что ему нужна помощь изнутри, что ему нужно получить информацию о поварах и системе охраны.

На второй записи, сделанной на следующий день, пятого февраля, обвиняемые проводят совещание и обсуждают разные методы убийства, "в частности, отравление таким веществом, которое вызовет эффект естественной смерти".

Один из собеседников говорит, что есть методы, когда "помажешь на ручку, притронешься и через два-три дня он умирает, если хочешь через два часа". Другой обвиняемый отвечает, что у чеченцев было отравляющее вещество, которое можно налить в туфли или брызнуть на костюм.

По данным прокуратуры, обе записи были обнаружены при обыске в доме одного из обвиняемых.

Странная задержка

Обвиняемые не признают своей вины, а их адвокаты говорят об отсутствии доказательств в этом деле.

Основное доказательство стороны обвинения - аудиозаписи, экспертиза которых была проведена еще в 2016 году, отметила в беседе с журналистами адвокат Шиукашвили Кети Мирианашвили.

"Если прокуратура Грузии знала об этом преступлении, конкретные лица совершили преступление, почему обвинения предъявлены сегодня, а не в 2016?"- говорит она.

По ее словам, дело шито белыми нитками, и на самом деле власти лишь пытаются замять неудобные и проблемные для них темы.

О политической мотивации этого дела говорят и в оппозиции, связывая появление записей одиннадцатилетней давности и озвученные прокуратурой обвинения с предстоящими президентскими выборами в Грузии.

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