Следователи назвали подозреваемого в нападении в Керчи. Кто он?

Копірайт зображення Yekaterina Keizo/TASS

Студент Керченского политехнического колледжа устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении. При нападении погибли до 19 человек, 37 оказались в больницах. СКР оперативно завел дело о теракте, но затем переквалифицировал его на убийство. Русская служба Би-би-си рассказывает, что на данный момент известно о случившемся.

Как произошло нападение

Нападение на политехнический колледж в крымской Керчи произошло утром, 17 октября. Полная картина произошедшего ясна не до конца. Изначально СМИ сообщали о взрыве бытового газа - но позже выяснилось, что здание не было газифицировано.

Затем Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в учебном заведении взорвалась бомба, а Росгвардия уточнила, что в ней были поражающие элементы. По данным Следственного комитета, взрывное устройство сработало в столовой колледжа.

Студенты, в том числе поговорившие с ВВС очевидцы, рассказывают, что после взрыва в колледже началась стрельба. Об этом же говорила и директор колледжа Ольга Гребенникова, которой в момент нападения не было в здании. Она утверждала, что сразу несколько неизвестных с оружием заходили в кабинеты на втором этаже и "убивали всех, кого могли найти".

Однако практически все остальные очевидцы сообщали об одном нападавшем.

Спустя несколько часов после нападения НАК объявил, что в здании колледжа нашли еще одну бомбу, к вечеру ее обезвредили.

По данным очевидцев, первый этаж здания сейчас сильно поврежден. Студентов Керченского колледжа переведут в другие учебные заведения, сообщило министерство просвещения.

Сколько человек погибло

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), число погибших первоначально составило 18 человек. Такое же число назвал глава Крыма Сергей Аксенов.

В крымском Центре медицины катастроф и скорой медпомощи в свою очередь уточняют, что число погибших достигло уже 19 - один из пострадавших скончался уже в больнице.

Во время нападения также пострадали несколько десятков человек. По данным СКР, большая часть из них - подростки. По данным министерства здравоохранения России, в больницах находятся 37 пострадавших. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что 12 пострадавших - в тяжелом состоянии.

Первоначально у раненых выявили "минно-взрывные травмы", а в телах людей и на месте происшествия нашли поражающие элементы из взрывного устройства. Позднее в Следственном комитете заявили, что причиной гибели людей стали в основном огнестрельные ранения.

Принять пострадавших в Керчи готовы больницы в Москве, заявили власти.

Что известно о нападавшем

Подозреваемый учился в этом же колледже, рассказал Сергей Аксенов. Это студент-четверокурсник. Его тело силовики нашли в библиотеке учебного заведения. Следственный комитет уточнил, что нападавший - 18-летний Владислав Росляков.

"Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство", - уточнила представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Mash опубликовал предполагаемое фото студента - на нем снят молодой человек с оружием в руках.

"В колледже рассказали, что он никогда не отличался какой-то агрессией, не имел приводов в полицию, получал стипендию", - рассказал Аксенов в эфире "России-24".

"Влад Росляков был очень замкнутым, почти ни с кем не общался и давно удалился из соцсетей. Интересовался маньяками. Так говорят его одногруппники", - пишет Mash. РБК опубликовал слова знакомого Рослякова, который рассказал, тот "очень ненавидел техникум из-за злых преподов, он намекал, что отомстит им".

Одногруппник Рослякова также рассказал изданию, что тот в среду он пришел с двумя рюкзаками. В целом он вел себя спокойно и поздоровался с одногруппниками.

Подробности о нападавшем появились и в Telegram-канале "112". В частности, в нем выложена копия приказа о зачислении Рослякова - из него следует, что он поступил в учебное заведение в 2015 году.

Копірайт зображення Reuters Image caption Москвичи несут цветы к мемориалу города-героя Керчь возле Кремля

Уполномоченный по защите прав ребенка в Крыму Ирина Клюева сообщила, что в октябре Росляков получил "разрешение на использование охотничьего оружия".

"Систему получения оружия я не знаю, я оружием не владею, но я не думала, что такие молодые люди могут это сделать. Нужно выяснять, наверняка он должен был проходить медицинские осмотры, психологов, просто так человек ведь не может получить разрешение на оружие, даже если оно охотничье", - сказала она.

О том, что у нападавшего было разрешение на оружие, сообщает и "112". По данным канала, на днях студент купил 150 патронов.

Мотивы Рослякова пока не ясны. В квартире, в которой жил предположительно устроивший стрельбу студент колледжа, проводится обыск.

Теракт или нет

После взрыва Следственный комитет возбудил дело по статье "террористический акт". Было объявлено, что расследованием займутся сотрудники центрального аппарата ведомста. Для ликвидаций последствий нападения в Керчь направили бойцов Росгвардии, сотрудников ФСБ и МЧС. Случившееся активно комментировали в Национальном антитеррористическом комитете.

Копірайт зображення Yekaterina Keizo/TASS Image caption Сотрудники правоохранительных органов у здания Керченского политехнического колледжа, где произошел взрыв

Но затем СКР объявил о переквалификации дела.

"Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по статье 205 УК РФ (теракт), переквалифицировано на часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом)", - сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

Согласно заявлению НАК, ведомство будет пытаться найти "возможных организаторов и исполнителей взрыва". Свою группу для расследования случившегося в Керчь направит и министерство внутренних дел.

Крупнейшее происшествие в Крыму

Нападание на колледж стало первым крупным происшествием в Крыму с момента, как полуостров аннексировала Россия. До этого спецслужбы отчитывались лишь о предотвращении терактов - по обвинению в предполагаемой организации одного из них в колонии оказался украинский режиссер Олег Сенцов.

В России более массовыми жертвами за последние годы сопровождались только теракты в Волгограде в 2013 году. В октябре 2013 года смертница подорвала там автобус, а в канун Нового года произошли взрывы на местном вокзале и в троллейбусе. Тогда в общей сложности погибли больше 40 человек.

Полтора года назад при взрыве в петербургском метро погибли 16 человек, еще 87 пострадали.

В этом году в России уже несколько раз нападали на школы и колледжи - подобные инциденты происходили в Новосибирске, Улан-Удэ, Перми, Башкирии, Курганской области. Во всех случаях нападавшими были ученики этих же учебных заведений. Во время этих нападений погибших не было - лишь пострадавшие.

Как реагируют власти

Свои соболезнования родным и погибших при нападении на Керченский политехнический колледж выразил российский президент Владимир Путин. На сайте Кремля сообщается, что ему "доложили о случившемся по линии разных служб".

"Уже сейчас ясно, что это преступление. Мотивы и версии этой трагедии тщательно изучаются. По результатам работы правоохранительных органов и специальных служб общественность будет проинформирована", - заявил Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что во время переговоров с Сиси Путин отвлекся на разговор с главой ФСБ Александром Бортниковым, который доложил ему последние данные о случившемся.

Копірайт зображення Reuters Image caption Абдельфаттах Сиси и Владимир Путин почтили память погибших минутой молчания

Свои соболезнования выразил и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он поручил выехать в Керчь главе минздрава Веронике Скворцовой и министру просвещения Ольге Васильевой.

В МЧС объявили, что в Керчь на место происшествия отправляют медработников и психологов, которые будут работать с ранеными, а также близкими погибших и пострадавших.

Сейчас в Крыму усилена охрана всех основных объектов, в том числе Крымского моста. На полуострове действует режим чрезвычайной ситуации, закрыты все учебные заведения и детские сады, а также объявлен трехдневный траур.

На инцидент отреагировали и власти Украины: пограничники на границе с Крымом перешли на усиленный режим работы.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram