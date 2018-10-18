Победа украинцев в Лиге наций: закономерность или фарт?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Украина досрочно гарантировала себе первое место в своей группе после победы над чехами

Сборная Украины по футболу до завершения группового турнира победила в игре с чехами и словаками в дивизионе В Лиги наций и досрочно получила право повыситься в классе.

Во втором сезоне этого турнира, который стартует через два года, Украина будет играть уже в элитной когорте, наряду с французами, испанцами, португальцами и голландцами.

Кроме того, команда Андрея Шевченко существенно улучшила свои шансы попасть на Евро-2020. Отборочный турнир к этим соревнованиям стартует весной 2019-го.

Это будет финальный отбор, куда пройдут по два победителя каждой из подгрупп. Остальные четыре участника определят именно через Лигу наций, представители каждого из четырех дивизионов.

По четыре победителя групп проведут между собой полуфиналы и финал. Лучшие из мини-турниров станут последними участниками континентального первенства.

Собственно, учитывая это Шевченко и говорит: "Мы находимся только на полпути".

Победа в групповом турнире Лиги наций над довольно крепкими соперниками демонстрирует потенциал, но еще не значит, что сборная Украины способна решать самые серьезные задачи.

Благоприятные обстоятельства

Так сложилось исторически, что сборные Чехии и Словакии были для украинцев соперником неудобным.

Еще с тех времен, когда они представляли одну страну и смогли победить в четвертьфинале чемпионата Европы-1976 состоящую преимущественно из киевских динамовцев под руководством Валерия Лобановского сборную СССР.

Советская команда (тогда в основном - киевляне) считалась фаворитом, но, получив большую оплеуху, прекратила турнир досрочно.

Таким же фаворитом сборная Украины во главе с Михаилом Фоменко выглядела в противостоянии со словаками во время отборочного турнира к Евро-2016.

Однако из-за существенных кадровых трудностей украинцы на старте соревнований уступили Словакии 0: 1 дома и в итоге не смогли отыграть отставание.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Украина проиграла Словакии в отборочном раунде Евро-2016

Правда, в финальную часть чемпионата Европы во Франции украинцы все-таки попали, но выступили там крайне неудачно, проиграв все три матча с "сухим" счетом.

Зато словаки в группе победили Россию и сыграли вничью с англичанами и вышли в плей-офф, где уступили немцам.

Впрочем, Евро-2016 был пиком карьеры для целой группы ведущих словацких футболистов во главе с хавбеком итальянского "Наполи" Мареком Гамшиком.

После завершения того турнира словацкая команда начала постепенно сдавать позиции и на чемпионат мира-2018 уже не попала.

Чешский футбол в свою очередь переживает кризис еще более затяжной. И хотя в финальную часть континентальных первенств чехи начиная с 1996 года пробиваются постоянно, игра их команды после выхода в полуфинал Евро-2004 откровенно не впечатляет.

Звезды уровня Петера Чеха, Томаша Росицки, Марека Янкуловски, Карела Поборзьки, Милана Бароша из большого футбола ушли. А равноценной замены им пока нет.

Талантливые футболисты, которые выступают в топ-чемпионатах, вроде и есть, но игроков уровня украинских Ярмоленко, Коноплянки или Марлоса у них нет.

Фундамент

Иными словами, предпосылки для успешного выступления у сборной Шевченко были.

Частично потенциал украинская команда продемонстрировала еще в отборочном турнире чемпионата мира-2018, когда смогла победить как минимум не слабее нынешних оппонентов по подбору исполнителей сборную Турции.

Вместе с тем, хорватам и исландцам подопечные Шевченко уступили без вариантов, и причиной тому была не только болезнь роста, но и системные игровые трудности, которые в то время, казалось, нельзя было решить.

С приходом Шевченко сборная Украины отошла от характерного ей на протяжении двух десятилетий оборонного стиля и пыталась диктовать условия посредством контроля мяча.

Вот только исполнителей соответствующего класса для такой манеры ведения игры откровенно не хватало (и не хватает поныне).

Копірайт зображення UNIAN Image caption Андрей Шевченко попытался изменить стиль игры сборной

Сначала Шевченко строил атакующие действия вокруг двух креативных хавбеков - Александра Зинченко из "Манчестер Сити" и Виктора Коваленко из "Шахтера".

В купе со стремительностью и индивидуальным мастерством вингеров Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянки они должны были поставить оборону соперников в затруднительное положение.

Должны были, но не ставили. Время шло, а Зинченко в основу "МанСити" так и не пробился. Не является основным игроком в "Шахтере" и Коваленко.

Хуже всего, что проблемы постигли и тех, на кого тренерский штаб полагается в первую очередь - прочно засели на скамейке запасных немецких "Боруссии" из Дортмунда и "Шальке-04" Ярмоленко и Коноплянка.

Добавьте к этому уже привычные после завершения карьеры самим Шевченко проблемы с центрфорвардом и получите совершенно безрадостную картину.

К тому же не было гарантии того, что не пострадает структура игры украинской сборной в связи с тем, что из тренерского штаба выпал испанский специалист Рауль Рианчо, которого называли главным идейным вдохновителем данной игровой концепции.

У испанца закончился контракт, новый он не подписал и принял предложение российского "Спартака" из Москвы.

Вместо Рианчо Шевченко в команду помощников пригласил бывшего партнера по сборной и киевскому "Динамо" Александра Шовковского, выдающегося вратаря, но без тренерского опыта.

Свежая кровь

Время показывает, что роль Рианчо в тренерском штабе Шевченко была несколько преувеличенной. А кадровую подпитку сборная Украины получила, конечно, не на ровном месте.

Еще в конце предыдущего отборочного цикла выступать за национальную команду начал натурализованный бразилец Марлос из "Шахтера".

Кроме того, перебравшись из луганской "Зари" в бельгийский "Генк", постепенно уверенность в себе приобретал другой хавбек Руслан Малиновский.

Собственно, эти два исполнителя и стали для украинской сборной в Лиге наций-2018 осевыми.

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Марлос, которому в конце предыдущего отборочного цикла тренеры не могли найти оптимальное место на поле, сейчас удачно взаимодействует с Ярмоленко, Коноплянкой и Малиновским, образуя своего рода атакующее ядро ​​украинской команды.

Кроме того, усилил игру сборной Украины центральный нападающий Роман Яремчук. 22-летний игрок не смог прижиться в киевском "Динамо" и перебрался в бельгийский чемпионат.

Выступления за "Гент" добавили Роману уверенности в собственных силах.

Получив шанс сыграть в основе сборной, Яремчук усилил игру команды во всех компонентах - стремительности, воле к победе, креативности.

Вот только во время реализации голевых моментов Роман пока испытывает трудности.

Относительный оптимизм

Вместе с тем, несмотря на заметные положительные сдвиги, слишком увлекаться качеством игры, которую демонстрирует украинская сборная, не надо.

Действительно сильно со всех точек зрения команда Шевченко сыграла только во втором тайме выездной встречи против чехов. Уступая 0: 1, украинцы тогда создали немало голевых ситуаций и в итоге банально дожали хозяев.

Еще две победы сборная Украины завоевала "на зубах", переиграв соперника за счет класса, организации игры и игровой дисциплины.

Наличие этих черт радует, но в споре с крепкими оппонентами этих компонентов точно будет недостаточно.

Положительные тенденции в этом аспекте якобы были видны по втором тайме товарищеского матча против итальянцев, которая предшествовал поединку с чехами.

Однако не стоит забывать, что до этого был откровенно провальный первый тайм, который завершился вничью только из-за плохой реализации "Скуадрой адзуррой" голевых ситуаций.

Копірайт зображення REUTERS/Alberto Lingria Image caption Италия и Украина сыграли товарищеский матч в Генуе

Как ни странно, но у Шевченко немалые проблемы именно с оборонным звеном, которое накануне старта в Лиге наций казалось наименее проблемным.

В центре обороны - Ярослав Ракицкий и Никита Бурда. Реальной альтернативы этому дуэту нет.

Правый защитник Александр Караваев в клубе играет на позиции вингера, а левый бек Николай Матвиенко в "Шахтере" в основном работает на правом фланге.

Кроме того, очень нестабильный в последнее время опытный вратарь Андрей Пятов, который допустил в текущем сезоне в матчах за "Шахтер" немало результативных ошибок, приведших, в частности к поражениям в двух классических дерби против "Динамо".

Выиграв группу в соперничестве с чехами и словаками, сборная Украины продемонстрировала, что способна стабильно побеждать равных себе.

Однако не надо также забывать, что этот отрезок Шевченко, м незначительными исключениями, провел одним составом.

Любая дисквалификация или травма, без которых футбол на таком уровне невозможен, могут привести к серьезным проблемам, могущих отразиться на результате.

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