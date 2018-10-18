Архивы троллей: Twitter обнародовал информацию о российских и иранских фейковых аккаунтах

Копірайт зображення Getty Images Image caption По информации Twitter, подозрительные посты писались с примерно четырех тысяч российских аккаунтов

Социальная сеть Twitter выложила в открытый доступ архив из 10 миллионов записей и другого медиа-контента, размещенного в аккаунтах этой социальной сети. Руководство компании считает, что аккаунты, с которых писались твиты, связаны с прогосударственными структурами России и Ирана.

Речь идет о постах, написанных в период с 2013 по 2018 годы. 9 миллионов из них поступили с почти четырех тысяч аккаунтов, имеющих непосредственное отношение к "Агентству интернет-исследований", также известному как петербургская "фабрика троллей". Более 1 миллиона твитов (с 770 аккаунтов) предположительно было написано пользователями из Ирана.

Кроме текстовых записей, Twitter обнародовал 2 миллиона фотографий, gif-изображений, видео и трансляции "Periscope", а также всю имеющуюся информацию об их пользователях.

Представители компании Виджайя Гадде и Джоэль Рот отметили в своем заявлении, что Twitter пошел на этот шаг из соображений прозрачности и открытости, а также желания прояснить масштаб иностранного влияния в рамках информационных кампаний.

Они указали, что публикация этого расследования - часть обязательств, которые взял на себя Twitter в рамках сотрудничества с конгрессом США. Компания ранее публиковала часть этого расследования, теперь же оно присутствует в сети в полном объеме.

Интересы российских троллей: от Клинтон до Навального

Информация, обнародованная Twitter, выделяет несколько так называемых волн активности российских троллей, связанных с "Агентством интернет-исследований".

Первая продолжалась до конца 2016 года, ее мишенями стали американцы, либеральные россияне и украинцы, Барак Обама, демократы, Хиллари Клинтон, политика США в целом, украинские бойцы "Правого сектора", президент Украины Петр Порошенко и российский политик-оппозиционер Алексей Навальный.

Объекты восхваления - российские военные, действующие в Крыму и на Востоке Украины, а также президент России Владимир Путин.

В начале 2017 года американское разведсообщество опубликовало доклад о вмешательстве российских хакеров и троллей в ход американской избирательной кампании.

В его открытой части, кроме прочего, были представлены образцы кода, использовавшегося для задействования соцсетей в информационной войне.

Особое внимание россиянам и их киберактивности уделили ФБР и Министерство финансов, в частности, его спецподразделение по борьбе с финансовыми преступлениями (OFAC). Не менее рьяно россиянами интересовался спецпрокурор Мюллер, выдвинувший обвинения против собственника и сотрудников "Агентства интернет-исследований". Эти действия и нешуточное общественное внимание, а также реакция Twitter, который деактивировал многие подозрительные учетные записи, не остановили российских троллей.

Копірайт зображення Reuters Image caption Twitter взял на себя обязательства по выявлению и блокировке троллей в рамках сотрудничества с конгрессом США

Согласно обнародованной Twitter информационной базе, несмотря на резонанс, расследования и слушания, проводившиеся спецслужбами, сенаторами и спецпрокурором США, в 2017 году в соцсети была создана как минимум тысяча новых учетных записей, владельцы которых называли себя рядовыми россиянами и американцами, но, как стало ясно, работали все на ту же "фабрику троллей".

Наибольшее внимание в публикациях уделялось социальным меньшинствам и чувствительным политическим темам. Также распространялись месседжи антироссийского содержания, которые еще больше накалили отношения в и без того расколотом вопросами внутренней политики американском обществе.

Эти акаунты оставались активными вплоть до июня 2018 года, когда "Твиттер" провел расследование, выявил подозрительные записи и деактивировал их.

Тролли нового поколения представали активистами-республиканцами, и их целью были не только промежуточные выборы 2018 года, но и предстоящая президентская гонка 2020 года. Они часто использовали слоган Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой" - "Make America Great Again" - или его аббревиатуру MAGA, выступали с нападками на мусульман, иммигрантов, феминисток, демократов, россиян, "брексит", президента Франции Эммануэля Макрона и даже на само "Агентство интернет-исследований", чтобы, как считают в руководстве "Твиттера", отвести от себя подозрения.

Согласно доказательной базе, предоставленной Twitter, с 2017 по июнь 2018 года, АИИ написало 43 тысячи постов и ретвиттов - это около 180 публикаций в день.

Иран: менее изобретательный троллинг

Twitter-аккаунты из Ирана за последние 6 лет выдали на-гора более миллиона твитов с целью повлиять на международную аудиторию. Большинство из них восхваляло существующий иранский режим, некоторые авторы притворялись западными и ближневосточными журналистами, а также позиционировали себя как медийные организации и "сознательные граждане".

Записи были сделаны на английском, испанском, французском, русском, турецком и арабском языках для того, чтобы охватить как можно более широкую аудиторию пользователей.

Установлено, что некоторые из них были связаны с иранскими государственными медиа, такими как PressTV, другие - с прогосударственными интернет-ресурсами, предлагающими "познакомиться с настоящим Ираном, его культурой, цивилизацией и туристическими возможностями", третьи - с российским информационным агентством, базирующимся в Москве и также распространяющем информацию об Иране в положительном ключе, с французским новостным сайтом и с палестинским информагентством.

Были посты и от "рядовых сознательных граждан" Франции и США.

Большинство из них были отключены в августе.

Все они так или иначе преподносили иранское руководство и политический курс страны в выгодном свете и, наоборот, жестко отзывались о врагах Тегерана - Саудовской Аравии и Израиле.

Сирия и Башар Асад - назывались друзьями, Россию благодарили за освобождение Алеппо, США - называли главным врагом, равно как и Турцию.

В отличие от российских "коллег" иранские авторы меньше троллили, напрямую обращаясь к своей целевой аудитории с тем или иным посылом, главным образом, критикуя политику Дональда Трампа.

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