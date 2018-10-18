"Поющие цветы": киевский фестиваль хризантем в фото
В Киеве продолжается Фестиваль хризантем - традиционная осенняя выставка цветов на Певческом поле. Интересно, что в этом году цветы можно не только увидеть, но и... послушать.
Каждый из 10 столичных районов предлагает посетителям свою цветочную композицию, которую дополняет музыка - от диско до классической органной.
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Например, дизайнеры Святошинского района советуют рассматривать осенние цветы под звуки кантри.
Деснянский район приглашает гостей фестиваля отдохнуть в стиле лаунж - и они это приглашение охотно принимают.
Представители Шевченковского района отдали предпочтение тяжелой музыке и предлагают наслаждаться их композицией "Мощное соло" под звуки металла.
А вот в Голосеевском районе считают, что хризантемы лучше "звучат" в ритме диско.
Дизайнеры Днепровского района предлагают вспомнить, что мир прекрасен, - и послушать джаз.
Почувствовать себя настоящим блюзменом приглашают в Соломенском районе столицы.
А в Дарницком районе в этом году танцуют аргентинское танго.
Тем временем на столичном Подоле звучит рок-н-ролл...
... а на Печерске слушают The Beatles.
А всем, кто устал от шума и быстрых ритмов, дизайнеры Оболонского района предлагают отдохнуть под звуки классической органной музыки.
И перед тем, как покинуть выставку, не упустите шанс почувствовать себя певцом...
...или музыкантом.
Фестиваль хризантем на Певческом поле в Киеве продлится до 28 октября.
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