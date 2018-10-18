"На войне классно, иначе люди бы не воевали" - десантник-писатель Валерий Ананьев

Экс-десантник 25-й бригады Валерий Ананьев стал известен в соцсетях в 2014 году, когда начал постить видео быта своей части на передовой.

Как сам признавался, таким образом он хотел просто показать родным, что у него все хорошо. Впоследствии его ролики начали перепощивать тысячи людей - причем, с разных сторон конфликта.

О том, что ему писали люди "с той стороны", почему уволился со службы и как повлияла война на чувство юмора, он рассказал BBC News Украина.

О службе в армии

На вопрос BBC News Украина, почему ушел в армию на контракт - 18-летним, еще до начала войны на Донбассе, Валерий отвечает: "Был маленьким и наивным мальчиком, который себе придумал иллюзии об армии".

Со временем начался процесс разочарования: "Я себя сильно накрутил и разочаровывался долго".

Копірайт зображення Facebook Валерия Ананьева Image caption Валерий Ананьев устроился по контракту в армию, когда ему исполнилось 18 лет

"Уже на втором году службы был уверен, что не буду продолжать военную карьеру, о которой мечтал много лет, я не хочу быть офицером, а просто хочу дослужить по контракту до конца", - рассказывает Валерий.

Но за полгода до окончания контракта началась война.

О войне

"На войне ничего трудного нет, там классно. На войне всем нравится - если бы люди не хотели воевать, то что бы политики ни делали, войн бы не было. Они происходят, потому что есть люди, которые хотят воевать", - иронизирует Валерий Ананьев.

"На войне я осознал много вещей, в частности свой маленький вклад в то, что эта война стала возможной", - признается Валерий Ананьев.

Он считает, что конфликт, кроме агрессии со стороны России, был вызван отношением многих украинцев к своей стране: "Я чувствовал себя "простым человеком, от которого ничего не зависит" и жил меркантильно. Когда надо было, давал взятки - заплатил 300 долларов, чтобы попасть в списки миротворцев".

Копірайт зображення Facebook Валерия Ананьева Image caption В августе 2014 года город Ждановку Донецкой области взяли под контроль силы АТО, но уже в сентябре его заняли сепаратисты "ДНР"

В миротворческую миссию его так и не приняли, но на войну он все же попал - прошел бои летом 2014 года за Краматорск, Шахтерск, Дебальцево, Углегорск, Ждановку.

"Контракт у меня заканчивался 12 октября 2014 года. Весь мой призыв, кроме меня и еще одного парня, после этого ушел. Я решил остаться и прослужил еще два года", - говорит Валерий.

О видео с фронта

Идея снимать видео о войне появилась как способ показать родным, что у него все нормально, он жив.

Но, добавляет Ананьев, сыграло и желание популярности: "Была какая-то тщеславная тяга отметить себя на этой войне, мне было 20 лет".

Копірайт зображення YouTube канал Валерия Ананьева Image caption За снятые на телефон видео Ананьева трижды выгоняли с фронта

"Во-вторых, осознавал, что участвую в исторических событиях... Поэтому я все снимал, ведь все это было уникальным. Даже поедание пищи было уникальным, потому что это было на войне", - добавляет Ананьев.

Видео, которые показывали быт 25-й бригады на фронте, начали собирать тысячи просмотров.

Их заметило и военное руководство: "Три раза меня выгоняли из АТО по звонкам из Минобороны".

Трижды удавалось возвращаться - содействовал командир роты.

"Я использовал популярность, чтобы материально помогать роте и сконцентрировать вокруг подразделения волонтеров...", - объясняет Валерий Ананьев.

О реакции "той стороны"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Нормально общаться с кем-то из "ДНР" или "ЛНР" не получается, признается Валерий Ананьев

Видеоролики Ананьева сделали его популярным в соцсетях - как среди проукраинских пользователей, так и среди оппонентов.

Последние часто писали в приват: "Проклинали и желали смерти".

В то же время сепаратисты на своих ресурсах объявили вознаграждение за голову фронтового видеоблогера.

Из-за этого он сменил фамилию в соцсетях.

Ананьев - это ненастоящая фамилия, настоящую он пытается в публичном пространстве не афишировать.

"Один разговор в августе 2014 года мне запомнился. Собеседник сказал, что ему заплатили, чтобы он меня убил. По разговору не было похоже, что говорит какой-то инфантил. Это был довольно интеллектуальный диалог. И тогда я, честно говоря, задумался" , - признается Валерий.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На сепаратистских сайтах в 2014 году даже объявили "охоту" на Валерия Ананьева

Случаев нормального общения с "той стороной" Валерий не помнит: "Они начинают мне что-то объяснять, почему они перешли на другую сторону, спрашивать "Что мне дала эта страна?". Я говорю: "Мне все равно, почему ты перешел". Я их не спрашивал, а они оправдывались!".

Об увольнении из армии

Копірайт зображення Facebook Валерия Ананьева Image caption Ананьев в целом прослужил в армии около пяти лет

Два года назад Валерий Ананьев решил уволиться из ВСУ: "Морально устал. Не от войны, а от армии".

По его словам, утомило отношение к бойцам со стороны командиров.

"В 2014 году, когда война была в активной фазе, отношения между командирами и солдатами были прекрасными. Но когда война уже успокоилась, командиры начали вести себя по-другому. Вот комбат, например, сказал моему товарищу: мне не нужны умные солдаты, мне нужны послушные. Это говорит обо всем", - объясняет экс-десантник.

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"Ты делаешь кучу ненужных действий. Ты поспал, ты голоден - всем все равно. Конечно, есть и много хороших командиров, я видел на войне. Но большинство, пока я служил, были другими", - добавляет он.

По его словам, поувольнялись почти все знакомые бойцы, с которыми воевал в 2014-2015 годах: "Даже офицеры младшего состава - лейтенанты, младшие лейтенанты, капитаны - и их не устраивало отношение полковников. Поэтому это проблема не только солдат".

В конце концов, повлияли и проблемы со здоровьем, которые накопились с 2014 года: "Да и психологические проблемы - крышу срывало очень сильно".

О книге

Книгу "Следы на дороге" Валерий Ананьев написал, потому что "было, что рассказать".

Произведение, по его определению, художественное, хотя и основано на реальных историях на войне.

Например, о том, как сепаратисту из "ДНР" звонил товарищ из 25-й бригады и предупреждал об обстреле противотанковыми ракетами по блокпосту.

"Главный герой - не я, а мой товарищ. Он дружил с тем, кто перешел на другую сторону. И вот они иногда созванивались. Тот, с другой стороны, время от времени предупреждал о каких-то моментах", - уверяет Валерий Ананьев.

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Он говорит, что написание книги стало частью реабилитации после войны: "Не скажу, что написал и стало легче. Но понимание, что все, что произошло, уже написано, помогает структурировать в голове проблемы".

О солдатском юморе и слезах

На Львовском книжном форуме произошло событие, за которое Валерию Ананьеву пришлось извиняться в Facebook.

Копірайт зображення Facebook Валерия Ананьева Image caption Жесткий армейский юмор трудно понять гражданским, говорит Валерий Ананьев

"Ко мне приехали два сослуживца. Оба парализованы ниже пояса, не ходят. Мы целый день смеялись, а у нас в своем кругу шутки довольно специфические Например, когда кто-то подходит, я говорю: "Встань! Почему ты сидишь, когда человек подошел?", - вспоминает он.

"И в очередной раз подошла девочка за автографом. Мы снова как-то пошутили. Вижу, что она изменилась в лице, улыбка какая-то натянутая стала. Мне сказали, что она отошла потом и заплакала. Мне было очень стыдно", - признается Валерий Ананьев.

Экс-десантник поясняет: "Шутки между военными - то, как мы шутили на войне - это гражданским нельзя рассказывать. Это шутки, связанные с реальными смертями. Надо было как-то себя развлекать, высмеивать то, что происходило вокруг. Это было необходимо психологически. И рефлекс остался до сих пор".

Путешествие в одиночку

Копірайт зображення Facebook Валерия Ананьева

Сейчас Валерий Ананьев планирует поход в Скандинавию: "Буду идти полгода через горы за полярный круг до Северного ледовитого океана. Один через горы, по Норвегии".

Идет один, "чтобы подумать, и никто не отвлекал".

Это будет уже его второе такое путешествие.

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В 2017 году, сразу после начала безвиза Валерий Ананьев прошел известным маршрутом по Тропе св. Иакова, ведущей из Франции к испанскому побережью океана.

Когда вернется из Норвегии, планирует взяться за следующую книгу.

На вопрос, не хочет ли как-то вернуться в армию, отвечает: "В армию - нет, на войну - возможно".

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