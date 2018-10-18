"На войне классно, иначе люди бы не воевали" - десантник-писатель Валерий Ананьев
Экс-десантник 25-й бригады Валерий Ананьев стал известен в соцсетях в 2014 году, когда начал постить видео быта своей части на передовой.
Как сам признавался, таким образом он хотел просто показать родным, что у него все хорошо. Впоследствии его ролики начали перепощивать тысячи людей - причем, с разных сторон конфликта.
О том, что ему писали люди "с той стороны", почему уволился со службы и как повлияла война на чувство юмора, он рассказал BBC News Украина.
О службе в армии
На вопрос BBC News Украина, почему ушел в армию на контракт - 18-летним, еще до начала войны на Донбассе, Валерий отвечает: "Был маленьким и наивным мальчиком, который себе придумал иллюзии об армии".
Со временем начался процесс разочарования: "Я себя сильно накрутил и разочаровывался долго".
"Уже на втором году службы был уверен, что не буду продолжать военную карьеру, о которой мечтал много лет, я не хочу быть офицером, а просто хочу дослужить по контракту до конца", - рассказывает Валерий.
Но за полгода до окончания контракта началась война.
О войне
"На войне ничего трудного нет, там классно. На войне всем нравится - если бы люди не хотели воевать, то что бы политики ни делали, войн бы не было. Они происходят, потому что есть люди, которые хотят воевать", - иронизирует Валерий Ананьев.
"На войне я осознал много вещей, в частности свой маленький вклад в то, что эта война стала возможной", - признается Валерий Ананьев.
Он считает, что конфликт, кроме агрессии со стороны России, был вызван отношением многих украинцев к своей стране: "Я чувствовал себя "простым человеком, от которого ничего не зависит" и жил меркантильно. Когда надо было, давал взятки - заплатил 300 долларов, чтобы попасть в списки миротворцев".
В миротворческую миссию его так и не приняли, но на войну он все же попал - прошел бои летом 2014 года за Краматорск, Шахтерск, Дебальцево, Углегорск, Ждановку.
"Контракт у меня заканчивался 12 октября 2014 года. Весь мой призыв, кроме меня и еще одного парня, после этого ушел. Я решил остаться и прослужил еще два года", - говорит Валерий.
О видео с фронта
Идея снимать видео о войне появилась как способ показать родным, что у него все нормально, он жив.
Но, добавляет Ананьев, сыграло и желание популярности: "Была какая-то тщеславная тяга отметить себя на этой войне, мне было 20 лет".
"Во-вторых, осознавал, что участвую в исторических событиях... Поэтому я все снимал, ведь все это было уникальным. Даже поедание пищи было уникальным, потому что это было на войне", - добавляет Ананьев.
Видео, которые показывали быт 25-й бригады на фронте, начали собирать тысячи просмотров.
Их заметило и военное руководство: "Три раза меня выгоняли из АТО по звонкам из Минобороны".
Трижды удавалось возвращаться - содействовал командир роты.
"Я использовал популярность, чтобы материально помогать роте и сконцентрировать вокруг подразделения волонтеров...", - объясняет Валерий Ананьев.
О реакции "той стороны"
Видеоролики Ананьева сделали его популярным в соцсетях - как среди проукраинских пользователей, так и среди оппонентов.
Последние часто писали в приват: "Проклинали и желали смерти".
В то же время сепаратисты на своих ресурсах объявили вознаграждение за голову фронтового видеоблогера.
Из-за этого он сменил фамилию в соцсетях.
Ананьев - это ненастоящая фамилия, настоящую он пытается в публичном пространстве не афишировать.
"Один разговор в августе 2014 года мне запомнился. Собеседник сказал, что ему заплатили, чтобы он меня убил. По разговору не было похоже, что говорит какой-то инфантил. Это был довольно интеллектуальный диалог. И тогда я, честно говоря, задумался" , - признается Валерий.
Случаев нормального общения с "той стороной" Валерий не помнит: "Они начинают мне что-то объяснять, почему они перешли на другую сторону, спрашивать "Что мне дала эта страна?". Я говорю: "Мне все равно, почему ты перешел". Я их не спрашивал, а они оправдывались!".
Об увольнении из армии
Два года назад Валерий Ананьев решил уволиться из ВСУ: "Морально устал. Не от войны, а от армии".
По его словам, утомило отношение к бойцам со стороны командиров.
"В 2014 году, когда война была в активной фазе, отношения между командирами и солдатами были прекрасными. Но когда война уже успокоилась, командиры начали вести себя по-другому. Вот комбат, например, сказал моему товарищу: мне не нужны умные солдаты, мне нужны послушные. Это говорит обо всем", - объясняет экс-десантник.
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"Ты делаешь кучу ненужных действий. Ты поспал, ты голоден - всем все равно. Конечно, есть и много хороших командиров, я видел на войне. Но большинство, пока я служил, были другими", - добавляет он.
По его словам, поувольнялись почти все знакомые бойцы, с которыми воевал в 2014-2015 годах: "Даже офицеры младшего состава - лейтенанты, младшие лейтенанты, капитаны - и их не устраивало отношение полковников. Поэтому это проблема не только солдат".
В конце концов, повлияли и проблемы со здоровьем, которые накопились с 2014 года: "Да и психологические проблемы - крышу срывало очень сильно".
О книге
Книгу "Следы на дороге" Валерий Ананьев написал, потому что "было, что рассказать".
Произведение, по его определению, художественное, хотя и основано на реальных историях на войне.
Например, о том, как сепаратисту из "ДНР" звонил товарищ из 25-й бригады и предупреждал об обстреле противотанковыми ракетами по блокпосту.
"Главный герой - не я, а мой товарищ. Он дружил с тем, кто перешел на другую сторону. И вот они иногда созванивались. Тот, с другой стороны, время от времени предупреждал о каких-то моментах", - уверяет Валерий Ананьев.
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Он говорит, что написание книги стало частью реабилитации после войны: "Не скажу, что написал и стало легче. Но понимание, что все, что произошло, уже написано, помогает структурировать в голове проблемы".
О солдатском юморе и слезах
На Львовском книжном форуме произошло событие, за которое Валерию Ананьеву пришлось извиняться в Facebook.
"Ко мне приехали два сослуживца. Оба парализованы ниже пояса, не ходят. Мы целый день смеялись, а у нас в своем кругу шутки довольно специфические Например, когда кто-то подходит, я говорю: "Встань! Почему ты сидишь, когда человек подошел?", - вспоминает он.
"И в очередной раз подошла девочка за автографом. Мы снова как-то пошутили. Вижу, что она изменилась в лице, улыбка какая-то натянутая стала. Мне сказали, что она отошла потом и заплакала. Мне было очень стыдно", - признается Валерий Ананьев.
Экс-десантник поясняет: "Шутки между военными - то, как мы шутили на войне - это гражданским нельзя рассказывать. Это шутки, связанные с реальными смертями. Надо было как-то себя развлекать, высмеивать то, что происходило вокруг. Это было необходимо психологически. И рефлекс остался до сих пор".
Путешествие в одиночку
Сейчас Валерий Ананьев планирует поход в Скандинавию: "Буду идти полгода через горы за полярный круг до Северного ледовитого океана. Один через горы, по Норвегии".
Идет один, "чтобы подумать, и никто не отвлекал".
Это будет уже его второе такое путешествие.
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В 2017 году, сразу после начала безвиза Валерий Ананьев прошел известным маршрутом по Тропе св. Иакова, ведущей из Франции к испанскому побережью океана.
Когда вернется из Норвегии, планирует взяться за следующую книгу.
На вопрос, не хочет ли как-то вернуться в армию, отвечает: "В армию - нет, на войну - возможно".