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Каждое утро Наталья Драпата ведет в школу под Киевом двух дочерей. Они подходят к двери и прощаются. Дальше взрослым нельзя.

По правилам охраны, на которую родители ежегодно сдают по 150 грн, в школу должны пропускать только детей.

"Но наш охранник пропустит. Можно сказать, что ты, например, идешь на встречу с учителем", - говорит Драпата. - Я не чувствую, что дети в безопасности. Но даже если меры будут строгие, не факт, что это поможет, защитит от того, чтобы какой-то ненормальный перелез через забор и нанес вред".

О безопасности в учебных заведениях снова заговорили после нападения на колледж в Керчи 17 октября. 18-летний парень зашел в колледж, ранил вахтера, устроил взрывы и стрельбу. 21 человек погиб.

Безопасно ли в украинских школах и колледжах, кто должен охранять детей во время учебы и как их на самом деле охраняют, выясняла ВВС News Украина.

Учителя-охранники?

Согласно закону "Об образовании", во время учебы именно педагоги обязаны защищать детей "от любых форм физического и психического насилия".

Они должны сообщать о случаях буллинга и всех чрезвычайных ситуациях правоохранителям. За территориями школ закреплены полицейские патрули, которые должны вести дежурство.

Все, что касается технической стороны, - закупки устройств, установки турникетов, видеонаблюдение - это ответственность местных властей, объясняют в МОН.

Копірайт зображення unian Image caption Весной в нескольких украинских школах распылили неизвестное вещество с резким запахом. Такой инцидент произошел в школе в Заводском районе Николаева 21 мая 2018 года

Весной после ряда инцидентов в украинских школах министерство просило местные власти усилить в школах меры безопасности, провести тренинги, как общаться с незнакомцами, если кто-то куда-то зазывает, как защититься, если кто-то подозрительный зашел в школу или заметили подозрительный предмет.

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Другое дело, отмечает советник министра образования Оксана Макаренко, что в местных бюджетах не всегда на это есть средства. Хотя, по ее словам, такие тренинги в некоторых школах, например, в Киеве, все же проводят.

Охраняет ли охрана?

Как рассказали BBC News Украина директора школ, чаще всего в штатном расписании школы есть должность вахтера и ночного сторожа, но не охранников.

Охраны либо нету вообще, либо ее организуют за счет родителей, взносы с которых собирают в родительских комитетах.

Как рассказали ВВС News Украина десятки родителей из разных регионов Украины, они скидываются на калитки с кодовыми замками, турникеты, зарплаты охранникам и даже на видеонаблюдение.

Уровень охраны и цен на нее в учебных заведениях кардинально разнится. С родителей могут собирать по 5 грн в месяц и никого не пускать, как это происходит в 35-й школе Кривом Роге.

А вот в киевской гимназии №183 родители платят по 700 грн в год, а в школу пускают только по пропускам.

В некоторых школах есть и охрана, и турникеты, но вход в школу свободный.

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"Мне спокойнее, что к дочери в школу никого не пускают и там есть охрана, поскольку, например, вечером на танцы она идет абсолютно одна, когда школа почти пустая", - говорит мать школьницы Виктория.

Не всегда наличие охраны в школе означает безопасность, говорит Инна из Киева.

"Охрана в школе есть. По крайней мере, за нее платим, но имеем кучу проблем: на школьном стадионе колются наркоманы (даже во время уроков), на том же стадионе выгуливают собак. Результат - кучи дерьма и шприцев. На территории школы паркуются машины, а владельцы еще и угрожают детям и учителям", - перечисляет претензии мать двух школьниц.

В Минобразования сбор средств на охрану называют незаконным и призывают родителей сообщать о случаях таких поборов.

"Мы не можем считать школу безопасной"

"Вопросы частной охраны за счет родителей не может быть решением. Это вопрос государственного уровня, - говорит директор школы №5 в Киеве Светлана Олексюк. - Мы не можем считать школу безопасной!".

Вокруг территории ее школы на Печерске отсутствует забор. "При этом обустройство школьного двора, приведение его в порядок: цветы, кусты, деревья, калиновый гай, сиреневая роща, привлекают огромное количество посторонних, особенно в выходные дни. По понедельникам мы собираем полный контейнер шприцев, бутылок и одноразовой посуды", - рассказывает г-жа Олексюк.

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По ее словам, видеонаблюдение за всей территорией школы установить трудно.

"Мы считаем, что родители имеют право заходить в школу. Но таким образом в школу попадают и посторонние лица. На 100% следить не удается", - признается директор.

Она видит выход в следующих шагах:

электронные системы, а не люди, должны прийти в школы для повышения уровня безопасности;

специальная субвенция на разработку и внедрение комплексных мероприятий: заборы, контроль входа, электронные карточки для участников процесса;

видеонаблюдение всех зон внутри школы и снаружи;

специальные тренинги для детей и учителей о действиях в необычных ситуациях.

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта также считает, что вопросы охраны в школах должны решаться на уровне государства.

"Уровень безопасности в школах крайне низкий. Все, что у нас сейчас есть, - это защита только за деньги родителей, даже локальные решения с видеонаблюдением не являются решением проблемы. С таким видеонаблюдением ничего нельзя сделать в режиме реального времени", - говорит г-н Шабовта.

Угроза внутренняя, а не внешняя

Самая большая проблема касается не охраны, а готовности детей применять оружие против своих сверстников, говорит Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма.

По его словам, в России и США охрана не остановила тех, кто проникал в школы и устраивал стрельбу или резню.

"К счастью, этого нет в Украине, но есть проблема подражания. То, что случается за границей, может произойти и в Украине", - отметил эксперт.

Копірайт зображення ЮНИСЕФ

Он назвал ужасной ситуацию с травлей в стране. Его слова подтверждают результаты исследования, проведенного ЮНИСЕФ в 2017 году - 67% детей в Украине в возрасте от 11 до 17 лет сталкивались с травлей.

Мы должны предотвращать, а не охранять, говорит эксперт. Он призывает работать над психологической атмосферой в школах и стимулировать детей сообщать о возможных угрозах, с которыми они сталкиваются в соцсетях.

"Мы должны учить детей кибербезопасности. Дети должны понимать, кому они должны сообщать, что есть люди в школе, вне школы, кому можно передать эту информацию, что, например, есть такая группа и они хотят занести в школы баллончики", - говорит г-н Петренко.

Представительница Минобразования Оксана Макаренко говорит, что в школах проводят профилактические мероприятия, работают психологи, есть курс по антибуллингу. По ее словам, в школах должны отслеживать состояние детей и учителей, и дети должны учиться и знать, как справиться с гневом и злобой.

"Обнести школы высоким забором и никого не пропускать - это не выход. В школах не более опасно, чем в любом другом публичном пространстве в нашей стране. К сожалению, ситуацию в школе нельзя отделить от ситуации в Украине. Мы несколько лет имеем конфликт на востоке, много агрессии в социуме и интернете", - говорит советник министра образования.

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