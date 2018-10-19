Тюрьма за пересечение границы Украины: кому это теперь угрожает?

Копірайт зображення ДПСУ

В четверг Рада приняла закон, которым значительно усилила ответственность за незаконное пересечение границы Украины - теперь за это можно попасть в тюрьму на несколько лет.

Кому же теперь грозят тюремные сроки?

Кого будут сажать?

В целом новый закон касается трех категорий нарушителей:

лица, которым запрещен въезд на территорию Украины;

военнослужащие и другие силовики "государства-агрессора", которые пересекают границу вне пунктов пропуска, или же через такие пункты, но без документов или с поддельными документами;

лица, пересекающие украинскую границу "с целью причинения вреда интересам государства".

Персоны нон грата

Копірайт зображення ГПСУ Image caption Закон будет распространяться на людей, которым по тем или иным причинам запрещен въезд в Украину

Относительно первой категории - речь идет о людях, которым въезд в Украину и так запрещен, но они могут попробовать пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска.

Идея в том, чтобы лишить их такого желания, объяснили BBC News Украина в Госпогранслужбе (ГПСУ).

"Если такие лица появятся на пунктах пропуска, то мы их просто не пустим в Украину. Если же они попытаются пересечь границу в других местах, то им грозит тюрьма", - рассказывает помощник председателя и секретарь ГПСУ Олег Слободян.

Российские силовики

Копірайт зображення ГПСУ Image caption 30 июня 2017 года украинские пограничники Херсонского отряда задержали двух россиян, которые назвались военнослужащими Пограничной службы ФСБ России и потерялись, когда выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений. Впоследствии их отпустили (после штрафа), а по новому закону им бы грозила тюрьма

Вторая категория - это российские военные или представители других силовых структур РФ, таких как ФСБ.

Именно Россия в украинском законодательстве официально признана как "государство-агрессор".

Авторы закона - Ирина Луценко и Артур Герасимов - сетовали, что раньше, например, для "ФСБшников", которые нелегально пересекали границу Украины, но не были замешаны в каких-либо других незаконных действиях, были предусмотрены только штрафы.

Такое наказание они считали "несоизмеримым с общественной опасностью" их возможных действий.

Теперь же российские силовики, которые, например, не предъявят свои подлинные документы на пункте пропуска, или попытаются обойти блокпосты, могут попасть в украинскую тюрьму.

Угроза национальным интересам

Копірайт зображення УНИАН Image caption Квалифицировать угрозу для национальных интересов со стороны тех, кто пересекает границу, будут в СБУ

Наконец, третья категория - самая абстрактная.

Здесь, как и в случае с людьми, которым запрещен въезд в Украину, речь идет не только о россиянах, но и обо всех иностранцах, которые хотят "причинить вред интересам государства".

При обсуждении закона в парламенте уже сетовали, что такое определение можно толковать очень широко и применить по-разному.

"Это абсолютно правовая неопределенность. На самом деле по такому определению никого не накажут и никого не посадят, потому что ни один суд не сможет нормально доказать..., что человек имел какой-то преступный умысел", - отмечал депутат от "Свободы" Юрий Левченко.

А Олег Слободян объясняет, что информацию по данной категории вероятных преступников они будут передавать другим правоохранительным органам, которые могут вести следствие.

Скорее всего, это будет СБУ, добавляет он.

А уже на основании доказательств Россия суд будет принимать решение, действительно ли человек пересекал границу "с целью причинения вреда интересам" Украины.

Поэтому теоретически речь может идти и об иностранных культурных или политических деятелях, чьи высказывания или иные действия на территории Украины так или иначе могут навредить ее интересам.

"Все будет зависеть от решения суда", - отмечают в ГПСУ.

Копірайт зображення УНИАН Image caption На ответственность за незаконное посещение Крыма новый закон фактически не влияет

Что касается иностранцев, которые незаконно посещают Крым и неподконтрольные Киеву районы Донбасса, для них остается административное наказание в виде трехлетнего запрета на въезд в Украину.

Если же они едут в Крым или на территорию ОРДЛО "с целью причинения вреда интересам Украины" (и суд это докажет), то в Уголовном кодексе за это уже несколько лет предусмотрена ответственность - до пяти лет тюрьмы.

На сколько будут сажать?

Возможное наказание за незаконное пересечение границы, по новому закону, - до трех лет тюрьмы.

Если же нарушители при этом действовали в группе, или же попытались незаконно пересечь границу дважды или более раз, то им уже грозит тюрьма на срок от трех до пяти лет.

А в случае еще и применения ими насилия или оружия, возможный приговор - от пяти до восьми лет тюрьмы.

Весомый аргумент

Копірайт зображення ГПСУ

Депутаты приняли смягченный вариант закона - в его первой версии предлагалось сажать за незаконное пересечение украинской границы всех граждан государства-агрессора или "других лиц в интересах государства-агрессора". В том числе и за пересечение с поддельными документами.

Впрочем, от таких формулировок при рассмотрении закона в комитетах отказались.

В то же время в ГПСУ отмечают, что они все хотели более жесткую редакцию, по которой уголовная ответственность была бы предусмотрена практически за все попытки незаконного пересечения границы, кроме случайностей. Это позволило бы более эффективно бороться, например, с контрабандистами.

Впрочем, новый закон и так является "существенным шагом к повышению безопасности на границе и весомым аргументом пограничников", говорит Олег Слободян.

Новый закон еще должен подписать президент, что, скорее всего, и произойдет в ближайшее время.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram