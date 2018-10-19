Почему почти половина украинцев хорошо относится к России?

Копірайт зображення UNIAN Image caption В 2013 году Украина и Россия еще вместе праздновали День украинского флота и ВМФ России в Севастополе (архивное фото)

Почти каждый второй житель Украины хорошо относится к России, несмотря на драматические события четырех последних лет, - аннексию Крыма и конфликт на Донбассе. Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных в конце сентября Киевским международным институтом социологии и российским "Левада-центром".

Некоторых пользователей соцсетей такие цифры привели в замешательство и даже шокировали.

"Я не знаю, как это комментировать ... Состояние жизни, не приходя в сознание? Не грустно, а страшно ", - написал политический обозреватель Сергей Тихий.

"Сидишь себе в Фейсбуке, а по улицам ходят 48%", - иронизирует другой комментатор.

Опросы были проведены в то самое время, когда президент Петр Порошенко заявлял о том, что Украина окончательно прощается с Россией, беря курс на Европейский союз и НАТО.

"До свиданья, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес..", - цитировал президент слова известной советской песни.

О чем свидетельствуют следующие результаты социологических исследований, выясняла BBC News Украина.

Все стабильно?

В эфире одного из российских телеканалов из уст лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука, которого считают приближенным к Кремлю, прозвучало заявление о том, что более 45% украинцев, как и он лично, не считают Россию агрессором.

Он сослался на результаты социологических исследований, согласно которым именно такое количество жителей Украины высказали положительное отношение к России

Через несколько дней эти исследования были обнародованы Киевским международным институтом социологии и "Левада-центром".

48% - такое количество всех опрошенных хорошо или очень хорошо относятся к России. В то же время количество россиян, положительно настроенных по отношению к Украине, меньше - 33%.

Копірайт зображення kiis.com.ua Image caption Социологи отмечали резкое падение позитивного отношения украинцев к России с 2014 года

В КМИС говорят, что сентябрьские результаты почти не отличаются от публиковавшихся в течение последнего года, хоть и признают, что доля тех, кто относится к России хорошо, в сравнении с сентябрем 2017 года, выросла на 11%.

Как отмечает директор КМИС Владимир Паниотто, после аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе в 2014 году произошел обвал показателя доброжелательного отношения к России. Если в 2008-2014 годах он составлял 85-90%, то с 2014-го этот показатель резко снизился до 30-45%.

Некоторые эксперты делают упор именно на колоссальном падении симпатий к России за последние четыре года - с 90% до 48%.

Владимир Паниотто также отмечает: следует различать отношение украинцев к России и россиянам и к руководству этой страны.

Умение адекватно различать отношение к народу и к режиму - один из признаков цивилизованности Константин Бондаренко, политолог

Он ссылается на другие исследования, где вопросы "о любви" формулировались отдельно. Это было в 2016 году, и тогдашний результат был показательным: к России положительно относились 42% украинцев, к россиянам - 67%, в то время как к руководству России - 8%.

"Таким образом, положительное отношение украинцев к России в основном связано с положительным отношением к россиянам", - отмечает социолог, добавляя, что в ноябре будут обнародованы новые данные об отношении к россиянам и к руководству России.

"Умение адекватно различать отношение к народу и к режиму - один из признаков цивилизованности. Французы даже во времена немецкой оккупации продолжали положительно относиться к немецкому народу, но при этом ненавидели Гитлера и его клику", - говорит в комментарии ВВС News Украина политолог Константин Бондаренко.

"То, что 48% украинцев усматривают в России не столько путинский режим, сколько экономического партнера, общее культурное поле, историческую близость, генетическое родство - положительный момент. Тем проще будет отходить от ужасных 2014-2018 годов с их кровью, грязью и пропагандой", - убежден эксперт.

"У каждого в голове своя Россия"

"Для меня это означает, что 48% людей не знают своей истории, не чувствуют и не осознают, что идет война ... Не желая понимать, что страна - это, в первую очередь, люди, а уже потом правительство", - говорит в интервью ВВС News Украина Анастасия Дмитрук, которая в 2014-м написала ставшеее популярным в интернете стихотворение-обращение к россиянам "Никогда мы не будем братьями".

Тогда ее стихотворение вызвало шквал возмущения и обид со стороны одних людей и поддержку - со стороны других.

Однако доктор философских наук, заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха объясняет, что результаты опроса проистекают из культурно-этнических причин.

"Почти у трети украинцев есть родственники в России. Людей, которые считают русскую культуру своей или близкой, очень много. Поэтому культурная и этническая близость не позволяет отказаться от чувств, которые были всегда", - отмечает социолог.

"Нужно учитывать, что в разных регионах результаты очень отличаются. Там, где традиционно было большое влияние России, там, где люди больше всего пострадали от разрыва контактов с родственниками вследствие военных действий, симпатии к России сохраняются", - говорит Евгений Головаха в комментарии ВВС News Украина.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Социологи утверждают, что отношение украинцев к российским властям хуже, чем отношение к жителям России

Результаты опроса КМИС действительно показывают, что отношение украинцев к России существенно зависит от региона - на западе положительно относятся к России 25%, в центре - 47%, на юге - 54%, на востоке - 58%.

"У каждого из опрошенных в голове своя Россия, ее имидж, основанный либо на сентиментах прошлого, либо на сегодняшней необходимости заработать. Присутствует сознательная недооценка сентимента старшего поколения времен СССР, прямым демонстративным наследником которого является Россия", - говорит советник Национального института стратегических исследований при президенте Украины Олег Покальчук в комментарии ВВС News Украина.

"Социологи объединяют все это в единую тенденцию, но на самом деле картина очень дискретная", - добавляет он.

Влияние на украинскую политику

Заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха говорит, что пока у него нет оснований делать прогнозы о том, что симпатии к России значительной части украинцев могут повлиять на ход политических событий в стране.

Копірайт зображення AFP Image caption Аннексия Крыма и военный конфликт на Донбассе для значительной части украинцев не стали поводом для измения своего отношения к россиянам

"О расколе говорить рано, но многое зависит от государственной политики. С одной стороны, есть давление России, которая посредством контролируемых в Украине медиа подпитывает такие настроения. Но с другой, шаги властей иногда также не способствуют избежанию угрозы раскола. Например, языковой закон, защищающий интересы большинства, а не меньшинства, как это происходит во многих странах мира", - считает Евгений Головаха.

Политологи также указывают на то, что часть украинского общества воспринимает военный конфликт на Донбассе "дистанционно", а торговые отношения между двумя странами сохраняются.

"Меня результаты опросов не шокировали, несмотря на то, что речь идет об отношении людей к государству, которое Украина признала агрессором. Ведь у нас не тотальная война. Военная и гражданская сферы разделены, для многих это война дистанционная", - говорит директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в комментарии ВВС News Украина.

"Заявления президента о прощании с Россией - "До свиданья, наш ласковый Миша ...."- это, скорее, пиар, а реальная ситуация совсем другая", - добавляет он.

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