Неужели традиционные лифчики не выдержат конкуренции с модными бралетами?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Первое, что вы снимаете, вернувшись домой?

Ох, какое облегчение дарит этот несравненный "щелк" в конце долгого дня.

После длительного напряжения и ощущения давления нет ничего лучше, чем расстегнуть ненавистное орудие пыток с вшитыми в него жесткими железками.

Женщины носят бюстгальтеры на металлических каркасах еще с 1930-х годов. Однако теперь мы, кажется, понемногу теряем любовь к белью, которое поднимает грудь.

Уверенные в себе дамы стремятся к комфорту и естественному силуэту. А многомиллиардная индустрия моды, где царит жесткая конкуренция, внимательно прислушивается к пожеланиям женщин.

Копірайт зображення VICKY GROUT Image caption Чидера Эггеру, которая не носит лифчиков, считает, что "нет неправильных способов быть женщиной"

Влиятельные блоггеры также выступают за естественные женские формы.

В своем блоге Saggy Boobs Matter ("Обвисшая грудь имеет значение") Чидера Эггеру, которая не носит лифчиков, пишет, что "существует не один способ быть красивой", и "красота заключается не в том, насколько вызывающе торчит у вас грудь".

"Производить впечатление на мужчин - не та цель, которую стоит перед собой ставить", - считает блогер, которая поощряет женщин быть уверенными в себе и своем естественном виде.

"Нет ни одного неправильного способа быть женщиной ... природа не признает стандартов красоты", - утверждает она.

Image caption Молодые женщины предпочитают бюстгальтеры без косточек, и компания Asos предлагает множество вариантов

Розничные продавцы сообщают, что за последние два года существенно выросли продажи бралетов, коротких топов и спортивного белья. Новая волна нижнего белья предназначена для всех женщин, а не только для девушек модельной внешности.

За последний год в коллекциях Marks & Spencer число моделей бралетов увеличилось с 19 до 24, а их размеры теперь включают DD+.

Производитель нижнего белья, компания Asos, предлагает множество вариантов бюстгальтеров без каркасов размерами до 42GG. А в New Look сообщили, что лучше всего у них продается бралет с широкой эластичной лентой, которая поддерживает большую грудь.

Копірайт зображення KIRSTY BOSLEY Image caption По словам Кирсти Босли, в ее гардеробе нет ни одного удобного лифчика

31-летняя Кирсти Босли из графства Западный Мидленд говорит, что женщинам уже надоели бюстгальтеры на косточках, которые причиняют боль. Но она пытается отыскать альтернативу.

"Большая грудь - это боль", - жалуется она.

"Конечно, когда носишь их целый день, то уже к вечеру чувствуешь боль в спине и плечах. Но хуже всего - дискомфорт от лифчика. В конце каждого дня, когда снимаю лифчик, у меня на теле остаются огромные красные следы - вдоль грудной клетки, как раз там , где косточки впивались в тело", - говорит Кирсти.

"Ходить без лифчика - не вариант. Покачивание груди привлекает нежелательное внимание, а я этого не хочу. Поэтому вынуждена мириться с дискомфортом. Чтобы вес груди распределялся равномерно, нам нужны более широкие шлейки, а часто - более двух крючков на застежке. Одежда должна быть комфортной. Жаль только, что девушкам с нестандартными размерами достичь этого непросто", - считает она.

Копірайт зображення PA Image caption "А вы, парни, обойдетесь" - женщины отказываются от "неудобных" вещей и предпочитают комфорт, а не обольстительные изгибы декольте

А еще лифчики без косточек хорошо вписываются в мегатренд тысячелетия - "белье как одежда на выход".

Гулять в спортивном топе или пойти на свидание в кружевном лифчике? Сегодня такое в тренде. Поколение уверенных в привлекательности своего тела людей одевается для себя, своих друзей и фоток в Instagram.

Руководитель отдела дизайна компании M & S Сьюзи Дженкинсон говорит, что бралеты "стали основным предметом в ящиках с нижним бельем".

"В мире белья произошли большие изменения. Сейчас в центре внимания - комфорт и естественные линии женского тела. Вот почему бралеты своими нежными и мягкими линиями завоевывают расположение многих женщин. Клиенткам импонирует мягкая непринужденность формы этих популярных лифчиков", - объясняет она.

Копірайт зображення MARKS & SPENCER Image caption Розничные продавцы заказывают больше изделий без косточек и больших размеров

А пресс-секретарь компании New Look говорит: "Исторически сложилось так, что женщины покупали бюстгальтеры на косточках, которые хорошо поддерживают и поднимают грудь. Однако в течение последних двух лет увеличился спрос на мягкие силуэты и функциональный комфорт".

Копірайт зображення KENDALL JENNER Image caption Куда приводят Кардашьяны ... Кендалл и ее клан - фанаты "белья на выход"

В соцсетях циркулируют модные словечки - "свобода" и "комфорт". Женщины называют лифчики на косточках "строительными лесами" и "первым, что я сбрасываю дома".

"Я уже давно отказалась от традиционных лифчиков на косточках и ношу только удобные бралеты. Не хочу, чтобы мне что-то давило на плечи и грудь. И с размером это никак не связано", - написала одна из пользовательниц сайта Reddit в своем посте.

Эггеру предлагает женщинам последовать ее примеру и воспринимать её "не соответствующую общественным нормам" грудь как образец для вдохновения и "забивания" на чужое мнение.

"Я кайфую от жизни, и лифчики мне в этом не помеха, - говорит она. И шутит: - Моей груди привет и искренняя благодарность".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Во время протестов на конкурсе "Мисс Америка-1968" лифчики вместе со швабрами и высокими каблуками оказались на "помойке свободы"

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