Британия будет бороться с одиночеством на государственном уровне. Каким образом?

Копірайт зображення Getty Images/SolStock Image caption Врачи в Британии смогут "прописывать" уроки танцев

Премьер-министр Британии Тереза Мэй обнародовала первую в истории страны государственную стратегию борьбы с одиночеством.

По данным правительства, примерно 200 тысяч пожилых англичан не перебросились ни единым словом с друзьями или родственниками в течение более чем месяца.

Участковые врачи сообщают, что за один рабочий день к ним обращается от одного до пяти пациентов, страдающих от одиночества.

Объявляя о новой стратегии, британское правительство пообещало выделить средства из бюджета на кулинарные мастер-классы, занятия танцами и уроки рисования для одиноких людей. Врачи получат позможность "прописывать" такие занятия своим пациентам.

На это будет выделено дополнительно 1,8 млн фунтов стерлингов (2,4 млн долларов). Деньги пойдут также на открытие новых музеев, парков и кафе, куда, как надеется правительство, смогут приходить общаться одинокие люди.

В рамках программы в некоторых городах почтальонам будет отведена особая роль - смотреть за пожилыми людьми, которые могут страдать от одиночества (всего в Британии более 125 тыс. почтальонов).

В их обязанности будет входить общение с людьми и сообщение о возможных проблемах благотворительным организациям и государственным агентствам, помогающим пожилым людям.

Image caption Почтальоны будут присматривать за одинокими пнесионерами

На первом этапе стратегии такое сотрудничество между почтовой службой и государственными учреждениями будет введено лишь в некоторых городах, например в Ливерпуле и Уитби (известном любителям готической литературы тем, что там жил граф Дракула).

Британия следует примеру Финляндии, где почтальоны в некоторых регионах водят пожилых на прогулки, помогают им подстригать газон и даже готовить еду.

"Правительство не может найти нам друзей, - сказала назначенная в январе этого года министр по борьбе с одиночеством Трейси Крауч, - но новая стратегия облегчит общение".

Как надеются британские политики, борьба с одиночеством поможет снизить затраты на государственную систему здравоохранения. Врачи связывают проблему одиночества с повышением риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и болезни Альцгеймера.

Копірайт зображення UK Parliament Image caption В январе этого года Трейси Крауч была назначена министром по проблемам одиночества

В стратегии британского правительства отмечается, что проблема одиночества затрагивает не только пожилых, но и молодых людей, в особенности людей с ограниченными возможностями. Согласно данным властей, до 85% британских инвалидов в возрасте 18-34 лет чувствуют себя одинокими.

"С моей точки зрения, эта новая стратегия - просто просто поверхностное латание дыр, - говорит психотерапевт из Лондона Наталья Палмер. - Я вижу по своим клиентам, что одиночество - это огромная многосторонняя проблема, и разрешить ее при помощи танцев и кафе не получится".

"Иногда люди просто боятся общения. Нужны годы, чтобы избавиться от страха общения", - добавляет она.

Однако одиночество - не всегда плохо, говорят эксперты.

"Oдиночество, которое не длится слишком долго, может играть и положительную роль, оно заставляет нас предпринять шаги к общению. Это лишь постоянное чувство одиночества в течение длительного периода ведет к заболеваниям", - заявил в интервью ВВС Стив Коул, профессор медицинских наук в калифорнийском университете Лос-Анджелеса.

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