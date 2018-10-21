Космическая гонка: кто эти миллиардеры, обещающие путешествия по галактике?

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Все больше предпринимателей, которых называют создателями эры NewSpace, присоединяются к гонке, чтобы сделать возможными дешевые космические путешествия с повторным использованием космических аппаратов.

Среди них - миллиардеры Илон Маск, Джефф Безос и сэр Ричард Брэнсон, ранее достигшие успеха в других областях.

Вместе они бросают серьезный вызов устоявшимся гигантам космической отрасли.

Подпитываемые напряженным соперничеством, их амбиции включают развитие космического туризма и создание постоянных поселений людей на Луне и даже на Марсе.

В то же время новые предприниматели космической отрасли также заполняют огромную пустоту, оставленную правительствами, которые вынуждены были сократить финансирование космических программ.

В результате такие компании как SpaceX и Blue Origin становятся частью все более прибыльной космической гонки, по мере того как США стремятся бороться с амбициями Китая и России. По некоторым оценкам, стоимость космической отрасли в 2040 году составит 1 трлн долларов.

Так какие компании надеются зарабатывать деньги, радикально трансформируя наше будущее, и что за люди за ними стоят?

Джефф Безос: Blue Origin

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Основатель Amazon Джефф Безос, самый богатый человек в мире, был одним из первых участников "космической гонки", создав в 2000 году компанию Blue Origin.

По сравнению с конкурентами по отрасли, он имеет репутацию более осторожного в заявлениях о своей деятельности.

Компания потерпела неудачу после нескольких неудачных запусков и проблем с двигателем BE-4, а с 2016 года Безос ежегодно продавал свои акции Amazon на сумму в 1 млрд долларов, чтобы удержать Blue Origin на плаву.

Как и у Илона Маска с его SpaceX, целью Безоса является снижение стоимости космических путешествий путем строительства космических ракет многоразового использования. В прошлом эксплуатация ракет прекращалась после всего лишь одного запуска.

Три года назад Blue Origin стала первой компанией, которая успешно посадила ракету. Эта ракета New Shepherd сегодня успешно приземлялась уже пять раз, но Маск бросил камень в огород Безоса в социальных сетях, отметив, что эти полеты были лишь суборбитальными.

Blue Origin продолжила набирать обороты и недавно получила прибыльные государственные контракты и сертификаты национальной безопасности от правительства США.

Ранее в этом году Военно-воздушные силы США выбрали Blue Origin вместе с Northrop Grumman и United Launch Alliance для разработки новых ракет, которые могут быть использованы для военных запусков. Каждая компания получит от сделки 109 млн долларов.

Безос настроен на отправку "космических туристов" в суборбитальный полет. Компания Blue Origin заявила, что будет продавать билеты со следующего года, а инсайдеры в компании предполагают, что цена каждого из них может превышать 300 тыс. долларов.

В будущем Безос хочет наладить партнерство с NASA для проверки возможности создания постоянного человеческого поселения на Луне.

Илон Маск: Space X

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Уроженец Южной Африки Илон Маск основал SpaceX в 2002 году, использовав 100 млн долларов из своего состояния, полученного благодаря успеху американской платежной системы PayPal, в основании которой он принимал участие.

На сегодня компания запустила почти 70 ракет, и завоевала контракты от NASA, ВВС США и космического агентства Аргентины, чтобы доставить спутники на орбиту и помочь обеспечить поставки Международной космической станции.

Space X также рискнула больше углубиться в космос, чем Blue Origin и Virgin Galactic, достигнув 22 тысяч миль над экватором Земли.

Но Маска неоднократно постигали неудачи. Во время нескольких запусков ракеты взрывались, были потеряны полезные грузы, в том числе спутник-шпион для американских военных.

Но предприниматель славится рекламными трюками, которые делает, чтобы умалить значение неудач и распиарить успехи. В прошлом году он поделился подборкой видеокадров неудачных ракетных запусков и приземлений, демонстрируя "видеозаписи эпического взрыва". SpaceX также запустил в космос электрокар Tesla - как часть своего проекта Falcon Heavy Rocket.

Как и Blue Origin, Маск планирует в будущем отправить людей в космос на коммерческих рейсах. Ранее в этом году он объявил, что первым "лунным туристом" SpaceX будет японский миллиардер Юсаку Маэдзава.

Но одной из конечных целей SpaceX является отправка пилотируемых полетов на Марс, и в конечном итоге - колонизация Красной планеты.

"Я хочу умереть на Марсе, - сказал Маск, - только не во время столкновения (корабля с планетой. - Ред.)".

Сэр Ричард Брэнсон: Virgin Galactic

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Британский магнат сэр Ричард Брэнсон - один из самых новых членов клуба NewSpace. Он основал компанию Virgin Galactic в 2004 году.

В то время как его конкуренты имеют амбиции относительно дальних космических путешествий, сэр Ричард сосредоточен на разработке многоразовых "космических самолетов" для путешествий туристов и полезных грузов на небольшие расстояния в суборбитальном пространстве.

Virgin Galactic уже начала продавать билеты стоимостью 250 тыс. долларов, а некоторые знаменитости, такие как поп-звезда Джастин Бибер, зарегистрировались пассажирами. Компания также привлекла значительные инвестиции, в частности со стороны суверенного фонда благосостояния Объединенных Арабских Эмиратов.

Компания Ричарда Брэнсона оказалась в фокусе внимания СМИ в 2014 году после взрыва космического корабля во время испытательного полета в Калифорнии, когда один пилот погиб, а другой был ранен. Это оказалось большой неудачей для первоначальной цели Virgin Galactic стать первой компанией, отправившей туриста в космос.

Но с тех пор компания завершила несколько тестовых полетов. Ранее в этом месяце сэр Ричард Брэнсон объявил, что компания будет в космосе через несколько "недель, а не месяцев".

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