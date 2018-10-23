Почему я ненавижу планерки - и как сделать их лучше

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Планерки, в которых нет никакого смысла, - все мы знаем, что это", - говорит Стефани Хейр

Каждый раз, когда экономисты удивляются, почему же производительность работы в Британии настолько низкая, я едва сдерживаю себя, чтобы не прокричать одно гнусное слово - "планерки", говорит Стефани Хейр.

Хуже всего - это телефонные и видеоконференции. Вы можете сразу вычеркнуть первые несколько минут встречи, поскольку вы и ваши коллеги столкнутся с техническими проблемами, кто-то начнет проверять, все ли участники могут видеть изображение на экране, и у всех все в порядке со звуком.

А потом, как только все проблемы, казалось бы, будут решены, кто-то неизбежно ворвется в комнату и извинится за опоздание. И все начнется сначала.

Опыт научил меня, что в таких случаях лучше всего - это заставить себя промолчать и попытаться удержаться от того, чтобы не закричать.

Очень часто нет никакого понимания того, каким должен быть результат встречи. Такая же загадка - почему некоторым людям вообще нужно посещать планерку. Часто мы просто теряем свое время, выступая в роли зрителей, хотя могли бы заняться чем-то более полезным - например, работой.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Илон Маск: "Вы имеете право уйти с планерки, если чувствуете, что вам не нужно больше там сидеть"

И когда в конце встречи никто не согласовывает конкретные действия, вы просто выходите из комнаты и пытаетесь понять, что это вообще было, и почему это отобрало время вашей жизни, которое уже не вернуть.

Нет ничего удивительного в том, что основатель Tesla i SpaceX Илон Маск позволил своим работникам уходить с планерок сразу после того, как становится очевидно, что их присутствие больше не требуется.

"Нет ничего страшного в том, чтобы уйти, - объясняет Маск. - Ужасно - это заставлять кого-то сидеть и тратить их время".

Основатель Amazon Джефф Безос настолько внимательно относится к вопросу производительности встреч, что даже имеет строгие правила на этот счет:

Он не проводит деловые встречи до 10 утра, поскольку понял, что для него это не слишком продуктивно;

Во встречах всегда участвует небольшое количество людей, которых можно накормить двумя пиццами;

Безос также запретил демонстрировать презентации, созданные в PowerPoint.

Вместо этого он хочет, чтобы участники встречи приходили на нее с несколькими листами бумаги, на которых в повествовательной форме описано то, что они хотят сказать. "Такой текст должен состоять из настоящих предложений - с существительными и глаголами. Это не просто короткий список", - говорит Безос.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Правила Джеффа Безоса: встречи не раньше 10 утра, небольшое количество участников

Я уверена ваши знакомые любители PowerPoint сейчас в негодовании.

Могу только представить ваше раздражение, когда вы услышите вот это: во время встреч Безоса никто не общается друг с другом. Зато первые 30 минут все молчат и слушают того, кто зачитывает свой доклад с листа.

Это сделано из-за того, что Безос хорошо знает: его подчиненные могут вести себя как подростки, и вообще не готовиться к встречам.

Что, кто-то почувствовал, как стыдливо краснеет? Вы все о себе знаете.

Однако и это еще не все. Даже если вы хорошо подготовились к встрече и достигли какого-то результата, она все равно может оказаться неэффективной. А все потому, что не все голоса были услышаны.

И это не просто плохие манеры. Это плохой менеджмент.

Часто наши более спокойные коллеги, которые склонны к интровертности, не имеют ни желания, ни энергии завоевывать себе место в дискуссии, в которой доминируют те, кто привык вести себя более экспрессивно.

Исследования также демонстрируют, что во время встреч часто игнорируют и прерывают женщин.

Копірайт зображення Stephanie Hare Image caption Стефани Хейр считает, что на планерках очень много времени тратится впустую

Итак, вот несколько советов о том, как провести планерку лучше.

Во-первых, когда дело доходит до вопросов и комментариев, тот, кто ее ведет, должен в первую очередь дать слово женщинам. Это нужно сделать потому, что исследователи говорят: если во время встречи первой говорит женщина, то более вероятно, что и другие женщины присоединятся к разговору.

Во-вторых, обеспечьте пространство для более спокойных и тихих коллег - и лучше заранее спросите у них, как они хотели бы высказаться. После многолетнего опыта участия в планерках, могу вас заверить: у них есть много идей и им есть, что сказать.

В-третьих, если мы действительно верим, что встречи стоят того времени, которое мы на них тратим, всем нам стоит быть ответственными.

И последнее: давайте не будем принимать все слишком близко к сердцу. Если кто-то из коллег решил последовать совету Илона Маска и уйти со встречи, это не обязательно означает, что ему с вами скучно. Просто он уже сказал все, что хотел.

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