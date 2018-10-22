Улицы и лед: впечатляющие фото ночного шторма в Риме

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В ночь на 22 октября столицу Италии накрыл шторм - в городе шел сильный дождь с градом.

Местные СМИ пишут, что температура воздуха упала почти вдвое - до 8-10 градусов по Цельсию.

Мощные ливни затопили несколько станций метро и автомобильные дороги.

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Крупный град завалил дороги. Некоторые улицы выглядят так, словно их засыпало снегом зимой.

Копірайт зображення AFP

В отдельных районах города водители застряли в своих машинах из-за непогоды.

Копірайт зображення AFP

Чуть менее экстремальной была погода и в других итальянских городах.

В частности, мощные ливни и шквальные ветры были в Пизе, Флоренции, Палермо, Катании, Милане и Неаполе.

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