Огромные мыши угрожают существованию морских птиц

Копірайт зображення Ben Dilley Image caption Из-за прожорливых мышей тристанский альбатрос оказался под угрозой исчезновения

Гигантские мыши убивают миллионы птенцов морских птиц на удаленном острове в Южной Атлантике, создавая угрозу существованию некоторых редких видов.

Согласно исследованию, проведенному британским Королевским обществом защиты птиц, мыши привыкли есть яйца и птенцов многих миллионов птиц, живущих на острове Гоф посреди Атлантического океана.

Ученые утверждают, что без борьбы с мышами тристанский альбатрос, который находится на грани исчезновения, может вымереть.

Планируется кампания по полному уничтожению мышей в 2020 году.

Почти необитаемый остров Гоф - это удаленная заморская территория Великобритании, которая считается одной из важнейших колоний морских птиц во всем мире. Здесь гнездится более 10 млн птиц.

Копірайт зображення J Cleeland Image caption Это - птенец тристанского альбатроса. Мыши едят их живьем

Мышей на этот остров общей площадью 91 кв. км завезли британские моряки в XIX веке. Грызуны адаптировались к ограниченным ресурсам на небольшом участке земли и начали поедать яйца и птенцов морских птиц.

Камеры наблюдения записали, как группы мышей численностью до девяти особей нападали и ели птенцов живьем.

Из-за такой успешной охоты местные мыши стали огромными. Они в два раза больше обычных домашних мышей.

"Многие морские птицы на острове Гоф небольшие и гнездятся в норах", - отметил доктор Энтони Караваджо, из университетского колледжа в ирландском городе Корк.

"Птенцы меньше по размеру и не имеют пути к бегству, поэтому для любой мыши эти птенцы являются относительно легкой добычей. Мыши так успешно адаптировались, что еще больше выросли в размерах и теперь нападают даже на птенцов тристанского альбатроса, которые больше по размеру птенцов небольших морских птиц", - объясняет ученый.

Копірайт зображення Ben Dilley Image caption Это одна из крупных мышей, которые опустошают остров Гоф

Согласно данным исследования доктора Караваджо, ежегодно погибают по меньшей мере 2 млн (!) птенцов.

Наибольшее беспокойство вызывает судьба редких видов птиц на острове Гоф, особенно - тристанского альбатроса.

Их осталось всего 2000 пар. Альбатросы выбирают себе пару на всю жизнь и высиживают только одно яйцо раз в два года.

Камеры наблюдения записали, как птицы возвращались к своим гнездам с пищей и находили останки своих птенцов. Вымирание тристанских альбатросов ожидается в течение нескольких десятилетий.

"За очень короткий промежуток времени тристанский альбатрос будет потерян, и это также касается и многих других видов птиц. Хотя тристанский альбатрос оказался перед большой угрозой, большое количество других птиц, в частности атлантического буревестника и приона Макгиливрея может постигнуть та же участь, если не убрать мышей", - отмечает доктор Караваджо.

Но если мыши адаптировались к возможному присутствию морских птиц, почему морские птицы не отреагировали на угрозу?

Копірайт зображення Ben Dilley Image caption Атлантические желтоклювые альбатросы тоже страдают от мышей на острове Гоф

"Дело в том, что эти виды птиц развивались на островах, свободных от хищников, и именно поэтому здесь так много морских птиц", - считает доктор Алекс Бонд из Музея естественной истории, другой автор исследования.

"У мышей могут быть новые поколения два раза в год, но для птиц, таких как тристанский альбатрос, которые проводят свои первые 10 лет жизни на море, нужно много времени, чтобы поведенческие механизмы заработали", - объясняет ученый.

Британское королевское общество защиты птиц совместно с правительством британского архипелага Тристан-да-Кунья, который является опекуном острова Гоф, разработали план полного уничтожения мышей.

Его должны осуществить в 2020 году. Учитывая расположение острова, это огромный материально-технический вызов.

План предусматривает фрахтование судна из Южной Африки, в котором будут перевозить два вертолета и груз с ядовитыми злаковыми гранулами. Они будут распространяться на острове с помощью вертолетов. Гранулы содержат вещество, противодействующее свертыванию крови, и должно убивать мышей в течение 24 часов.

"Освобождение от паразитных посторонних видов уже сделали примерно на 700 островах во всем мире. Таким образом, это не какая-то новая вещь, которую мы делаем, это испытанная техника, которая может обеспечить нужное решение", - отмечает доктор Алекс Бонд.

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