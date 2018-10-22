Огромные мыши угрожают существованию морских птиц
Гигантские мыши убивают миллионы птенцов морских птиц на удаленном острове в Южной Атлантике, создавая угрозу существованию некоторых редких видов.
Согласно исследованию, проведенному британским Королевским обществом защиты птиц, мыши привыкли есть яйца и птенцов многих миллионов птиц, живущих на острове Гоф посреди Атлантического океана.
Ученые утверждают, что без борьбы с мышами тристанский альбатрос, который находится на грани исчезновения, может вымереть.
Планируется кампания по полному уничтожению мышей в 2020 году.
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Почти необитаемый остров Гоф - это удаленная заморская территория Великобритании, которая считается одной из важнейших колоний морских птиц во всем мире. Здесь гнездится более 10 млн птиц.
Мышей на этот остров общей площадью 91 кв. км завезли британские моряки в XIX веке. Грызуны адаптировались к ограниченным ресурсам на небольшом участке земли и начали поедать яйца и птенцов морских птиц.
Камеры наблюдения записали, как группы мышей численностью до девяти особей нападали и ели птенцов живьем.
Из-за такой успешной охоты местные мыши стали огромными. Они в два раза больше обычных домашних мышей.
"Многие морские птицы на острове Гоф небольшие и гнездятся в норах", - отметил доктор Энтони Караваджо, из университетского колледжа в ирландском городе Корк.
"Птенцы меньше по размеру и не имеют пути к бегству, поэтому для любой мыши эти птенцы являются относительно легкой добычей. Мыши так успешно адаптировались, что еще больше выросли в размерах и теперь нападают даже на птенцов тристанского альбатроса, которые больше по размеру птенцов небольших морских птиц", - объясняет ученый.
Согласно данным исследования доктора Караваджо, ежегодно погибают по меньшей мере 2 млн (!) птенцов.
Наибольшее беспокойство вызывает судьба редких видов птиц на острове Гоф, особенно - тристанского альбатроса.
Их осталось всего 2000 пар. Альбатросы выбирают себе пару на всю жизнь и высиживают только одно яйцо раз в два года.
Камеры наблюдения записали, как птицы возвращались к своим гнездам с пищей и находили останки своих птенцов. Вымирание тристанских альбатросов ожидается в течение нескольких десятилетий.
"За очень короткий промежуток времени тристанский альбатрос будет потерян, и это также касается и многих других видов птиц. Хотя тристанский альбатрос оказался перед большой угрозой, большое количество других птиц, в частности атлантического буревестника и приона Макгиливрея может постигнуть та же участь, если не убрать мышей", - отмечает доктор Караваджо.
Но если мыши адаптировались к возможному присутствию морских птиц, почему морские птицы не отреагировали на угрозу?
"Дело в том, что эти виды птиц развивались на островах, свободных от хищников, и именно поэтому здесь так много морских птиц", - считает доктор Алекс Бонд из Музея естественной истории, другой автор исследования.
"У мышей могут быть новые поколения два раза в год, но для птиц, таких как тристанский альбатрос, которые проводят свои первые 10 лет жизни на море, нужно много времени, чтобы поведенческие механизмы заработали", - объясняет ученый.
Британское королевское общество защиты птиц совместно с правительством британского архипелага Тристан-да-Кунья, который является опекуном острова Гоф, разработали план полного уничтожения мышей.
Его должны осуществить в 2020 году. Учитывая расположение острова, это огромный материально-технический вызов.
План предусматривает фрахтование судна из Южной Африки, в котором будут перевозить два вертолета и груз с ядовитыми злаковыми гранулами. Они будут распространяться на острове с помощью вертолетов. Гранулы содержат вещество, противодействующее свертыванию крови, и должно убивать мышей в течение 24 часов.
"Освобождение от паразитных посторонних видов уже сделали примерно на 700 островах во всем мире. Таким образом, это не какая-то новая вещь, которую мы делаем, это испытанная техника, которая может обеспечить нужное решение", - отмечает доктор Алекс Бонд.