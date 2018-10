"Богемская рапсодия": как Рами Малек стал Фредди Меркьюри

Копірайт зображення Getty Images Image caption Рами Малек пересмотрел сотни видеозаписей, чтобы подготовиться к роли Фредди Меркьюри

Любой актер объяснит, как пытается использовать "фишку" - популярную фразу, привычку или другую особенность известного человека, которая поможет перевоплотиться в звезду.

Если речь идет о Де Ниро, это - "Ты со мной разговариваешь?" (реплика его героя из фильма "Таксист" Мартина Скорсезе.-Ред.). У Adele - ее необычный смех.

Для Рами Малека воплотить образ Фредди Меркьюри означало правильно произнести характерное для него "аwlright".

Перенять манеру речи и акцент звезды означало доказать каждому на съемочной площадке "Богемской рапсодии", что он готов к роли.

"Каждый на съемочной площадке хотел от меня услышать "аwlright", и это означало "торопитесь, двигаемся дальше, устроим рок-н-ролл", - говорит актер.

Однако исполнение Малеком роли фронтмена Queen вышло за пределы обычного перевоплощения.

В нем появилось некое самолюбование, походка павлина. Все черты фронтмена были настолько узнаваемы, что сцена знаменитого концерте на стадионе Уэмбли воспринимается вполне реальной.

Он также раскрывает психологический портрет звезды, чтобы показать уязвимую, мятежную душу Фредди, который отказался от своего имени, данного при рождении - Фарух Булсара, и чье альтер-эго каждый раз оказывается в центре внимания.

"Есть в нем некая несовместимость", - рассказывает Малек.

"С одной стороны, он очень социален, любит людей... А с другой - держит дистанцию", - объясняет актер.

Копірайт зображення Twentieth Century Fox Image caption Фильм реконструирует знаменитый концерт 1985 года

Поэтому воссоздать образ настоящего Фредди - достаточно трудно. Он был известен своими язвительными интервью, которые считал скучной рутиной, называл себя "денди" и "музыкальной проституткой" и практически никогда не говорил о личном.

Из-за преждевременной смерти в 1991 году от пневмонии, связанной со СПИДом, воспоминаний, которые бы позволили узнать его сокровенные мысли, не осталось.

"Я продолжал искать пути к этому человеку, а потом понял, что он оставил нам дневник. Это - его песни", - говорит Малек.

Две из них наиболее точно отражают его суть - Lily Of The Valley и You Take My Breath Away. Обе тише и созерцательнее, чем те, которые являются образцом пуленепробиваемой уверенности - Do not Stop Me Now или Another One Bites The Dust.

"Поверьте, я настаивал на том, чтобы эти песни присутствовали в фильме, потому что они мне так много рассказали о Фредди, - говорит актер. - Но никто не поет их в караоке".

Фильм на самом деле обвиняют в искажении образа "настоящего Фредди". Затушевываются его выходки - секс, наркотики, вечеринки с голыми официантами и карликами, которые разносят в подносах на головах кокаин...

Другие брюзжали по поводу того, что авторы не покажут его гомосексуальность - но, несмотря на активное присутствие в фильме его фактической жены Мэри Остин, бисексуальность Меркьюри - ключевая часть сценария фильма.

"Это не документальный фильм, - подчеркивает Малек. - И мы не соблюдали четкую хронологию событий, поскольку на всю историю у нас было 2 часа".

Image caption Фредди Меркьюри родился на острове Занзибар, но вырос в Лондоне

"Порой было очень непросто. Мы сомневались, нужно ли показывать маленького Фредди на острове Занзибар или во время его учебы в школе святого Петра. Отсняли определенный материал, но потом поняли, что поставлены в рамки. И решили сосредоточиться на периоде с начала 1970-х до 1985 года. Главное - это отдать дань этому человеку", - рассказывает актер.

Никто не может подвергнуть сомнению приверженность Малека этой роли. Он пробовался в течение шести часов задолго до того, как фильм получил финансирование. Потратил много времени на изучение любительского видео с концертов группы, чтобы перенять манеры Меркьюри.

Он летал в Лондон брать уроки пения и фортепиано, работал с диалект-тренером и хореографом Полли Беннет, которая настаивала, чтобы он присмотрелся к людям, которые вдохновляли Фредди - Джимми Хендриксу, Дэвиду Боуи и особенно Лайзе Минелли в "Кабаре".

Малеку также пришлось вставить себе несколько зубов ...

Как объясняет фильм, Меркьюри родился с четырьмя дополнительными зубами-резцами, из-за чего у него был глубокий прикус, но еще певец верил, что это придало его голосу чрезвычайное звучание.

Искусственные зубы изготовили за несколько месяцев до начала съемок, актер вставлял их в промежутках между съемками эпизодов сериала "Мистер Робот", чтобы убедиться, что не будет шепелявить или глотать звуки на съемочной площадке "Богемской рапсодии".

Производственные проблемы

Напряженная работа на съемочной площадке имела результат. Мнения кинокритиков разделились (Кайл Бьюкенен из The New York Times называет фильм "восхваляющим вступлением к статье в Википедии"), но "выдающаяся" игра Рами Малека ни у кого не вызывает сомнений.

"Если бы идея заключалась в том, чтобы прочно закрепить Рами Малека среди лучших претендентов на "Оскар" за лучшую мужскую роль, - писал Пит Хэммонд в Deadline, - тогда миссию можно было бы считать выполненной".

Это довольно примечательно, учитывая длительный период подготовки к съемкам фильма.

К тому времени, когда Малек подписал контракт, от участия в проекте отказались три исполнителя главной роли, сменились сюжетные линии и два режиссера. А за 16 дней до конца съемок режиссера Брайана Сингера уволили за его эксцентричное поведение, когда тот не появился на съемочной площадке.

Для завершения проекта подписали контракт с Декстером Флетчером. Происходило это на фоне слухов о том, что между Сингером и Малеком произошел глубокий конфликт.

Актер признал, что существуют "творческие разногласия", однако отмахнулся от факта смены режиссера, считая это незначительным препятствием.

Общее, и скорее всего утвержденное кинокомпанией, объяснение, которое неоднократно звучало в его интервью, заключалось в том, что во время съемок "Мистера Работа" он привык к смене режиссеров, и эта ситуация для него не нова.

"Для меня это абсолютно нормально. Свежий взгляд, особенно на последнем этапе, когда все устали, никому не повредит", - сказал Малек Collider.

Копірайт зображення Alex Bailey Image caption В фильме Рами Малек и Гвилим Ли - исполнители ролей Фредди Меркьюри и Брайана Мэя - возвращаются в 1980-е годы

Однако, если первоначальная информация о фильме касалась в основном сложностей кинопроцесса, то после появления первого трейлера все заговорили о потрясающей игре Малека.

Я поинтересовался у актера, осталось ли в нем что-то от Меркьюри после того, как работа над фильмом была завершена.

"Думаю, его дух. Отказ от шаблонов. Он - революционер. Я не думаю, что он позволил бы маргинализировать себя или отнести к какой-то отдельной категории людей", - ответил Рами Малек.

"Его постоянно критиковали за это, но сейчас становится понятно, что он прокладывал новый путь. Он говорил: "Я собираюсь быть собой, и если вам это не по нраву, можете идти к черту", - отмечает актер.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram