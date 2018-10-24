Что может рассказать следствию ваш мобильный?

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Правоохранители используют данные с мобильных телефонов в расследованиях. BBC News Украина выясняла, какие сведения может раскрыть мобильный о своем владельце и как получают эту информацию.

Существует три вида манипуляций, которые можно совершать в рамках уголовного производства: брать выписки у операторов мобильной связи, получать содержание разговоров и определять местоположение телефона, рассказывает адвокат Антон Лященко.

Такие действия регулируются рядом законов, в частности Конституцией Украины и Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексом.

Данные с мобильного правоохранители могут получить только после разрешения суда.

В гражданских делах такие меры почти не применяются, говорят юристы.

Что знает оператор?

Немало информации можно узнать и без прослушивания, а лишь из выписок операторов мобильной связи.

"Будет видно, кто кому звонил, продолжительность разговора и где находился абонент в определенный момент, но не будет самого текста, диалогов", - объясняет Андрей Лященко.

Для того, чтобы получить эти данные, следователи правоохранительных органов сначала должны обратиться в суд.

Если судья поддерживает получение этой информации, далее следователи отправляются к мобильному оператору.

Оператор обязан хранить такую ​​информацию об абоненте в течение срока исковой давности, если суд не определит иной срок, сообщили BBC News Украина в пресс-службе компании "Киевстар". Сейчас этот срок составляет три года.

Адвокаты говорят, что при наличии решения суда мобильные операторы легко предоставляют такую ​​информацию следователям.

"Универсальное средство слежения"

"Мобильный телефон - универсальное средство слежения", - говорит адвокат Игорь Черезов.

Он говорит, что телефон четко дает геолокацию абонента и список контактов.

"Телефон будет в списке номеров, с которыми вы общались. И дальше можно строить какие-то логические цепочки о круге общения каждого собеседника", - объясняет Черезов.

Место нахождения абонента определяют с помощью вышек мобильной связи.

"Мы берем удаленность мобильного телефона, например, от трех ближайших башен. Имея эти данные, можно с погрешностью метров 5-7 установить, где находился мобильный телефон", - объясняет Лященко.

Если речь идет о доме, можно будет определить, в каком крыле или подъезде находился человек, а вот сказать с уверенностью, в какой квартире или на каком этаже будет сложно, говорит адвокат.

Чем больше башен вокруг, тем точнее будет результат. За городом, где их не так много, точность может составлять уже около 100-150 метров.

Копірайт зображення SOPA Images/LightRocket via Getty Images Image caption Ваш мобильный знает, где вы находитесь

Обращаться к операторам могут следователи любых уполномоченных органов - СБУ, МВД, Нацполиции, НАБУ, САП и Генпрокуратуры (последней - сейчас только по делам, начатым до создания Государственного бюро расследований).

Выписки от операторов могут получать также и адвокаты, чтобы собрать доказательства в пользу своего подзащитного. Конечно, также только при условии разрешения суда.

"В практике нашей компании есть получение информации от мобильного оператора через решение суда", - говорит адвокат Игорь Черезов.

Такие данные очень часто используют во время расследований экономических и должностных преступлений, например, о взяточничестве, когда нужно доказать, что человек, который получал взятку, и тот, который заявил о преступлении, как-то контактировали.

"В 99 процентах случаев обращаются к мобильным операторам, чтобы доказать, что эти люди между собой общались. Звонки друг другу, расположение рядом - такие вещи", - объясняет Черезов.

Эта информация полезна не только для того, чтобы поймать преступника или предъявить обвинение. Такие данные могут помочь и в добрых делах.

Например, очень часто обращаются к мобильным операторам, когда человек пропал или его похитили, чтобы понять, где именно он в последний раз находился, рассказывает адвокат.

Вы меня слышите?

Правоохранители также могут получить доступ к содержимому разговоров и текстов СМС.

"Прослушать телефонные разговоры - это самое сложное из всех мер, связанных с мобильными телефонами", - говорит адвокат Антон Лященко.

В украинском законодательстве такие меры относятся к так называемым НСРД - негласным следственным (розыскным) действиям.

Чтобы прослушать разговоры, требуется специальное оборудование, которое имеют только СБУ и МВД. Мобильные операторы разговоры не записывают.

"Представление о том, что операторы имеют доступ к содержанию телефонных разговоров и текстов СМС сообщений абонентов, является ложным. Мобильный оператор не имеет права хранить такую ​​информацию", - сообщила BBC News Украина пресс-секретарь компании "Киевстар" Ирина Леличенко.

В компании "Vodafone Украина" на запрос BBC News Украина не ответили.

Копірайт зображення Lauren Hurley/PA Wire Image caption Мобильные операторы не записывают разговоры, но знают, когда и с кем вы общались

Прослушивание возможно только в случае расследования тяжких и особо тяжких преступлений и если информацию невозможно получить иным способом, в соответствии со статьей 246 Уголовно-процессуального кодекса.

Именно так объяснили BBC News Украина в апелляционном суде города Киева.

Ходатайство следователя или прокурора о проведении негласных следственных действий должен одобрить судья.

По законодательству, в суде принимают только доказательства, полученные законным способом, объясняют юристы.

"Если в суд приносят записанный мобильный разговор, но его получили не по решению суда, то он не будет служить доказательством, и в большинстве случаев суд вообще может отказать в прослушивании этих мобильных разговоров", - говорит адвокат Игорь Черезов.

Когда суд дает следователю добро, мобильный телефон ставят на прослушивание.

"Это означает, что подключается специальная аппаратура, которая начинает 24 часа в сутки записывать происходящие разговоры", - объясняет адвокат Антон Лященко.

На практике обычно следователь приходит раз в неделю в специально оборудованное помещение, надевает наушники и слушает записи, выбирая то, что ему интересно, рассказывает юрист.

Тексты разговоров приобщают к материалам дела.

После завершения следствия тем, кого во время следственных действий прослушивали, обязательно должны об этом сообщить в письменном виде.

Определенные категории граждан прослушивать нельзя - например, народных депутатов, если только Верховная Рада не снимет с них неприкосновенность и не даст разрешение привлечь их к уголовной ответственности.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Законодательство не позволяет прослушивать разговоры народных депутатов

Также без санкции заместителя генпрокурора нельзя слушать, о чем разговаривают по мобильному адвокаты.

Однако Черезов рассказывает, что следователи как-то пытались получить одобрение на прослушивание его номера. Спасло то, что судья узнал фамилию адвоката и санкцию не дал.

"Прослушать по такой схеме можно кого угодно", - говорит юрист.

В исключительных случаях правоохранители могут слушать разговоры без решения суда.

"При совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, когда есть прямая угроза для жизни людей, можно прослушивать без постановления судьи, но в дальнейшем нужно туда обратиться", - объясняет Антон Лященко.

Правоохранители должны обратиться в суд в течение 24 часов после того, как начнут прослушивание.

"Они пишут, что уже начали, но объясняют и мотивируют это, - говорит адвокат. - Нарушения закона в этом случае не будет".

"Почти всегда"

Третий вариант использования информации с мобильного - определение местоположения телефона по его индивидуальному коду IMEI с помощью специальной аппаратуры, которая есть в распоряжении СБУ, говорят адвокаты.

Получив решение суда, за такой информацией в службу безопасности могут обратиться, например, и следователи полиции. Доступ к базе IMEI есть у СБУ и МВД.

Это могут использовать во время расследований краж и ограблений, рассказывает Антон Лященко. В своей работе с таким способом использования информации с мобильных он сталкивается редко.

А вот к прослушиванию во время расследований уголовных дел правоохранители прибегают часто, несмотря на сложную процедуру получения разрешения.

"У нас в процессе около 40 дел, и в каждом деле используют НСРД - слушали телефоны, читали СМС", - рассказывает Лященко.

По его словам, почти всегда мобильные ставят на прослушивание в случае экономических преступлений - например, растрата бюджетных средств или уклонение от уплаты налогов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Информацию из мобильных телефонов часто используют по делам о взяточничестве

Официальную статистику о том, как часто правоохранители используют прослушивание или выписки от мобильного оператора, получить невозможно, поскольку эта информация находится не в публичном доступе, утверждают адвокаты.

"Учет обращений о предоставлении разрешения на снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в Главном управлении СБУ не ведется, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством Украины", - ответили в СБУ на запрос BBC News Украина.

В Главном следственном управлении Нацполиции сообщили, что эта информация у них не обобщается.

Не ведут такой статистики и в судах.

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