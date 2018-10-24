Дело Фирташа: открыл ли суд ЕС путь для его экстрадиции в США?

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24 октября суд Европейского Союза принял решение, которое может определить судьбу экстрадиции в США из Австрии украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Защита Фирташа также подтвердила ВВС News Украина, что суд ЕС принял решение, которое может открыть путь к его экстрадиции.

Сам текст решения уже можно посмотреть на сайте суда.

Еще 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены пришел к выводу о допустимости экстрадиции и уголовного преследования украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа по требованию США.

Однако в декабре 2017 года наивысший суд страны - Верховный - решил рассмотреть апелляцию украинского олигарха Дмитрия Фирташа о пересмотре разрешения на его экстрадицию. Саму экстрадиционную процедуру приостановили.

В 2017 году эта же австрийская инстанция обратилась в суд Европейского Союза, чтобы тот указал, могут ли применяться нормы Хартии ЕС по правам человека при апелляционных разбирательствах в Австрии. От решения суда по этому делу зависит в том числе и дальнейший ход дела Фирташа.

Дело в том, что обычно адвокаты, защищая своих клиентов, ссылаются на Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, тогда как отсылка к Хартии ЕС озадачила австрийское судопроизводство. При этом обращение, адресованное в суд ЕС, не связано с делом Дмитрия Фирташа - там идет речь о трех других бизнесменах. Но защитники Фирташа использовали эту ситуацию в своей апелляции в Верховный суд Австрии и также сослались на нормы Хартии ЕС по правам человека, что позволило затянуть экстрадицию более чем на год.

24 октября Суд ЕС фактически указал, что Хартия ЕС не обязывает национальный австрийский суд повторно рассматривать дело, по которому уже есть решение, если одна из сторон декларирует желание добиться его просмотра именно на основе Хартии ЕС.

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В Верховном суде Австрии в декабре 2017 года сообщали, что выполнение решения суда о допустимости экстрадиции Фирташа в США приостановлено до того, как суд ЕС предоставит разъяснения.

После решения суда ЕС окончательное решение об экстрадиции Фирташа в США должен принять федеральный министр юстиции Австрии.

Еще в начале октября адвокат Дмитрия Фирташа, экс-прокурор США Дэн Уэбб сообщил судье Северного округа штата Иллинойс Ребекке Паллмайер, которая рассматривает дело Фирташа в США, о мнении австрийских юристов украинского бизнесмена.

Он написал судье, что после вердикта суда ЕС Верховный суд Австрии может быстро решить дело их клиента.

Уэбб также предположил, что Дмитрий Фирташ может быстро столкнуться с экстрадицией в США после решения суда ЕС.

О силе команды защитников Дмитрия Фирташа ярко свидетельствует то, что в США его защитой занимается экс-прокурор (Дэн Уэбб), а в Австрии - экс-министр юстиции Дитер Бемдорфер.

Реакция адвокатов

Австрийские адвокаты Дмитрия Фирташа уже отреагировали на решение суда ЕС.

В их заявлении говорится, что юридический вопрос, который рассматривал суд ЕС, напрямую не касался правовой ситуации Дмитрия Фирташа, но там речь шла об обязательности учета Хартии ЕС по правам человека при рассмотрении апелляционных дел в Австрии, в том числе и в случае их клиента. И в этом плане суд ЕС принял отрицательное для защиты решение.

Хотя, как утверждает защита, решение суда ЕС не запрещает Верховному суду ссылаться на Хартию ЕС и оставляет это на усмотрение каждой страны Евросоюза.

"После решения суда ЕС ожидаем, что начнется рассмотрение представления нашего клиента в Верховный суд Австрии. Когда стоит ожидать решения Верховного суда - это вопрос очень спекулятивный и прогнозировать этого мы не можем", - говорится в заявлении.

Напоследок адвокаты заявили, что остаются уверенными в юридической позиции своего клиента и успешности их апелляции.

Многолетние судебные споры

Дмитрия Фирташа задержали в Австрии по запросу министерства юстиции США еще 12 марта 2014 года.

Ведомство обвиняло украинского бизнесмена во взятке в 18,5 млн долларов для получения разрешения на добычу титанового сырья в Индии. Готовую продукцию затем планировали продавать в США. Дело касается событий почти десятилетней давности.

По этому делу проходят шесть человек, среди которых - индийский парламентарий, венгерский, индийский и шри-ланкийский предприниматели.

По версии следствия, подозреваемые подкупили индийских чиновников, чтобы получить разрешение на разработку титановой шахты в индийском штате Андхра-Прадеш.

Фирташ категорически отвергает такие обвинения. Его защита настаивает, что дело имеет политические мотивы и отрицает вину подзащитного.

Суд в Австрии почти сразу освободил Фирташа под залог в 125 млн евро с условием, что он не покинет страну.

Уже 30 апреля 2015 года австрийский суд низшей инстанции отказал в выдаче бизнесмена в США.

Но в ноябре 2016 года прокуратура Вены подала апелляцию на это решение, а уже 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены принял решение о допустимости экстрадиции и уголовного преследования украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа по требованию США.

Однако уже в декабре 2017 года стало известно, что Верховный суд Австрии решил рассмотреть апелляцию Дмитрия Фирташа и приостановить процедуру экстрадиции.

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Тогда же прозвучало заявление, что Верховный суд будет ждать разъяснения от суда Европейского Союза.

Параллельно с запросом на экстрадицию со стороны США, с просьбой выдать бизнесмена обратились и испанские правоохранители. В ноябре 2016 года антикоррупционная прокуратура Испании объявила Фирташа в розыск в рамках расследования дела об отмывании полученных незаконным путем средств.

В рамках этого дела австрийские правоохранители задержали Фирташа сразу же после судебного заседания 21 февраля 2017 года, когда Высший земельный суд Вены принял решение о допустимости его экстрадиции по требованию США.

Как заявлял тогда представитель земельного суда Вены, австрийская прокуратура очень долго не передавала суду испанский ордер. И сделала это только ближе к рассмотрению апелляции на экстрадицию в США, что некоторые эксперты расценили как "страховку" на случай судебной победы бизнесмена.

Несмотря на все, как указывал адвокат Дмитрия Фирташа Ленни Дэвис, уже 19 декабря 2017 года австрийский суд отказал в экстрадиции Дмитрия Фирташа по испанскому запросу.

Дело в США

В Чикаго судья Ребекка Паллмайер продолжает рассматривать дело "США против Дмитрия Фирташа, Андреаса Кноппа и других".

Одной из стратегий защиты Дмитрия Фирташа, к которой присоединился экс-прокурор США Дэн Уэбб, было добиться закрытия дела еще до экстрадиции. Один из аргументов защитников - неподсудность в американском суде дел о возможных взятках, которые якобы давались в Индии.

В любом случае Дэн Уэбб в переписке с судьей по делу предполагает, что после решения суда ЕС от 24 октября их клиент очень быстро может столкнуться с экстрадицией за океан.

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Хотя нынешнее дело в США в отношении Фирташа касается возможной дачи взяток в Индии, СМИ в свете суда по делу бизнесмена вспоминают и процесс над бывшим советником Дональда Трампа Полом Манафортом.

В частности, издание Guardian напоминало о возможных прошлых тесных отношениях Дмитрия Фирташа и Пола Манафорта.

Манафорт почти десять лет работал на команду Януковича в Украине и мог иметь какие-то связи с Дмитрием Фирташем.

В частности, в судебном иске от 2011 года в США Юлия Тимошенко отметила совместные проекты Манафорта и Фирташа в сфере недвижимости.

С другой стороны, многие эксперты говорили о скандале вокруг возможных бизнес-отношений в сфере газа Дмитрия Фирташа с бизнесменом Семеном Могилевичем, которого давно разыскивают правоохранительные органы США.

Поэтому эксперты уже делают предположения, может ли Фирташ что-то рассказать следователям не только в истории с коррупцией в Индии.

Бизнес Фирташа

Дмитрий Фирташ является одним из самых известных бизнесменов Украины. До недавнего времени он также считался ключевым игроком на рынке газа в Восточной Европе.

В 2015 году Forbes оценивал его состояние в 270 млн долларов.

Дмитрий Фирташ ранее был одним из участников компании "Росукрэнерго", которая занималась поставками российского газа в Украину.

Сейчас он руководит группой компаний DF Group, которая владеет рядом химических предприятий. Также у него есть значительные активы в горной промышленности.

Дмитрий Фирташ - совладелец одного из самых рейтинговых телеканалов Украины - "Интера".

В парламенте фракцию "Оппозиционного блока" возглавляет давний соратник Фирташа Юрий Бойко, а также работают несколько депутатов, которые считаются его сторонниками. Один из лидеров "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин также является соратником Фирташа.

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