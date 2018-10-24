В Британии сделали операцию на позвоночнике нерожденным детям

В Британии хирурги впервые сделали двум детям операцию на позвоночнике в утробе матери за несколько недель до рождения.

Операцию провела команда из 30 врачей в Университетской больнице в Лондоне (University College Hospital). Ранее в Британии таких операций не делали.

У нерожденных детей было расщепление позвоночника ("спина бифида") - состояние, когда позвонки, а также оболочки, которые окружают спинной мозг, недоразвиты и не закрываются.

Обычно такие операции проводят после рождения, но чем раньше это исправляют, тем лучше для здоровья и моторики ребенка.

Во время операции продолжительностью в полтора часа, проведенной этим летом, врачи сделали разрез в матке, а затем соединили щели в позвоночнике ребенка.

Процедура рискованная и может привести к преждевременным родам, но исследователи изучают возможность применения менее инвазивных методов.

"Мы ввели матери расслабляющие лекарства, но риск все равно существует", - рассказала профессор Анна Дэвид, которая три года работала над тем, чтобы такую ​​операцию проводили в Великобритании.

Мать с детьми успешно восстанавливаются, сообщили в больнице.

Ранее ради такой операции британкам приходилось ездить в США, Бельгию или Швейцарию.

"Это фантастика, - сказала Анна Дэвид. - Женщинам сейчас не нужно ехать куда-то за пределы Великобритании. Они могут оставаться рядом со своей семьей. Это не так дорого".

Что такое "спина бифида"?

По данным благотворительной организации Shine, ежегодно более 200 детей рождаются с расщеплением позвоночника.

Как объясняет британская служба здравоохранения, этот врожденный порок образуется, когда нервная трубка - ранняя форма головного и спинного мозга ребенка - не полностью формируется, что приводит к тому, что позвоночные дужки над открытой частью спинного мозга отсутствуют или деформированы.

В большинстве случаев недостаток может исправить операция после рождения, но до тех пор нервная система скорее всего уже будет повреждена.

Это может привести к таким проблемам как паралич ног и недержание. Некоторые люди с таким пороком имеют задержки в развитии.

Расщепление позвоночника развивается во время беременности. Что именно его вызывает - неизвестно, но риск возникновения повышает недостаток фолиевой кислоты.

Операцию, испытания которой проводились в США, будут осуществлять в Центре пренатальной хирургии и в университетской больнице в Лондоне.

"Некоторые дети, перенесшие внутриутробную операцию, смогли ходить, и этого бы не произошло, если бы им такую операцию не сделали", - отметила Анна Дэвид.

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