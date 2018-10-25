Как реагировать на сексуальные домогательства: актуальные советы
Домогательства в разных формах: от недвусмысленных замечаний вдогонку до нападений с целью изнасилования - это реальная жизненная проблема. Как себя защитить?
По данным, опубликованным в новом отчете, сексуальные домогательства женщин и девушек так прочно закрепились в нашей культуре, что мы не замечаем их даже тогда, когда они происходят у всех на виду.
И виноват в этом всегда агрессор, а не женщина, которой якобы следует изменить поведение, и тогда к ней никто не будет цепляться.
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Но что делать тем, кто стал объектом непрошенного сексуального внимания или приставаний?
Международное движение против домогательств Hollaback! признает, что правильной или неправильной реакции в такой ситуации нет, но несколько полезных тактик поведения.
Быть жесткой
В организации Hollaback обычно рекомендуют не вступать в разговор с агресорами, поскольку это может ухудшить ситуацию.
Но если, по вашему мнению, это уместно, посмотрите в глаза тому, кто к вам домогается, и резко осудите его поведение громким и четким голосом.
Вы можете сказать: "Мне не нравится" или "прекратите говорить такое".
Бристольская группа Zero Tolerance, создавшая пособие по реагированию на уличные притязания, предлагает отвечать спокойно, взвешенно и без обид.
Сказав что-то вроде "не свистите" или "не трогайте меня", вы четко дадите понять, что это поведение вас беспокоит, советуют в группе.
Если отреагировать "спокойным, но уверенным тоном", вы лучше сможете донести нужную информацию, сигнал "имейте уважение".
Также группа советует:
- Спросите: "Что, по вашему мнению, дает вам право класть руку мне на ногу?"
- Громко сообщите прохожим о том, что сказал или сделал агрессор.
- Спросите у агрессора, хотелось бы ему, чтобы кто-то так поступил с его любимой.
Примерами защитных реакций делятся также и пользователи соцсетей.
Одна пользовательница Twitter написала о том, что ее дочерей (12 и 15 лет) "постоянно пожирают глазами", и привела пример, как она взглядом заставила опустить глаза человека, который заглядывался на их тела.
Выйти из ситуации
Домогательства могут совершаться в самых разных формах: от "улыбнись, крошка" на улице до попытки потрогать женщин за их интимные места или напасть с целью изнасилования.
В таких ситуациях самое важное - как можно быстрее уйти.
"Не все сексуальные домогательства перерастают в нечто более серьезное, но все возможно, поэтому вашим главным приоритетом должна быть собственная безопасность", - советует Молли Акгерст из Hollaback London.
С этим соглашается Рейчел Николас из благотворительной организации Victim Support, оказывающей помощь жертвам преступлений, среди которых и сексуальное домогательство: если вы почувствовали опасность, постарайтесь уйти в безопасное место.
Если вы едете в общественном транспорте, можно выйти на следующей остановке или стать ближе к водителю.
А если вы недалеко от дома, то можете зайти к соседям, чтобы преследователь не узнал, где именно вы живете, добавляет она.
Что может сделать сторонний наблюдатель?
По словам Шарлотты Гейдж из группы Bristol Zero Tolerance, вмешательство посторонних может оказаться полезным. Также у человека, к которому цепляются, можно спросить: "У вас проблемы?"
"Это будет проявлением солидарности, поддержкой. Таким образом вы сообщите: "Я рядом, ты здесь не одна", - говорит Гейдж.
Акгерст советует обращаться к жертве, а не к преследователю - во избежание эскалации конфликта.
"Игнорирование обидчика заставит его почувствовать себя бессильным, а также даст ему понять, что за его действиями наблюдают", - говорит она.
Акгерст советует посмотреть в глаза жертве домогательств и вмешаться, став между ей и агрессором. Для этого вы можете сделать вид, будто лично знакомы с жертвой.
Как заявить о домогательствах
"Обо всех случаях домогательства, которые вызвали у вас страх за собственную безопасность в определенный момент или впоследствии, нужно сообщать", - уточняет Николас.
По ее словам, если к вам приставали или принуждали к чему-то, вы имеете полное право заявить об этом в полицию.
"Часто люди опасаются, что к таким случаям никто не отнесется серьезно. Но это не должно вас останавливать", - говорит Николас.
Если в этот момент вам грозит опасность, немедленно звоните в полицию.
Если же время терпит, вы можете сообщить о нем, обратившись по номеру 101 (в Британии - Ред.) Или в отделение по месту жительства.
Обо всех случаях домогательства в общественном транспорте сообщайте в британскую транспортную полицию по телефону 0800 40 50 40 или отправив СМС на номер 61016.
Если вам неудобно заявлять о домогательствах в полицию, существуют такие благотворительные организации, как Rape Crisis и Rights of Women. Там вам окажут поддержку и помогут с оформлением заявления, если у вас возникнет такое желание.