Как реагировать на сексуальные домогательства: актуальные советы

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Домогательства в разных формах: от недвусмысленных замечаний вдогонку до нападений с целью изнасилования - это реальная жизненная проблема. Как себя защитить?

По данным, опубликованным в новом отчете, сексуальные домогательства женщин и девушек так прочно закрепились в нашей культуре, что мы не замечаем их даже тогда, когда они происходят у всех на виду.

И виноват в этом всегда агрессор, а не женщина, которой якобы следует изменить поведение, и тогда к ней никто не будет цепляться.

Но что делать тем, кто стал объектом непрошенного сексуального внимания или приставаний?

Международное движение против домогательств Hollaback! признает, что правильной или неправильной реакции в такой ситуации нет, но несколько полезных тактик поведения.

Быть жесткой

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В организации Hollaback обычно рекомендуют не вступать в разговор с агресорами, поскольку это может ухудшить ситуацию.

Но если, по вашему мнению, это уместно, посмотрите в глаза тому, кто к вам домогается, и резко осудите его поведение громким и четким голосом.

Вы можете сказать: "Мне не нравится" или "прекратите говорить такое".

Бристольская группа Zero Tolerance, создавшая пособие по реагированию на уличные притязания, предлагает отвечать спокойно, взвешенно и без обид.

Сказав что-то вроде "не свистите" или "не трогайте меня", вы четко дадите понять, что это поведение вас беспокоит, советуют в группе.

Если отреагировать "спокойным, но уверенным тоном", вы лучше сможете донести нужную информацию, сигнал "имейте уважение".

Также группа советует:

Спросите: "Что, по вашему мнению, дает вам право класть руку мне на ногу?"

Громко сообщите прохожим о том, что сказал или сделал агрессор.

Спросите у агрессора, хотелось бы ему, чтобы кто-то так поступил с его любимой.

Примерами защитных реакций делятся также и пользователи соцсетей.

Одна пользовательница Twitter написала о том, что ее дочерей (12 и 15 лет) "постоянно пожирают глазами", и привела пример, как она взглядом заставила опустить глаза человека, который заглядывался на их тела.

Выйти из ситуации

Копірайт зображення Getty Images Image caption Внимание будет только поощрять неприличное поведение

Домогательства могут совершаться в самых разных формах: от "улыбнись, крошка" на улице до попытки потрогать женщин за их интимные места или напасть с целью изнасилования.

В таких ситуациях самое важное - как можно быстрее уйти.

"Не все сексуальные домогательства перерастают в нечто более серьезное, но все возможно, поэтому вашим главным приоритетом должна быть собственная безопасность", - советует Молли Акгерст из Hollaback London.

С этим соглашается Рейчел Николас из благотворительной организации Victim Support, оказывающей помощь жертвам преступлений, среди которых и сексуальное домогательство: если вы почувствовали опасность, постарайтесь уйти в безопасное место.

Если вы едете в общественном транспорте, можно выйти на следующей остановке или стать ближе к водителю.

А если вы недалеко от дома, то можете зайти к соседям, чтобы преследователь не узнал, где именно вы живете, добавляет она.

Что может сделать сторонний наблюдатель?

По словам Шарлотты Гейдж из группы Bristol Zero Tolerance, вмешательство посторонних может оказаться полезным. Также у человека, к которому цепляются, можно спросить: "У вас проблемы?"

"Это будет проявлением солидарности, поддержкой. Таким образом вы сообщите: "Я рядом, ты здесь не одна", - говорит Гейдж.

Акгерст советует обращаться к жертве, а не к преследователю - во избежание эскалации конфликта.

"Игнорирование обидчика заставит его почувствовать себя бессильным, а также даст ему понять, что за его действиями наблюдают", - говорит она.

Акгерст советует посмотреть в глаза жертве домогательств и вмешаться, став между ей и агрессором. Для этого вы можете сделать вид, будто лично знакомы с жертвой.

Как заявить о домогательствах

Копірайт зображення Getty Images Image caption Те, кто до вас домогается, могут начать спорить или высмеивать вас, затягивая в разговор. Как бы ни хотелось вступить в перепалку, рекомендуется этого не делать

"Обо всех случаях домогательства, которые вызвали у вас страх за собственную безопасность в определенный момент или впоследствии, нужно сообщать", - уточняет Николас.

По ее словам, если к вам приставали или принуждали к чему-то, вы имеете полное право заявить об этом в полицию.

"Часто люди опасаются, что к таким случаям никто не отнесется серьезно. Но это не должно вас останавливать", - говорит Николас.

Если в этот момент вам грозит опасность, немедленно звоните в полицию.

Если же время терпит, вы можете сообщить о нем, обратившись по номеру 101 (в Британии - Ред.) Или в отделение по месту жительства.

Обо всех случаях домогательства в общественном транспорте сообщайте в британскую транспортную полицию по телефону 0800 40 50 40 или отправив СМС на номер 61016.

Если вам неудобно заявлять о домогательствах в полицию, существуют такие благотворительные организации, как Rape Crisis и Rights of Women. Там вам окажут поддержку и помогут с оформлением заявления, если у вас возникнет такое желание.

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