Европарламент признал "фактическую блокаду" Россией Азова: что дальше?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Европарламент назвал строительство Керченского моста незаконным

Европарламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море. Задержки Россией судов, следующих через Керченский пролив в украинские порты, там назвали фактической блокадой.

Европарламентарии осудили действия РФ и призвали органы ЕС требовать от России прекратить задержки, а также назначить спецпредставителя Евросоюза по Крыму и Донбассу, который также будет следить за ситуацией в Азовском море.

С весны 2018 года российские силовики начали задерживать и проверять суда, следующие в порты Мариуполя и Бердянска, что нанесло существенный ущерб экономике региона.

В ответ Украина заявила о намерении создать военно-морскую базу в Азовском море и начала перебрасывать туда часть военной техники.

Резолюция Европарламента

Европарламентарии осудили строительство Россией Керченского моста. Там назвали такие действия незаконными и напомнили, что ЕС ввел санкции в отношении компаний, которые были к этому причастны.

В документе сказано, что Керченский мост ограничивает судоходство в Азовском море. Габариты судов, которые могут пройти под арками строения, не должны превышать 160 метров, ширина дожна быть 31 метр, надводный габарит - 33 метра.

"Это сделало невозможным заход судов класса "Панама", что составляло около 20% грузового оборота украинских портов", - уточнили евродепутаты.

ЕС признал, что ситуацию на Азове регулирует двустороннее соглашение от 2003 года между Россией и Украиной, которое относит море к внутренним водам и предоставляет обеим сторонам право проверять подозрительные суда.

Евродепутаты напомнили, что соглашение предусматривает свободу навигации.

В то же время Россия, как указали в резолюции, часто и в грубой форме блокирует и проверяет корабли, которые направляются через Керченский пролив в или из украинских портов.

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"Это приводит к уменьшению потока кораблей и значительным финансовым потерям для экономики Украины и компаний, чьи корабли блокируются", - говорится в документе.

Европейцы напомнили, что, согласно украинским данным, по состоянию на конец сентября были задержаны более 200 судов, 120 из которых зарегистрированы в ЕС. В то же время российские суда проверку не проходили.

В резолюции отдельно отметили, что аннексия Крыма и конфликт на Донбассе повлекли за собой значительные экономические потери для городов в регионе, а ситуация в Азовском море еще больше усугубляет ситуацию.

Осуждение России

"Мы осуждаем действия РФ в Азовском море, так как они нарушают международное морское право и российские международные обязательства. Осуждаем задержки и проверки коммерческих судов как украинских, так и третьих стран, включая страны ЕС", - указали евродепутаты.

Там назвали проверки политически мотивированными и напомнили о праве Украины на полный доступ к морю.

Доходы портов в Мариуполе и Бердянске 2017, 2018 гг. 637 млн грн составили доходы Мариупольского порта в январе-июле 2018 783 млн грн составили доходы Мариупольского порта в январе-июле 2017 105,6 млн грн получил Бердянский порт в январе-июле 2018

185,5 млн грн получил Бердянский порт в январе-июле 2017 USPA.GOV.UA

Европарламент попросил руководство ЕС потребовать от России прекратить дискриминационные проверки и в случае необходимости принять контрмеры.

Там отдельно напомнили, что подобные инструменты блокировки Россия уже использовала в Балтийском море против стран Балтии и Польши.

Новый уполномоченный

Европарламент призвал руководство ЕС следить за развитием ситуации, ведь это может стать новым конфликтом у ворот Европы.

Одним из немногих конкретных предложений по решению ситуации стало назначить специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, чья ответственность также будет распространяться на Азовское море.

Кроме того, Европарламент поручил властям ЕС предложить ОБСЕ расширить полномочия своей миссии в Украине, чтобы наблюдать за ситуацией в Азовском море.

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Если такой возможности не будет, ввести новую международную мониторинговую миссию.

Евродепутаты призвали ЕС выяснить причастность европейских компаний к строительству Керченского моста и признали ситуацию в Азовском море фактической блокадой.

"Призываем комиссию предоставить полную оценку экономического ущерба, вызванного фактической блокадой и рассмотреть способы поддержки пострадавших перевозчиков и портов", - резюмировали депутаты.

Они также призвали власти ЕС найти способ, как помочь пострадавшим от блокады городам - ​​Мариуполю и Бердянску.

Кроме того, в резолюции выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате расстрела детей 17 октября в Керчи.

Напряжение вокруг Азова

В апреле 2017 года российские пограничники начали усиленно проверять суда, направляющиеся в или из украинских портов. Некоторые из них задерживали от нескольких часов до нескольких суток.

Суда держат на якорных стоянках перед тем, как пустить в Керченский пролив.

При этом российские силовики действуют законно, ведь после конфликта вокруг остова Тузла в 2003 году президенты России и Украины Владимир Путин и Леонид Кучма подписали соглашение о совместном использовании вод Азовского моря и Керченского пролива и свободном мореходстве военных и гражданских судов двух стран. По факту Азовское море стало внутренним для обоих государств.

Однако чем дольше корабли стоят на рейде в ожидании разрешения пройти через Керченский пролив, тем больше растут потери судовладельцев и уменьшается их желание иметь дело с украинскими портами.

Копірайт зображення Минобороны Украины Image caption Украинский корабль "Донбасс" на фоне российского разведывательного корабля Черноморского флота "Приазовье"

На побережье - в Бердянске и Мариуполе - расположены крупные порты, через которые на экспорт традиционно идет большая часть продукции металлургии - одной из главных статей украинского экспорта.

По данным украинских властей, доходы обоих портов сократились. Если за январь-июль 2017 года Мариупольский порт получил почти 783 млн грн доходов, то за то же время в текущем году эти доходы составили менее 637 млн ​​грн.

Такая же ситуация и с портом в Бердянске - 105,6 млн грн доходов за семь месяцев этого года против 185,5 млн грн - в прошлом. То есть доходы упали более чем на треть.

В ответ на такие действия Украина заявила о намерении создать военно-морскую базу в Азовском море.

В акваторию Азовского моря уже зашли два украинских военных корабля, а по суше туда доставили два малых катера ВМС Украины.

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