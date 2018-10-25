Премия Сахарова: что это и кто становился лауреатами?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Премия названа именем известного ученого и правозащитника Андрея Сахарова

25 октября Европейский парламент присудил премию имени Сахарова украинскому режиссеру Олегу Сенцову, отбывающему 20-летний тюремный срок в России. Он не первый заключенный, получивший эту престижную награду.

Сенцов - первый украинец, ставший лауреатом этой премии, но не первый, кто был на нее номинирован.

За последние пять лет от Украины на эту премию выдвигали: лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева, который вошел в тройку финалистов, а также Надежду Савченко, на тот момент находившуюся в российской тюрьме, а в 2014 году на эту премию выдвинули "Евромайдан".

Вручение награды состоится 12 декабря в Страсбурге (Франция) на заседании Европарламента, а к самой премии прилагается также материальное вознаграждение в размере 50 тыс. евро.

Премия вольнодумцам

Премия Сахарова за свободу мысли - ежегодная награда, основанная в 1988 году, и названная в честь известного советского ученого и диссидента Андрея Сахарова.

Ее вручают людям, которые сделали исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире, привлекая внимание к нарушениям прав человека.

Кандидатов на соискание премии выдвигают 40 депутатов Европарламента или депутатская фракция.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Премию Сенцову или его представителям 12 декабря в Страсбурге вручит председатель Европарламента Антонио Таяни

Украинского режиссера в этом году номинировала на премию крупнейшая фракция Европарламента - Европейская народная партия.

За кандидатуры голосуют члены комитета Европарламента по международным делам, комитета по развитию и подкомитета по правам человека.

Победителя из тройки финалистов ежегодно определяет председатель Европарламента и руководители депутатских групп.

Награда борцам

Награду неоднократно вручали тем, кого преследовала власть, и тем, кто находился в заключении.

Первыми лауреатами награды в 1988 году стали Нельсон Мандела и советский диссидент Анатолий Марченко.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Мандела не смог лично получить премию, потому что находился в тюрьме

На момент присуждения премии сам Мандела находился в тюрьме, где отбывал свой 27-летний срок заключения. Марченко же погиб в заключении в результате голодовки за два года до того.

На церемонии вручения тогдашний президент Европарламента Генри Пламб заявил, что Мандела и Марченко вдохновляют людей "бороться за построение более справедливого и человечного общества".

Лауреатами премии становились: лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи, курдская активистка Лейла Зана, китайские диссиденты Вэй Джиншень и Ху Цзя, противник кубинского режима Гильермо Фариньяс, иранский режиссер Джафар Панахи и защитница прав женщин из Ирана Насрин Сотоудех.

Все они не смогли ее получить лично, поскольку находились в то время в заключении.

Сахаров и Нобель

Через 5 лет после получения премии Сахарова Нельсон Мандела получил Нобелевскую премию мира.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Борец за права детей из Пакистана Малала Юсуфзай получила обе награды в 2013 году

Его пример - не уникален.

Нобелевскими лауреатами после получением премии Сахарова или до нее становились: оппозиционер из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан и борец за права детей из Пакистана Малала Юсуфзай.

Обе премии также получила ООН.

Лауреаты Нобелевской премии иракская правозащитница Надя Мурад и врач из Демократической республики Конго Денис Муквеге также были в прошлом лауреатами Сахаровской премии.

В августе лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса пообещал номинировать Олега Сенцова на получение Нобеля, так же поступила в сентябре и Верховная Рада.

Таким образом, украинский режиссер получит шанс на получение Нобелевской премии мира в 2019 году.

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