Нет денег - нет торта: что в соцсетях пишут об истории в школе

Копірайт зображення Фото з Facebook Мар'яни П'єцух Image caption Торт, который не дали ребенку, чьи родители не сдавали деньги

Недавно в 151-й школе Харькова разгорелся скандал из-за того, что ученице шестого класса не дали торт, так как ее мама не сдала деньги на празднование окончания первой четверти.

Пользователей соцсетей возмутило то, что ребенку не разрешили уйти домой, он плакал, пока одноклассники ели торт, а одна из мам из родительского комитета рассказала всему классу, что девочка осталась без сладостей из-за позиции родителей.

"Это месть и наказание за инакомыслие", "не надо идти против коллектива" - как соцсети отреагировали на историю с тортом.

"Ростки буллинга"

Такое отношение к ребенку называли издевательством и травлей.

"Сюрприз организовали с целью мести маме, которая не сдает деньги в фонд школы и класса. Ребенка заставили остаться на "чаепитие" и заставили смотреть, как другие дети едят торт", - рассказывает журналистка Марьяна Пьецух, которая опубликовала фото торта.

"Это ужас! Именно здесь прорастают ростки буллинга. И еще разве можно такими методиками воспитывать людей? Класс это не столовка и даже не кафе. Это часть образовательного пространства", - считает пользователь Вадим Костенко.

Копірайт зображення unian

"Эта абсолютно дикарская новость выносит мозг. Это похлеще "блинов с лопаты", над которыми мы смеемся", - возмущается общественный деятель Зоя Казанжи.

После того, как история с тортом получила огласку, об этом написали СМИ, а журналисты приехали на родительское собрание в школу, классного руководителя этого класса отстранили, директору школы вынесли выговор, а в управлении образования Слободского района Харькова подобное отношение представителей родительского комитета к ребенку назвали неприемлемым.

"Третий день читаю подробности этой истории и аж трясет ... Вот думаю - когда в учебных заведениях "наремонтируются", "нажрутся" и всех одарят?!", - пишет София Богуцкая.

"Знаете, я надеюсь на одно, что мой ребенок никогда не опустится до такого уровня, чтобы смеяться над ребенком, и не поделится с ним пирожным или тортом (я и после этого случая ей еще раз расскажу, что с друзьями надо делиться), в то время как учитель и родители этого сделать не пожелали", - поделилась в комментариях в Facebook Олеся Мирошниченко.

"Надо запретить в школах вообще любые подарки кому-либо и все эти угощения. Этим всем можно заниматься вне школы. Дома, с друзьями. А не все эти сборы денег на все на свете", - высказалась Татьяна Узун.

Однако, как отметил один из пользователей в Facebook, эта история уже давно не про торт. Инцидент актуализировал вопрос сбора денег в школах.

"Как по мне, вывод главный таков: должна быть создана система, при которой дискриминация людей (детей и взрослых) из-за нежелания платить любые неофициальные поборы станет невозможной", - пишет в Facebook журналист Отар Довженко.

"Правильно сделали"

Критиковали поступок представителей родительского комитета не все. Некоторые встали на защиту родителей, которые делили торт.

"Задолбали этим тортом. Правильно сделали, что торта не дали. Последний день четверти был. Могла дома оставить дочь, всем известно, что в последний день никто не учится. Специально на скандал нарывались. Почему из-за одной принципиальной мамы должны страдать другие дети. За что выговор. Нет денег. Нет торта", - считает Екатерина Сыромятникова.

Копірайт зображення unian

Также некоторые пользователи Facebook считают, что в сборе денег ничего плохого нет.

"Я не понимаю людей, которые не сдают деньги из принципа. Советский союз давно сдох!!! Хочешь чего-то в жизни - плати. Это нормально. Все стоит денег. И ничего вообще не вижу плохого в фондах школы и класса", - пишет Светлана из Одессы.

Председатель родительского комитета 151-й школы Михаил Мусатов в Facebook заявил, что на учителей и родителей школы вылили реки грязи, их "унижали, угрожали и троллили", но, по его мнению, обвинять в инциденте только представителей "родительской тройки" - так он называет представителей родительского комитета - несправедливо, потому что работа в этих тройках - это не привилегия, а наказание.

При этом он признает, что ребенок получил моральную травму, но "если хотим, чтобы в классе был коллектив, то с ним нужно считаться. Родители Дианы пошли не против системы, а противопоставили себя коллективу".

"Все, что вы хотели знать о совке и рабском мышлении", - прокомментировала такую ​​реакцию председателя родительского комитета Иванна Коберник, советник министра образования.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram