Может ли суд над Януковичем длиться годами?

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Судебный процесс о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича продолжается уже полтора года. Несмотря на это, эксперты не могут спрогнозировать, когда ждать приговора по делу, и не исключают, что теоретически процесс может затянуться еще на годы.

ВВС News Украина выясняла, от кого или от чего зависит завершение судебного процесса, каковы особенности украинского законодательства и судебной системы и как они могут повлиять на дело бывшего главы государства.

"Не цвета, а оттенки"

Адвокат Роман Орехов говорит, что новый Уголовный процессуальный кодекс хотя и установил ряд ограничений для того, чтобы судебное разбирательство не продолжалось бесконечно, однако в нем осталось немало пробелов, которые позволяют затягивать процесс.

"Это как в жизни: главное - не цвет, а оттенки. В новом УПК осталось достаточно лазеек как для обвинения, так и защиты для того, чтобы затягивать процесс. Поэтому могу сделать вывод: наш УПК не позволяет эффективно обеспечить соблюдение любых разумных сроков уголовного производства", - сказал Роман Орехов в комментарии ВВС News Украина.

Это подтверждает и доктор права Игорь Либерман.

"Некоторые процессуальные рамки есть в гражданском праве. Что касается уголовного производства, то такого определения, как "разумные сроки", нет. Судья может установить какие-то определенные сроки, в течение которых стороны процесса должны выполнить определенные действия. Но впоследствии защита может обжаловать эти ограничения в судах высших инстанций как нарушение прав обвиняемого", - говорит он в комментарии ВВС News Украина.

"Не будет ошибкой сказать, что судебное дело о государственной измене экс-президента может тянуться годами", - отмечает Игорь Либерман.

Роман Орехов говорит, что в судебной практике достаточно примеров, когда за тяжкие преступления уголовные производства и судебные разбирательства растягивались на годы, иногда так надолго, что на момент вынесения приговора истекал срок, в течение которого лицо может быть привлечено к ответственности.

"Когда речь идет об уголовном деле по обвинению в государственной измене, срок не истекает, нет срока давности, в течение которого лицо может быть наказано. Но здесь, кроме процедурных лазеек для затягивания рассмотрения, есть еще и другая составляющая, которая влияет на скорость судебного процесса - политическая", - добавляет Роман Орехов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Судьи Оболонского суда Киева по делу о государственной измене Виктора Януковича уже полтора года в процессе

То, что дело является политическим, подтверждал и генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Этот процесс также является очень важным с точки зрения геополитики. Это не только процесс над государственной изменой Януковича, это еще процесс над Путиным. Ведь мы все понимаем, что подписанное Януковичем письмо, которым он фактически приглашал российские войска для оккупации Украины, - было "фиговым листком", прикрывавшим огромный силовой орган Путина", - уверял генеральный прокурор в мае этого года.

Речь идет о письме экс-президента с обращением к Владимиру Путину ввести войска в Украину, которое было обнародовано на заседании Совбеза ООН представителем России, ныне покойным Виталием Чуркиным, и которое легло в основу обвинения Виктора Януковича в государственной измене.

Экс-президент отрицает выдвинутые обвинения и утверждает, что во время политического кризиса в Украине в 2014 году действовал в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Виктор Янукович заявлял, что обращался к Владимиру Путину с просьбой о полицейской миротворческой миссии и также призвал лидеров Германии, Польши и Франции - стран, участвовавших в подписании мирного плана, - вмешаться в ситуацию.

Роль судей

Адвокат Роман Орехов говорит, что на затягивание рассмотрения дела, пользуясь тем же новым Уголовным процессуальным кодексом, могут повлиять судьи, но это влияние вряд ли будет решающим.

Игорь Либерман добавляет, что это может происходить тогда, когда участники процесса выходят за пределы уголовного дела: суд вправе приостановить выступление и сделать замечание, однако кардинально это ничего не меняет.

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Судья Оболонского суда Киева Вячеслав Девятко замечание о том, что защитники говорят не по существу дела, делает постоянно, но адвокаты экс-президента это отрицают.

Они обвиняют судей в подыгрывании Генеральной прокуратуре и ограничении их права на защиту клиента.

"Дело Януковича - это дело о потере Украиной части своей территории. И суд должен расследовать, кто виноват в этом. А мы сталкиваемся с тем, что вместо объективного расследования, заслушивания Виктора Януковича и свидетелей, изучения доказательств и экспертиз (...), мы видим сворачивание демократических процессов судьями и властью, которые не заинтересованы в справедливом расследовании. Все их действия были направлены на то, чтобы общество не получило объективной информации о деле", - заявлял журналистам защитник Виктора Януковича Виталий Сердюк.

Фактически, говорит адвокат Игорь Либерман, никто не может ограничить адвокатов и самого Виктора Януковича выступать во время дебатов "час, минуту или полгода".

В то же время, свои выступления в суде еще даже не завершили защитники экс-президента. Они также утверждают, что ждут официальной регистрации в России для того, чтобы продолжать участие в дебатах уже вместе с подзащитным с территории этой страны.

Между сроком рассмотрения и правом на защиту

Виталий Тытыч из Адвокатской совещательной группы, которая защищает интересы "Небесной сотни", уверен, что защитники Виктора Януковича затягивают судебный процесс и готовят обращение в Европейский суд по правам человека с целью доказать нарушение прав подозреваемого.

"Это продуманная технология защиты. Очевидно, Виктор Янукович с помощью своих юристов будет действовать так и в дальнейшем. И я предполагаю, что эта тактика будет иметь свои результаты", - утверждал он в комментарии ВВС News Украина, имея в виду, что ЕСПЧ не оставит жалобы экс-президента без рассмотрения.

Юрист Роман Орехов отмечает, что Европейский суд по правам человека многократно рассматривал жалобы на несоблюдение судами прав подозреваемых.

Решения ЕСПЧ устанавливают, что реализация этих прав выше, чем сроки рассмотрения уголовных дел в судах.

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