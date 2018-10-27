Украинец из международной экспедиции: "Черное море - холодильник для кораблей"

Копірайт зображення ДМИТРИЙ КОБАЛИЯ Image caption Дмитрий Кобалия из Запорожья (справа), руководитель экспедиции Джон Адамс (в центре) и еще один археолог из Украины Тарас Певный (слева)

Международная морская экспедиция обнаружила на дне Черного моря самый древний затонувший корабль, возраст которого достигает 2 400 лет. Участник экспедиции из Украины рассказал об уникальной находке и привлекательности Черного моря для археологов.

Запорожский археолог Дмитрий Кобалия, заведующий отделом охраны памятников истории, археологии и природы национального заповедника "Хортица", провел с командой экспедиции в Черном море в 2017 году две недели. Вместе с ним в проекте участвовал еще один украинский коллега - Тарас Певный.

Экспедиция работала преимущественно у берегов Болгарии, рассказывает археолог.

За три года команда ученых нашла уже более 60 мест кораблекрушений. На разных этапах к участию в проекте привлекали специалистов из разных стран.

"После того, как было найдено несколько непонятных лодок, которые, возможно, имеют отношение к запорожцам, они решили пригласить специалистов из Украины", - рассказывает Дмитрий Кобалия.

Он объясняет, что поиск кораблей не был основной целью экспедиции.

"Главной задачей было исследовать дно Черного моря, изменение его уровня: когда это происходило, при каких условиях и как это повлияло на человеческую цивилизацию", - говорит Кобалия.

"Черное море - уникальная среда"

Когда обнаружили древнейший корабль, украинца на борту исследовательского судна не было, но он соглашается, что находка - уникальна.

"Однако стоит отметить, что имеется в виду самый древний из затонувших кораблей", - отмечает Дмитрий.

Так называемые "солнечные лодки", найденные в Египте, - более древнее, их возраст оценивается в более чем 4,5 тысячи лет.

Экспедиция же в Черном море нашла настоящий греческий корабль, причем он очень хорошо сохранился, рассказывает Дмитрий.

Копірайт зображення BLACK SEA MAP/EEF EXPEDITIONS Image caption Археологи нашли на дне Черного моря корабль, который, по их мнению, пролежал под водой более 2400 лет

"Черное море - уникальная среда, и старинные корабли могут храниться там сотни лет. Это - своего рода холодильник", - говорит археолог.

Одна из особенностей Чёрного моря, суть которой заключается в насыщенности глубинных слоёв воды Чёрного моря сероводородом, что вызывает, в частности, отсутствие в нем жизни на глубинах более 150-200 м. Поэтому корабли хранятся в таком состоянии, как будто утонули вчера.

"Сложность заключается в том, что дно Черного моря покрыто массивным слоем ила", - говорит Дмитрий.

С одной стороны, это хорошо, потому что ил смягчает удар объектов, падающих с высоты. Но с другой - корабли погружаются в ил и их трудно увидеть: "Это фактически раскопки".

"Хотя исследуя тот или иной корабль, можно обнаружить фантастическую картину, когда корабль стоял в иле, как будто он стоит на поверхности", - вспоминает Кобалия.

Он рассказывает, что благодаря уникальным условиям корабли в течение сотен лет сохранились со всеми деталями - мачтами, такелажем и резьбой.

Помогают роботы

Древнегреческое судно было найдено на глубине примерно двух километров.

"На такой глубине люди, конечно, не могут работать", - говорит Дмитрий Кобалия.

Исследователям помогают роботы. Специалисты проекта работали с оборудованием, которое обычно используется для добычи нефти и газа.

"Результаты экспедиции стали возможными во многом благодаря технике", - рассказывает специалист.

Во-первых, это большой робот "Сюрвейер", который буксируют за судном специалистов. Он сканирует дно и видит объекты на большой глубине, объясняет запорожский археолог.

Копірайт зображення ДМИТРИЙ КОБАЛИЯ Image caption Запорожский археолог Дмитрий Кобалия (справа) и его коллега из Украины Тарас Певный (слева) на фоне робота, который сканирует морское дно

Другие роботы задействованы непосредственно на объекте. Их опускают на глубину на толстом кабеле. Такие роботы выполняют фотографическую съемку с помощью специальной фототехнологии.

На основе снимков специалисты создают трехмерную модель объекта, которую можно рассматривать в деталях, объясняет Дмитрий.

"Каждый из таких роботов стоит примерно 6-8 миллионов долларов, - говорит археолог. - Это очень дорогостоящее оборудование, и ими управляет целая команда пилотов".

Копірайт зображення ДМИТРО КОБАЛІЯ Image caption Роботы помогают специалистам видеть объекты на большой глубине

Спуск и подъем такого робота занимает около часа, рассказывает специалист.

На глубинах до 150 метров задействуют водолазов. В проекте работала команда профессиональных специалистов по глубоководным погружениям мирового уровня, рассказывает Кобалия.

"Такие работы могут себе позволить только высококлассные специалисты, так как глубина в 90 метров - очень серьезный уровень", - говорит украинский археолог.

Копірайт зображення BLACK SEA MAP/EEF EXPEDITIONS Image caption Специалисты обнаружили в слое ила древние корабли, которые сохранились практически идеально

Почему корабли не поднимают?

Дмитрий Кобалия рассказывает, что специалисты не планируют поднимать древние корабли на поверхность.

Древесина после длительного пребывания под водой теряет свои физические свойства и становится очень хрупкой, объясняет подводный археолог.

"Поэтому шансы, что судно в таком же виде сохранится на поверхности - при другом давлении, температуре, в другой среде - очень незначительны", - говорит специалист.

Чтобы не повредить ценные объекты, подводные археологи пытаются работать без контактного вмешательства, используя роботов для сканирования и фотосъемки.

"К тому же, подъем корабля с такой глубины - это просто космические деньги. Это даже не тысячи, а миллионы долларов", - добавляет археолог.

Остатки казацкой флотилии?

В рамках миссии подводных археологов была также найдена вероятная казацкая флотилия. Дмитрий Кобалия, опытный специалист по казацким "чайкам", выясняет, действительно ли эти корабли принадлежали запорожским казакам.

"Действительно, была найдена группа из 12-13 однотипных лодок, которые, несмотря на незначительные различия, были почти одинаковыми. Поэтому специалисты решили, что они могут иметь отношение к истории запорожского казачества", - говорит археолог.

"Пока я не могу сказать, насколько эти лодки имеют отношение к запорожцам", - отмечает Кобалия.

По его словам, в отношении этих лодок существует несколько версий.

Это могла быть рыболовная флотилия, затонувшая во второй половине XVII века. По другой версии, корабли были боевыми.

Копірайт зображення DMYTRO KOBALIA/BLACK SEA MAP/EEF EXPEDITIONS Image caption Лодки сканируют и изготавливают их трехмерные модели, которые печатают на 3D-принтере

"В этом районе действительно было несколько крупных столкновений запорожцев с турецким флотом. Об этом есть упоминания. Есть также упоминания, что такая флотилия, возвращаясь обратно, попала в шторм и полностью погибла", - рассказывает археолог.

Дмитрий Кобалия продолжает изучать этот вопрос вместе с коллегами в Украине. Специалисты изготавливают трехмерные модели лодок, изучают их пропорции и сравнивают с казацкими кораблями.

Сокровища украинских глубин

Экспедиция состояла преимущественно из болгарских и британских специалистов и работала в основном у берегов Болгарии.

Кобалия рассказывает, что есть большое количество кораблей, затонувших вблизи украинского побережья, возле Румынии, особенно в районе острова Змеиный.

"Благодаря тому, что в районе острова Змеиный находилась военная база, в советские времена рыбная ловля там была запрещена, поэтому действительно там сохранилось много объектов", - говорит археолог.

Несколько лет назад в этом районе одесский подводный клуб "Наварекс" нашел огромный греческий корабль, получивший название "Зимний Патрокл", на борту которого было три тысячи амфор.

"В других местах, к сожалению, очень много было уничтожено, потому что рыбную ловлю проводили тралами. Это фактически огромный черпак, который вычищает поверхность дна вместе с древними судами", - рассказывает Кобалия.

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