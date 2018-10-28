Между двумя мировыми войнами: снимки еврейского фотографа Романа Вишняка

Копірайт зображення Mara Vishniac Kohn Image caption Ученики еврейской школы. Мукачево, Украина. 1935-1938 гг.

Еврейский музей Лондона и местная The Photographers 'Gallery проводят первую британскую выставку работ российско-американского фотографа Романа Вишняка (1897-1990), который является одним из самых известных социально-документальных фотографов XX века.

Вероятно, Вишняк наиболее известен благодаря кадрам, задокументировавшим жизнь евреев в Восточной Европе в период между двумя мировыми войнами.

Вишняк родился в Москве, в семье местных евреев. В 1920 году он переехал в Берлин, где стал членом нескольких фотографических клубов.

Вдохновляясь космополитизмом и экспериментальным духом, царившим тогда в немецкой столице, Вишняк вооружился камерой и начал снимать все, что его окружает.

В ранних работах фотографа ощущается влияние европейского модернизма - об этом свидетельствуют любовь Вишняка к линиям, острым углам и эффектному использованию света и тени.

Копірайт зображення Mara Vishniac Kohn Image caption Мойщик окон балансирует на лестнице. Берлин, середина 1930-х годов

Копірайт зображення Mara Vishniac Kohn Image caption Интерьер Антхальского вокзала около Потсдамской площади. Берлин, 1920-1930 гг.

Период развития Вишняка как фотографа совпал по времени с политическими изменениями, которые тогда происходили в Германии. В его снимках чувствуется визуальное предчувствие нарастающего давления на евреев и расцвета нацизма.

Копірайт зображення Mara Vishniac Kohn Image caption Дочь Вишняка Мара у предвыборного плаката в поддержку Поля фон Гиндебурга и Адольфа Гитлера. "Маршал и Капрал: Боритесь вместе с нами за мир и равноправие". Берлин, 1933 года

Социальные и политические проблемы быстро стали главными в работах Вишняка и привлекли к себе внимание организаций, которые стремились поддержать еврейское население.

В 1935 году Вишняка наняла крупнейшая в мире организация по помощи евреям под названием "Джойнт": фотографа просили снимать жизнь обедневшего еврейского населения Восточной Европы.

Эти фотографии должны были продемонстрировать, для чего существует "Джойнт", и помочь собирать средства на благотворительность.

Копірайт зображення Mara Vishniac Kohn Image caption Мара в постели в подвальном помещении. Варшава, 1935-1937 гг.

Копірайт зображення Mara Vishniac Kohn Image caption Еврейский квартал в Братиславе. 1935-1938 гг.

Копірайт зображення Mara Vishniac Kohn Image caption Юноши из Сионистского молодежного движения изучают различные виды и техники строительства. Нидерланды, 1938-1939 гг.

Вишняк выехал из Европы в 1940 году и вместе с семьей прибыл в Нью-Йорк в первый день 1941 года.

Он продолжал документировать последствия Второй Мировой войны в 1940-х и 1950-х, в основном фокусируясь на еврейских беженцах, которые смогли пережить Холокост.

Копірайт зображення Mara Vishniac Kohn Image caption Покупатели в очереди за мясом. Вашингтонский рынок, Нью-Йорк, 1941-1944 гг.

Работы Романа Вишняка будут выставлены в The Photographers' Gallery и Еврейском музее Лондона до 24 февраля следующего года.

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