Между двумя мировыми войнами: снимки еврейского фотографа Романа Вишняка
Еврейский музей Лондона и местная The Photographers 'Gallery проводят первую британскую выставку работ российско-американского фотографа Романа Вишняка (1897-1990), который является одним из самых известных социально-документальных фотографов XX века.
Вероятно, Вишняк наиболее известен благодаря кадрам, задокументировавшим жизнь евреев в Восточной Европе в период между двумя мировыми войнами.
Вишняк родился в Москве, в семье местных евреев. В 1920 году он переехал в Берлин, где стал членом нескольких фотографических клубов.
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Вдохновляясь космополитизмом и экспериментальным духом, царившим тогда в немецкой столице, Вишняк вооружился камерой и начал снимать все, что его окружает.
В ранних работах фотографа ощущается влияние европейского модернизма - об этом свидетельствуют любовь Вишняка к линиям, острым углам и эффектному использованию света и тени.
Период развития Вишняка как фотографа совпал по времени с политическими изменениями, которые тогда происходили в Германии. В его снимках чувствуется визуальное предчувствие нарастающего давления на евреев и расцвета нацизма.
Социальные и политические проблемы быстро стали главными в работах Вишняка и привлекли к себе внимание организаций, которые стремились поддержать еврейское население.
В 1935 году Вишняка наняла крупнейшая в мире организация по помощи евреям под названием "Джойнт": фотографа просили снимать жизнь обедневшего еврейского населения Восточной Европы.
Эти фотографии должны были продемонстрировать, для чего существует "Джойнт", и помочь собирать средства на благотворительность.
Вишняк выехал из Европы в 1940 году и вместе с семьей прибыл в Нью-Йорк в первый день 1941 года.
Он продолжал документировать последствия Второй Мировой войны в 1940-х и 1950-х, в основном фокусируясь на еврейских беженцах, которые смогли пережить Холокост.
Работы Романа Вишняка будут выставлены в The Photographers' Gallery и Еврейском музее Лондона до 24 февраля следующего года.