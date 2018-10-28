Как выглядели парады в честь Дня мертвых?

  • 28 октября 2018
People in skull dress hold pots with fabric in them Копірайт зображення AFP

Тысячи людей в Мексике, одетые в костюмы скелетов, приняли участие в параде, посвященном чествованию мертвых.

Парад в честь Дня Мертвых в таком масштабе не проводился в столице Мексики до тех пор, пока его не популяризировал фильм о суперагенте 007 Джеймсе Бонде "Спектр".

Впервые подобное мероприятие прошло в 2016 году, нынешний парад стал третьим.

Women dressed as butterflies dance during the parade Копірайт зображення Getty Images

В этом году парад был посвящен мигрантам, которые погибли при попытке бегства из своей страны.

Ранее Мексика предложила временные разрешения на работу мигрантам, которые попросят убежища в стране. Таким образом власти пытаются остановить "караван беженцев" из Центральной Америки, который движется в США.

В колоннах люди держали плакаты с надписями: "По эту сторону также есть мечта".

Marching band with instruments marching in parade Копірайт зображення AFP
Presentational white space
People in giant skull masks and lots of colours and decoration Копірайт зображення AFP

День Мертвых "Día de Muertos" обычно отмечают 2 ноября, когда семьи чествуют умерших близких и верят, что их души возвращаются на Землю, чтобы побыть с ними.

Участники парада окружены бархатцами - цветами, которые, как полагают, проводят души мертвых своим ярким цветом и запахом.

People dressed in skeleton make-up dance in colourful parade Копірайт зображення AFP
Presentational white space
A woman with skeleton make-up has a large floral hat on Копірайт зображення AFP

Чтобы участники парада выглядели как Катрина - элегантный женский скелет, популярный образ в мексиканской культуре - гримеры работали целый день.

Несмотря на то, что Катрина - женский образ, мужчины также наряджаються в аналогичные мужские образы смерти.

People dress as a wall of skulls Копірайт зображення AFP
Presentational white space
People in colourful dress and skull masks in the parade Копірайт зображення AFP
A skeleton depiction of Mexican singer Копірайт зображення AFP
Presentational white space
A large parade float of Frida Kahlo Копірайт зображення AFP

Аналогичный парад прошел в городе Гвадалахара, в западной части Мексики.

Организаторы устроили парад с живой музыкой, артистами и жонглерами.

A woman with full skull make-up and flower headband on Копірайт зображення Getty Images
Presentational white space
Women, dressed up, carry red fabric Копірайт зображення Getty Images
Presentational white space
A man dressed as a dead chauffeur skeleton escorts parade through an underpass Копірайт зображення Getty Images

В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, люди также устроили фестиваль ко Дню мертвых. Здесь мероприятие проходит на знаменитом кладбище Hollywood Forever.

A woman in skeleton make-up carries and umbrella Копірайт зображення Getty Images
Presentational white space
A couple in full day-of-the-dead dress including light up headband Копірайт зображення Getty Images

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