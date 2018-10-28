Как выглядели парады в честь Дня мертвых?

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Тысячи людей в Мексике, одетые в костюмы скелетов, приняли участие в параде, посвященном чествованию мертвых.

Парад в честь Дня Мертвых в таком масштабе не проводился в столице Мексики до тех пор, пока его не популяризировал фильм о суперагенте 007 Джеймсе Бонде "Спектр".

Впервые подобное мероприятие прошло в 2016 году, нынешний парад стал третьим.

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В этом году парад был посвящен мигрантам, которые погибли при попытке бегства из своей страны.

Ранее Мексика предложила временные разрешения на работу мигрантам, которые попросят убежища в стране. Таким образом власти пытаются остановить "караван беженцев" из Центральной Америки, который движется в США.

В колоннах люди держали плакаты с надписями: "По эту сторону также есть мечта".

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Копірайт зображення AFP

День Мертвых "Día de Muertos" обычно отмечают 2 ноября, когда семьи чествуют умерших близких и верят, что их души возвращаются на Землю, чтобы побыть с ними.

Участники парада окружены бархатцами - цветами, которые, как полагают, проводят души мертвых своим ярким цветом и запахом.

Копірайт зображення AFP

Копірайт зображення AFP

Чтобы участники парада выглядели как Катрина - элегантный женский скелет, популярный образ в мексиканской культуре - гримеры работали целый день.

Несмотря на то, что Катрина - женский образ, мужчины также наряджаються в аналогичные мужские образы смерти.

Копірайт зображення AFP

Копірайт зображення AFP

Копірайт зображення AFP

Копірайт зображення AFP

Аналогичный парад прошел в городе Гвадалахара, в западной части Мексики.

Организаторы устроили парад с живой музыкой, артистами и жонглерами.

Копірайт зображення Getty Images

Копірайт зображення Getty Images

Копірайт зображення Getty Images

В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, люди также устроили фестиваль ко Дню мертвых. Здесь мероприятие проходит на знаменитом кладбище Hollywood Forever.

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