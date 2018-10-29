Бразилия выбрала президентом ультраправого: что о нем известно

Копірайт зображення Getty Image caption Жаир Болсонару приступит к исполнению обязанностей 1 января 2019 года

По итогам второго тура президентских выборов в Бразилии победил правый кандидат Жаир Болсонару.

Он набрал 55% голосов, его соперник во втором туре - кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад - 45%.

Предвыборная компания проходила в условиях жесткой конфронтации двух кандидатов.

После объявления предварительных результатов голосования Аддад заявил, что уйдет в оппозицию.

Новый президент вступит в должность 1 января 2019 года на четырехлетний срок.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение "Бразильский Трамп" Жаир Болсонару любит военных, ненавидит геев и может стать президентом

Действующий президент Бразилии Мишел Темер уже поздравил Болсонару с победой.

"Я только что поздравил избранного президента Жаира Болсонару с исторической победой, достигнутой сегодня. Настало время всем вместе работать для Бразилии", - написал он в "Твиттере".

Копірайт зображення AFP Image caption Фернанду Аддад не смог одолеть своего соперника во втором туре и теперь намерен уйти в оппозицию

63-летний Жаир Болсонару - первый крайне правый политик, который пришел к власти после 1985 года, когда закончилось правление военной хунты.

В ходе предвыборной кампании Болсонару неоднократно заявлял, что президент США Дональд Трамп является его кумиром и примером для подражания. За его крайне правые взгляды его иногда называют "тропическим Трампом".

Многих Болсонару возмутил презрительными высказываниями в адрес защитников прав женщин и сексуальных меньшинств, а также оскорблениями иммигрантов и представителей национальных меньшинств.

В частности, в одном из интервью он заявил, что женщина должна получать меньшую, чем мужчина зарплату, потому что может забеременеть и уйти в декрет.

Болсонару выступает за отмену ограничения на свободное владение огнестрельным оружием, а также неоднократно ностальгически высказывался в защиту времен военной диктатуры.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Среди сторонников Болсонару - много молодежи

Многие сторонники Болсонару считают его спасителем страны, и убеждены, что он обеспечит безопасность Бразилии, поддержит традиционные ценности, а также будет выступать против легализации абортов.

Во время предвыборной кампании Балсонару заявлял, что намерен обеспечить безопасность бразильцев и бороться с преступностью.

Он также заявлял, что очистит Бразилию от коррумпированных политиков. Это обещание было особенно популярным, так как избиратели устали от постоянных коррупционных скандалов в высших эшелонах власти.

Бывший военный

Жаир Мессиас Болсонару родился в 1955 году в штате Сан-Паулу. Он является потомком итальянских эмигрантов, которые прибыли в Бразилию после Второй мировой войны.

Молодость Болсонару провел на военной службе, дослужившись до звания капитана. В 1988 году он вышел в отставку и начал политическую карьеру, избравшись в городской совет Рио-Де-Жанейро.

Копірайт зображення Reuters Image caption "Нет фашизму", - написано на плакате участника демонстрации против Болсонару

В первую очередь Болсонару привлек электорат обещаниями вести принципиально иную политику, нежели та, которую много лет вела, находясь у власти, левоцентристская Партия трудящихся во главе с отправленным в тюрьму за коррупцию экс-президентом Луисом Инасиу Лулой и отправленной в отставку в результате импичмента Дилмой Русеф.

Копірайт зображення AFP Image caption Болсонару обещает ввести иммунитет для полицейских на время исполнения обязанностей

Болсонару обещал "осушить болото коррупции" и начать беспощадную борьбу с преступностью.

"Они оправдывают свои ошибки, они навешивают ярлыки, они фиксируются на слове "диктатура", а тем временем более 14 миллионов человек - без работы, каждый год - 60 тысяч убийств и 50 тысяч изнасилований. Вот что волнует людей!" - гласил один из твитов Болсонару, написанный незадолго до выборов.

Для насильников новый президент обещает ввести химическую кастрацию.

Болсонару предлагает расширить право граждан на владение оружием. По мнению политика, каждый бразилец должен иметь право иметь оружие и осуществлять свое право на "самозащиту".

Избранный президент также обещает покончить с гендерным образованием и "ранней сексуализацией" в школе, создать в каждом штате военные школы, отказаться от расовых квот в университетах.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Болсонару обещает убрать гендерное образование из школы

Кроме того, Болсонару обещает больше не закреплять право коренных народов на земельные участки.

Болсонару также обещает ужесточить миграционную политику на фоне появления десятков тысяч беженцев из Венесуэлы. Он предлагал создать лагеря беженцев для венесуэльцев.

"Бразилия не может быть страной открытых границ", - подчеркнул он.

Копірайт зображення NurPhoto/Getty Image caption На демонстрации противников Болсонару собираются многие тысячи, но и сторонников у него много. На фото - демонстрация избирателей Жаира Болсонару

В начале сентября Болсонару был серьезно ранен: на одной из предвыборных встреч его ударил ножом мужчина. В результате в течение почти месяца, до конца прошлой недели, Болсонару вел предвыборную кампанию с больничной койки, и это тоже, по мнению его оппонентов, сыграло ему на руку: соперники по этическим соображениям воздерживались от жестких выпадов в его адрес.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Некоторые сторонники Болсонару даже надевали футболки с изображением полковника Карлоса Устры, которого обвиняли в убийстве и пытках оппонентов военной хунты

Либерал в экономике

Как объясняет обозреватель ВВС Пабло Учоа, экономическую ориентацию Болсонару хорошо иллюстрирует личность человека, которого он намерен в случае победы назначить министром финансов. "Это ультра-неолиберал Паулу Гедес, который выступает за приватизацию и сокращение социальной помощи", - говорит Учоа.

Болсонару обещает вести экономическую политику, противоположную той, которой придерживались президенты от Партии трудящихся, Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011 годы) и Дилма Русеф (2011-2016 годы).

Копірайт зображення Getty Images Image caption Экономическую политику Болсонару, скорее всего, будет определять его советник Паулу Гедес - сторонник приватизации и сокращения социальных программ

Партия трудящихся в рамках борьбы с последствиями финансового кризиса и политики стимулирования экономики увеличивала расходы, а также поддерживала экспансию бразильского бизнеса за рубежом. Бразильский банк развития выдавал большие кредиты компаниям на проекты на Кубе, в Венесуэле, в других странах Латинской Америки и Африки.

"Многие из этих проектов погрязли в коррупционных скандалах - эти компании платили откаты политическим партиям, - объясняет Пабло Учоа, - так что, как видите, экономическая модель и коррупция были связаны между собой".

Болсонару обещал, в частности, продать государственную нефтяную компанию Petrobras, в махинациях с деньгами которой обвиняли Лулу и Русеф.

Копірайт зображення AFP Image caption Дилму Русеф отправили в отставку, но не в тюрьму, и теперь она агитирует за однопартийца Аддада

72-летнего Лулу да Силва в начале этого года приговорили к 12 годам тюрьмы. По мнению следствия и суда, в годы его правления Petrobras за взятки систематически раздавал подряды частным компаниям, и одним из получателей таких взяток был сам Лула.

Ученице и протеже Лулы Дилме Русеф, сменившей его на посту президента в 2011 году, в 2016 году парламент объявил импичмент в связи с тем же коррупционным скандалом. Русеф при Луле возглавляла Petrobras.

В тюрьму, правда, Русеф не отправили, и она баллотируется в сенат одного из штатов (одновременно с президентскими в Бразилии прошли выборы всех уровней).

Несмотря на приговор суда, Лула хотел баллотироваться сам, но Высший избирательный трибунал Бразилии постановил, что он не имеет на это права.

После этого решения в сентябре кандидатом от Партии трудящихся был назначен Фернанду Аддад.

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