Шахтеры под землей: может ли забастовка в Лисичанске перерасти во всеобщую?

Копірайт зображення facebook.com/сергій каплін

Одиннадцатый день 15 шахтеров шахты им. Капустина в Луганской области бастуют под землей, на глубине более 500 метров, добиваясь выплаты задолженности по зарплатам. Они - одни из тысяч горняков, которым не возвращают долги.

В целом задолженность по всем государственным шахтах в Украине составляет почти 800 млн грн. Независимый профсоюз горняков Украины называет цифру 1 млрд грн.

29 октября депутат парламента Сергей Каплин, который находится на шахте им. Капустина, заявил, что "подземный штаб" предупредил о том, что четыре шахты "Лисичанскуголь", на которых работает около четырех тысяч горняков, остановят работу.

Бастующие также угрожают "перекрыть все дороги Лисичанска и трассы на Харьков и Киев", а в случае невыполнения требований призовут "шахтеров, учителей, врачей, детей войны, пенсионеров и всех униженных властью идти на Киев".

Информацию о забастовке всех четырех шахт объединения "Лисичанскуголь" подтвердил BBC News Украина заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

Значительно повысилась социальная напряженность в шахтерских коллективах, которая в настоящее время достигла критического состояния и приводит к радикальным и временами уже неуправляемым профсоюзами протестным действиям Виктор Турманов, председатель Профсоюза работников угольной промышленности Украины

"Да, все шахты "Лисичанскуголь" будут бастовать. Это будет не подземная забастовка, они остановят работу и не будут работать до тех пор, пока деньги не поступят на карточки", - сообщил он.

В то же время Юрий Клименко сказал, что в ближайшие дни, возможно, уже 29 октября будут погашены долги по зарплате за 2017-2018 годы горнякам шахты им. Капустина.

"Немыслимые условия"

Эта шахта - одна из самых проблемных по условиям труда в Луганской области. "Протест здесь, под землей, проходит в немыслимых условиях. Рядом крысы. Шахта практически затоплена. Ужасные условия для ночевки. Ребята спят на рельсах, на досках, в крайне опасных для здоровья условиях", - заявлял журналистам депутат парламента Сергей Каплин, который находится непосредственно рядом с горняками.

Копірайт зображення facebook.com/сергій каплін Image caption Они в угрожающих для жизни условиях, утверждает депутат парламента Сергей Каплин

Лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец считает, что распространение забастовки на другие угольные предприятия - вполне реально. Он обвиняет министерство угольной промышленности и энергетики и правительство в неспособности реально оценить ситуацию в отрасли.

"Если не принять необходимые меры для погашения задолженности перед шахтерами ОАО "Лисичанскуголь" и горняками других объединений, то акции протеста с понедельника стремительно распространятся на другие шахты и объединения", - написал он в Facebook.

Это уже не первая подземная забастовка на шахте им. Капустина. В июле 2017 года горняки проводили подобную акцию. Причина та же - невыплата задолженности по зарплатам. Тогда под землей бастовало около 70 горняков нескольких шахт "Лисичанскуголь". На этот раз шахтеры требуют также отставки гендиректора объединения Валентина Киселева.

Критическое состояние и бюджет

Председатель Профсоюза работников угольной промышленности Украины Виктор Турманов называет ситуацию с возвращением зарплат критической.

"В течение последних четырех месяцев в государственных угледобывающих предприятиях страны значительно повысилась социальная напряженность в шахтерских коллективах, которая в настоящее время достигла критического состояния и приводит к радикальным и временами уже неуправляемым профсоюзами протестным действиям", - утверждает лидер Профсоюза работников угольной промышленности Украины Виктор Турманов.

Главная причина - недостаточное финансирование шахт. "Начиная с июня 2018 года, ситуация по невыплате заработной платы шахтерам все время ухудшается, и задолженность по ней в настоящее время составляет 785 млн грн", - цитирует Виктора Турманова сайт профсоюза.

22 октября, то есть, после начала забастовки на шахте Капустина, министерство финансов Украины направило на государственные угольные предприятия 136 млн грн, но, подчеркивает Виктор Турманов, это не решает проблемы погашения долгов и выплаты текущей зарплаты, поскольку задолженность составляет 785 млн грн.

По данным лидера Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, этот долг достигает 1 млрд грн.

Профсоюзы также недовольны перспективами финансирования угольной отрасли в 2019 году, так как в проекте Государственного бюджета, одобренного в первом чтении, общие расходы на отрасль планируются на уровне 2,6 млрд грн, тогда как профсоюз предлагал 7,6 млрд грн.

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