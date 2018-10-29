Пластик против дерева: как в центре Львова борются со стеклопакетами

Копірайт зображення УНИАН Image caption Сохранит ли Львов свое историческое, а не пластиковое, лицо?

Львов, центральная часть города: устанавливать пластиковые окна в большинстве зданий строго запрещено. Однако они - чуть ли не в каждом доме, примыкающем к площади Рынок. Кто их устанавливает?

Мария с мужем выкупили две комнаты в каменном доме "Августиновичевский" на улице Армянской. Это памятник архитектуры XVII века. Пластиковые окна здесь установил предыдущий хозяин: мол, в квартире было очень холодно. Теперь Мария хотела бы заменить их на деревянные, но не хватает средств.

"Сама бы я не устанавливала пластиковые окна. Считаю это глупостью. Я понимаю, в какой среде живу - в исторической! Если бы была какая-то программа от городского совета о совместном дофинансировании, то поменяла бы хоть завтра на деревянные. А так это очень дорого стоит", - рассказывает Мария.

Копірайт зображення Halyna Yakushko

Во львовской мэрии говорят, что пластик на окна часто стаят те, кто потом планирует сдавать эти квартиры.

"В центре квартиры покупают богатые люди, но они не хотят в них жить. Они хотят сделать быстро, как-нибудь, сдавать их в аренду - и получать деньги. Если бы делали для себя, может быть, потратили бы немного больше денег и поставили нормальное деревянное окно или отреставрировали бы старое", - говорит Лилия Онищенко, начальник управления охраны исторической среды Львовского городского совета.

Туристы, которых во Львове так много, тоже часто предпочитают именно деревянные окна.

Элиед с друзьями приехал во Львов на выходные из Германии. Они снимают апартаменты на верхнем этаже в доме номер 12 на улице Братьев Рогатинцев. Там установлены пластиковые окна.

Копірайт зображення Halyna Yakushko

"Мне больше нравятся деревянные окна. Они натуральные и красивые. Дерево лучше дышит, а окна должны пропускать хоть немного воздуха. Пластик пагубно влияет на Землю, и к тому же он уродливый!" - говорит немецкий турист.

За окна - в суд

За последний год 210 владельцев квартир во Львове, установивших пластиковые окна, - оштрафовали. Суммы не малые: от 1700 гривен - до 170 тыс. гривен.

Нарушителей находили по-разному: кого-то "закладывали соседи", некоторые окна заметили во время планового осмотра дома. Правда, как часто их проводят, начальник управления охраны исторической среды не говорит.

Процедура оформления штрафа непростая. Сначала нарушителей нужно найти, а в квартирах они обычно либо не живут, либо просто не открывают двери.

"Мы ищем по реестру. Затем вызываем его на административную комиссию при исполнительном комитете Львовского городского совета о нарушении законодательства об охране исторического наследия. Надо, чтобы владелец подписал протокол, тогда документ становится действительным. Протоколы не хотят подписывать", - объясняет Лилия Онищенко.

В таком случае протоколы отправляют заказными письмами или разносят под дверь.

Копірайт зображення Halyna Yakushko Image caption Время от времени управление охраны исторической среды Львовского горсовета проводит проверки, и владельцев квартир с пластиковыми окнами штрафуют

Штрафы не всегда действенны, поэтому местные администрации с нарушителями судятся.

Выполнить решение суда тоже иногда сложно.

Чтобы демонтировать пластиковые окна на проспекте Свободы, 41, Галицкой райадминистрации пришлось привлекать исполнительную службу. В квартиру их не пускали жители.

"Во-первых, мы годом ранее поставили пластиковые окна. За них мы заплатили немалые деньги. Во-вторых, демонтировать окна пришли в начале декабря, было холодно. У меня двое маленьких детей, даже еще в садик не ходили, куда мы должны были деваться?" - возмущается Марьяна, жительница дома, где демонтировали окна по решению суда.

Впоследствии Марьяна с семьей нашла временное жилье у родственников. Окна же им заменили за три дня, бесплатно.

Один из жителей на улице Русской перекрасил свои окна из белого в коричневый цвет. Его три окна отличались: до этого все рамы в доме буди одинаковые. Поэтому Галицкая администрация подала в суд и выиграла. Окна покрасили снова в белый цвет работники ЖЭКа.

Мода на пластик

Копірайт зображення Halyna Yakushko Image caption Историк Иван Сварник считает, что вместе с аутентичными деревянными окнами здание теряет и свою уникальность

Мода на пластиковые окна началась лишь 20 лет назад, говорит историк Иван Сварник.

Из-за замены деревянных окон здание теряет свою аутентичность, уникальность, так как все они делались по заказу архитекторов. Рамы не были похожи на стандартные прямоугольные, которые мы привыкли видеть сейчас.

"Каждый ремесленник пытался сделать окна иными и, таким образом, лучше, чем у соседа. Их делали с закругленным верхом, с форточками различных форм, часто неправильных. Не было такого - что у нас нет циркульных или круглых рам... Архитектор нарисовал - и столяр вынужден был выполнить заказ", - рассказывает историк.

Воспроизвести старые деревянные окна после замены их на пластиковые - практически невозможно. Деревянные же можно отреставрировать.

Пенсионерка Надежда Ивановна сама нашла деньги, чтобы отреставрировать свои четыре окна в доме на улице Братьев Рогатинцев. Шесть лет назад прочитала в газете объявление о программе софинансирования с фондом ЮНЕСКО. Согласно программе, половину денег на реставрацию давал фонд, половину - городской совет и Надежда Ивановна.

Копірайт зображення Halyna Yakushko Image caption Половину стоимости установки деревянных окон оплатила сама пенсионерка, другую половину - ЮНЕСКО

"Когда пришла моя очередь, то в горсовете сказали, что денег нет. Поэтому ту сумму разбросали - часть на меня, часть на фонд ЮНЕСКО. Значит, я заплатила свою часть и часть городского совета. Отступать было некуда, я год ждала в очереди. Но некоторые люди поотказывались", - говорит Надежда Ивановна.

Теперь программу закрыли, а Надежда Ивановна окнами осталась довольна. В отличие от пластиковых, они двойные: не блестят, а матовые. Между рамами женщина оставила держатель для аутентичных жалюзи. Надеется, что со временем удастся поставить и их.

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