От солнца до звезд - лучшие астрономические фотографии года

Копірайт зображення Brad Goldpaint

Гринвичская королевская обсерватория объявила победителей ежегодного конкурса Astronomy Photographer of the Year.

Гран-при конкурса получил американский фотограф Брэд Голдпейнт, работы которого также стали победителями и в нескольких тематических категориях. Пейзаж, который жюри признало лучшим снимком 2018 года, Голдпейнт сделал в пустыне Мохаве, штат Юта (США).

"Для меня это невероятный снимок, который собрал в себе все то, что значит быть астрофотографом: баланс между светом и тьмой, контрастные текстуры, цвета земли, неба и одинокий фотограф под звездным навесом невероятного масштаба и красоты", - заявил один из членов жюри конкурса Уилл Гейтер.

Категория "Люди и космос"

2 место: Эндрю Уайт, Великобритания

Снимок, сделанный в графстве Западный Сассекс, призван продемонстрировать, как сильно мы отвыкли от того, чтобы видеть красоту звездного неба в городах. Все из-за светового загрязнения - засвечевания ночного неба искусственными источниками освещения, которые мешают проводить астрономические наблюдения.

На фото Эндрю Уайта уличные фонари выключены, и именно благодаря этому нашему взору открывается красота ночного небосвода.

Копірайт зображення Andrew Whyte

Категория "Северное сияние"

Победитель: Николя Лефодо, Франция

Полоса Северного сияния дрейфует над поселком Сиркка в Финляндии.

Копірайт зображення Nicolas Lefaudeux

Второе место: Мэтью Джеймс Тернер, Великобритания

На фотографии Тернера каменные глыбы подсвечиваются луной, а Северное сияние создает эффект, как будто горы отражают зеленые лучи света.

Копірайт зображення Matthew James Turner

Категория "Галактики"

Победитель: Стивен Мор (Австралия)

Спиральная галактика NGC 3521 расположена в 26 млн световых лет от созвездия Льва и окружена большим количеством космической пыли и звезд, светящихся далеко за пределами ее диска.

Стареющие желто-красные звезды и молодые бело-голубые горят очень ярко: вместе с галактическими туманностями это обеспечивает большое количество цветовых тонов.

Копірайт зображення Steven Mohr

Второе место: Рауль Виллаверде Фраиле, Испания

Эта фотография - мозаика из 24 отдельных снимков, которая содержит изображения галактик Messier 31 Messier 33 и звезды Мирах.

Копірайт зображення Raul Villaverde Fraile

Категория "Наша Луна"

Победитель: Джорди Дельпей Боррель, Испания

Цвета на этом снимке инвертированы для того, чтобы отдельные детали были более четкими. Изображение Луны, сделанное таким образом, позволяет разглядеть едва заметные неровности и другие особенности лунной поверхности.

Копірайт зображення Jordi Delpeix Borrell

Второе место: Питер Уорд, Австралия

Во время полного солнечного затмения яркость солнечной короны, как правило, мешает разглядеть детали поверхности Луны. Однако благодаря съемке с различными настройками экспозиции, Питер Уорд смог получить изображение, на котором поверхность спутника Земли все же видна. Это стало возможным благодаря солнечному свету, отражавшемуся от поверхности Земли.

Копірайт зображення Peter Ward

Категория "Наше солнце"

Победитель: Николя Лефодо, Франция

Это снимок полного солнечного затмения, сделанный в штате Орегон, США. Солнце находится слева от звезды Регул и справа от планеты Марс.

Финальное изображение - результат сочетания более 120 отдельных фотографий.

Копірайт зображення Nicolas Lefaudeux

Планеты, кометы и астероиды

Победитель: Мартин Льюис, Великобритания

Фотограф сделал этот инфракрасный снимок Венеры с помощью монохромной цифровой видеокамеры, закрепленной на рефлекторе - оптическом телескопе, который использует в качестве светособирающего элемента зеркало.

Видео снималось для того, чтобы избавиться от эффекта размытия, который создает атмосфера Земли. После этого его отдельные кадры были скомбинированы в единое изображение планеты.

Копірайт зображення Martin Lewis

Второе место: Мартин Льюис, Великобритания

Мартин Льюис сфотографировал каждую планету Солнечной системы со своего двора в городе Сент-Олбанс в графстве Хартфордшир.

Меркурий, Уран и Нептун снимались в инфракрасном диапазоне, чтобы детали их поверхности было легче разглядеть. Впоследствии эти изображения были раскрашены таким образом, чтобы они выглядели максимально реалистично.

Размеры всех планет такие же, какими наблюдатель увидел бы их через телескоп.

Копірайт зображення Martin Lewis

Категория "Небосвод"

Победитель: Ференц Жемар, Венгрия

Фото, на котором фотограф одновременно поймал звездные тропы и городское освещение, было сделано в Гатьятето в Венгрии.

Копірайт зображення Ferenc Szémár

Второе место: Чванхинь Су, Китай

На этом фото, сделанном в китайской провинции Хэбэй, изображенное полное лунное затмение. Камера снимала сцену в режиме четырехчасовой экспозиции.

Копірайт зображення Chuanjin Su

Категория "Звезды и туманности"

Победитель: Марио Кого, Италия

Фотография, которую Марио Кого снял в Намибии - результат шестичасовой экспозиции. На снимке изображена часть созвездия Южная Корона.

Копірайт зображення Mario Cogo

Второе место: Марио Кого, Италия

Туманность IC 2118, также известная как Голова ведьмы - очень слабое облако молекулярного газа, которое подсвечивается звездой Ригель - самой яркой звездой в созвездии Орион.

Копірайт зображення Mario Cogo

Категория "Молодой астрофотограф года"

Победитель: Фабиан Далпиаз (15 лет), Италия

Снимая на камеру с 50-миллиметровым объективом, он смог поймать невероятный кадр: метеорит, пролетающий над Доломитовыми Альпами.

Копірайт зображення Fabian Dalpiaz

Второе место: Логан Николсон (13 лет), Австралия

Туманность Эта Киля - самая большая и самая яркая туманность. Она находится в созвездии Киль.

Копірайт зображення Logan Nicholson

Специальная награда имени Патрика Мура для лучшего новичка

Победитель: Тяньхонь Ли, Китай

В конце 2017 года у фотографа была последняя возможность снять ядро Млечного пути перед тем, как он скроется за горизонтом.

Финальное изображение - результат объединения 20 различных фотографий.

Копірайт зображення Tianhong Li

Все фотографии - собственность конкурса Astronomy Photographer of the Year, который проводится при поддержке Гринвичской королевской обсерватории.

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