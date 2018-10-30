Сергей Наев: к боям в городах не готовимся

Image caption Сергей Наев стал командующим Объединенных сил на Донбассе в марте 2018 года

С командующим Операции объединенных сил (ООС) генерал-лейтенантом Сергеем Наев мы встретились на Донбассе во время военных учений по противодействию десанту на побережье Азовского моря.

По легенде учений, враг уже смог высадиться и даже обустроить свой командный пункт. Эти позиции сначала "накрывают" огнем украинские вертолеты Ми-24, а дальше зачищает одна из десантно-штурмовых бригад.

Отражение нападения врага в Приазовье Объединенные силы отрабатывают в течение последних месяцев. Впрочем, это не единственное, к чему готовятся украинские войска на Донбассе.

О ситуации на фронте, боевых и небоевых потерях украинской армии и ее противника на Донбассе, а также об опасности широкомасштабного наступления на востоке Украины Сергей Наев рассказал в интервью BBC News Украина.

Обстрелы и "выборы" в "ДНР" и "ЛНР"

Image caption Боец одной из бригад ДШВ во время учений по противодействию десанту противника

BBC News Украина: Какая ситуация на линии соприкосновения?

Сергей Наев: Противник повышает боевую активность перед какими-то датами или же накануне политических встреч на высшем уровне - чтобы показать якобы нарушения минских договоренностей Объединенными силами.

Сейчас количество обстрелов со стороны противника постепенно уменьшается. Это связано с подготовкой к их фейковым выборам ( "Выборы" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" запланированы на 11 ноября 2018 - Ред.).

Таким образом они пытаются показать, что выборы проводятся демократично.

В целом же, с начала ООС количество обстрелов со стороны противника значительно возросло. Так они испытывали Объединенные силы... Враг более 5 тыс. раз обстреливал наши позиции, около тысячи - из запрещенного минскими соглашениями оружия.

Наиболее напряженная ситуация сейчас на мариупольском направлении. Периодически возникает напряжение на горловском направлении и Светлодарской дуге.

Копірайт зображення Getty Images Image caption 11 ноября в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" запланированы "выборы" глав "республик" и депутатов

BBC News Украина: Как можете оценить ситуацию в Азовском регионе после того, как Украина усилила здесь свое военное присутствие?

С.Н.: Ситуация изменилась.

РФ пока не проводит длительный осмотр кораблей, движущихся в украинские порты. Мы это заметили сразу.

BBC News Украина: Как в зоне вашей ответственности на Азовском море укрепили оборону побережья?

С.Н.: Мы уже укрепили фортификации, в частности минно-взрывное заграждение вдоль участков, которые считаются опасными для морского десанта.

Постоянно тренируем все силы, которые защищают морское побережье - так демонстрируем свою решимость.

Image caption В зоне Операции объединенных сил Наев руководит также пограничниками и береговой охраной

BBC News Украина: Как ощущается присутствие россиян в регионе?

С.Н.: Непосредственно в зоне ООС присутствие Вооруженных сил РФ и ее пограничников нас не беспокоит.

Здесь РФ проводит разведку самолетами. Но они не заходят в нашу зону ответственности - летают вдоль своего берега.

Ни разу в районе ООС (У побережья Донецкой области. - Ред.) не было случая, когда корабль пограничников ФСБ останавливал украинское или иностранное судно, следовавшее в Мариуполь.

BBC News Украина: Что можете сказать об угрозе, которую озвучивали еще в 2014 году, о якобы планах России пробить "коридор" в Крым?

С.Н.: Мы и сегодня учитываем такую ​​угрозу.

Чтобы ее нивелировать, проводим планирование, отрабатываем взаимодействие всех сил, в том числе и на море.

Держим их в постоянной готовности. Есть плановые и внезапные проверки.

Боевые и небоевые потери

Копірайт зображення Прес-центр ООС Image caption Вражеская артиллерия остается главной причиной потерь украинских военных на Донбассе

BBC News Украина: Каждую неделю у Объединенных сил потери. От чего больше всего погибают бойцы на передовой?

С.Н.: С начала ООС больше всего потерь было от вражеской артиллерии.

Также есть потери от автоматических и простых гранатометов - СПГ, РПГ.

Гибнут и от снайперского огня, но эта доля потерь не такая большая.

В постоянной готовности находится мощная контрснайперская группировка. Она вычисляет вражеских снайперов и нейтрализует их.

BBC News Украина: Какая ситуация с небоевыми потерями?

С.Н.: Проводится работа, чтобы свести их к нулю.

Генштаб направляет группы для изучения ситуации, недавно провели тренинг по уменьшению количества суицидов.

В целом же небоевые потери уменьшены в разы.

BBC News Украина: У бойцов ООС есть проблемы с алкоголем?

С.Н.: Подразделения Государственной фискальной службы и Нацполиции закрывают источники передачи алкоголя.

Культура украинского воина на порядок выше по сравнению с военнослужащими, которых мобилизовали до 2016 года.

Факты алкоголизма действительно случаются, но сейчас такие случаи стали единичными.

"Серая зона" и продвижение вперед

Image caption Занимать "серую зону" - не приоритет Объединенных сил, уверяет Наев

BBC News Украина: Периодически сообщают, что украинская армия занимает какие-то населенные пункты в т.н. "серой зоне". Много ли осталось таких участков, или стороны уже находятся вплотную друг к другу?

С.Н.: Понятие такой зоны не закреплено ни в каких документах - его ввели СМИ.

В минских договоренностях четко определена линия разграничения. По всей ее длине есть участки, где расстояние между сторонами достигает 50 метров, а есть такие, где стороны не подходят вплотную.

Решение об улучшении тактического положения принимается в соответствии с военной обстановкой.

Где нужно отодвинуть наши позиции как можно дальше от населенных пунктов и там, где это позволяют минские договоренности, мы занимаем лидирующие позиции.

Когда, например, решали по району села Шумы на горловском направлении (украинская армия заняла село 20 августа 2018 года - Ред.), учитывали, что рядом находится КПВВ "Майорск".

Враг постоянно прибегал к его провокационным обстрелам - попадали и в машины пограничников, и в гражданские объекты.

Поэтому, сдвинув противника, мы лишили его возможностей вести прицельный огонь по КПВВ.

А что касается Золотого-4 (украинские военные зашли туда в июле 2018 года - Ред.) - де-юре оно находилось под властью Украины, но де-факто там не было полиции и медиков.

Сделав кольцо безопасности вокруг него, мы сразу ввели туда полицию, организовали другие услуги для населения.

Копірайт зображення Пресс-центр ООС Image caption Золотое-4 украинские военные полностью взяли под контроль летом 2018 года, однако поселок остается в опасной зоне

BBC News Украина: Следовательно, теоретически такое взятие под контроль населенных пунктов может продолжаться и в дальнейшем?

С.Н.: Все будет зависеть от военной обстановки.

Если будет угроза населению и воинам ООС, то будут и соответствующие решения.

Но продвижение к линии соприкосновения не является приоритетом. Приоритет - сохранение жизни и здоровья гражданских и бойцов.

Большие города

Копірайт зображення Getty Images Image caption Отвоевывать Дебальцево украинская армия пока не планирует

BBC News Украина: Упомянутые населенные пункты - они все же небольшие. В то же время, по минским соглашениям под контролем Украины должны находиться значительно большие объекты, например, Донецкий аэропорт или Дебальцево. Есть ли возможность, что Объединенные силы займут один из больших населенных пунктов?

С.Н.: Цель ООС - освобождение всей территории, временно оккупированной Россией.

Президент подчеркнул, что это можно сделать только политико-дипломатическим путем.

Объединенные силы готовы к различным видам военных действий, предусмотренных планом ООС.

Но по состоянию на сейчас у нас не стоит задача освободить Дебальцево или иной населенный пункт.

Главное - стабилизировать ситуацию на линии соприкосновения и гарантировать безопасность для развития Донецкой и Луганской областей.

Image caption Крупнокалиберная установка "Гиацинт-Б" - одно из вооружений, которые используют для обороны берега Азовского моря

BBC News Украина: Вы говорите, что Объединенные силы готовы к любому развитию событий. Отрабатываются ли, например, городские бои?

С.Н.: Непосредственно подготовка к ведению боевых действий в населенных пунктах пока не проводится.

Но, подчеркиваю, мы будем готовы к выполнению тех задач, которые перед нами будут стоять.

Уход добровольцев

Копірайт зображення Getty Images Image caption Руководитель Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош заявил о ее выходе с фронта в Донбассе. А Наев уверяет, что ее бойцы не участвовали в боевых действиях от начала ООС весной 2018 года

BBC News Украина: Неофициальные добровольческие формирования объявили о своем выходе с фронта. Отразится ли это на ситуации там?

С.Н.: ООС четко регламентирована законом о деоккупации Донбасса, и я управляю теми, кого передали под мое руководство.

Украинская добровольческая армия, в частности ее руководитель Дмитрий Ярош, решили вывести своих бойцов, которые с начала ООС не принимали участия в боевых действиях.

Считаю, что люди, которые принимали активное участие в боях, сейчас должны получить не только уважение украинского общества, но и награды для лучших из них.

Как объявил Дмитрий Ярош, их знания и умения будут использоваться для подготовки подразделений территориальной обороны - для готовности к отражению широкомасштабной агрессии.

Учитывая силы противника, которые сейчас нам противодействуют, Объединенных сил достаточно для выполнения поставленных перед ними задач.

Отток людей из армии

Image caption Проблемы некомплекта подразделений на передовой нет, говорит Наев. По его словам, бойцы уходят из армии уже после возвращения с фронта

BBC News Украина: В СМИ периодически пишут о том, что на передовой не хватает бойцов. Действительно ли есть проблема некомплекта подразделений на линии соприкосновения?

С.Н.: Непосредственно в районе ООС укомплектованность воинских частей намного выше, чем тогда, когда они выходят оттуда. Тогда уже происходит увольнение личного состава.

Я получаю боеспособные воинские части, мне не на что жаловаться.

Соотношение сил и средств по сравнению с врагом в мою пользу.

BBC News Украина: Еще одна проблема, о которой много говорят - отток из армии людей с боевым опытом. Чувствуется ли это в зоне ООС?

С.Н.: Идет пятый год противостояния российской агрессии, что накладывает свой отпечаток на этот процесс.

Но мне известны случаи, когда те, кто уволился, в частности еще 2014-2015 годах, сейчас возвращаются в армию.

BBC News Украина: То есть, людей с опытом боевых действий в 2014-2015 годах на линии соприкосновения хватает?

С.Н.: Такие люди воюют и сейчас.

Например, 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар" - они отразили атаку роты российско-оккупационных войск 23 августа.

Мне очень приятно, что в этом подразделении служат военнослужащие еще с 2014 года.

Контакты с противником

BBC News Украина: Как вы оцениваете деятельность мониторинговой миссии ОБСЕ? Неофициально их обвиняют чуть ли не в передаче информации противнику.

С.Н.: Чтобы обвинить их в том, что они якобы передают какую-то информацию, нужно иметь факты. Таких фактов у меня нет.

Мы ведем военные действия на территории, где проживает много родственников тех, кто воюет по ту сторону. Соответственно, имеет место передача информации туда.

Из перехватов мы знаем, что противник видит белые машины ОБСЕ на том или ином участке - когда они уезжают, действительно могут начинаться обстрелы.

Но я не связываю их с передачей СММ ОБСЕ какой-то информации...

BBC News Украина: Какая ситуация с Совместным центром по контролю и координации прекращении огня (СЦКК), из которого вышли российские представители?

С.Н.: Украинская сторона там осталась и выполняет свои задачи.

После выхода россиян диалог, конечно, усложнился.

Чтобы прекратить огонь на тех или иных участках, теперь надо несколько больше времени. Но эта проблема решается и без российской стороны.

Копірайт зображення СММ ОБСЄ Image caption Наев говорит, что фактов передачи какой-либо информации противнику наблюдателями ОБСЕ нет

BBC News Украина: Как вообще происходит коммуникация через линию фронта?

С.Н.: Только через украинскую сторону в СЦКК и далее - через СММ ОБСЕ...

Другого способа коммуникации с российско-оккупационными войсками у нас нет.

Потери противника

BBC News Украина: Какова динамика потерь у противника? Они сопоставимы с потерями ООС, у вас об этом есть данные?

С.Н.: О них мы знаем из радиоэлектронной разведки, а также сведений лечебных учреждений и моргов той стороны.

Потери врага превышают потери Объединенных сил - они хуже обучены и подготовлены.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Боец вооруженных формирований "ДНР"

BBC News Украина: Существует ли у них проблема некомплекта на передовой?

С.Н.: У них эта проблема намного больше, чем это хотят показать об украинских подразделения.

Их денежное обеспечение гораздо меньше.

BBC News Украина: Вы неоднократно заявляли, что имеете информацию об использовании противником нового российского оружия.

С.Н.: Все вооружение противоположной стороны - а это танки, бронированные машины, артиллерийские системы залпового огня - производства РФ и пришло с той стороны (в России это официально отрицают и настаивают, что обе стороны конфликта используют еще советское оружие. - Ред.).

Но есть и новейшие средства - в первую очередь, средства радиоэлектронной борьбы и разведки.

СММ ОБСЕ неоднократно их фиксировала - в том числе и те, которые еще проходят испытания.

Учитывая их сообщения, это уже фактаж вмешательства РФ.

Большое наступление

Image caption Больших боев в Донбассе в этом году не ожидают

BBC News Украина: Существует ли опасность потери Украиной больших прифронтовых городов - повторение штурма Марьинки 2015 года, например?

С.Н.: Я каждое утро принимаю доклады трех различных разведывательных органов.

Конечно, угрозы есть, и их много. По каждой спланирован порядок действий.

Впрочем, наступательных группировок или подразделений для локальных наступательных действий противника сейчас мониторинг не отмечает.

Даже когда 23 августа российско-оккупационные войска пытались провести локальное наступление в районе Желобка, нам было об этом было известно, и мы подготовились. Территорию отстояли.

Да, у нас были потери, но они были минимальными.

Враг также понес потери - они были больше наших.

BBC News Украина: Это были самые большие единовременные потери Объединенных сил за последнее время?

С.Н.: Да.

Четверо военных погибли, семеро были ранены.

BBC News Украина: Позиционная война на Донбассе длится уже пятый год. Сколько она еще может продолжаться в таком виде?

С.Н.: Ситуация меняется с каждым месяцем.

Нельзя полностью что-то прогнозировать, но по нашим прогнозам, в этом году мы не ожидаем каких-либо широкомасштабных наступательных действий со стороны врага.

BBC News Украина: Зима на Донбассе ожидается относительно спокойной?

С.Н.: По состоянию на сейчас - да.

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