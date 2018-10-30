Страх и ненависть в родительских комитетах: почему это происходит?

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"Собирали деньги на интернет, а если кто-то был против, набрасывались, как стервятники и кричали". Так описывает родительское собрание в одной из школ Чернигова Екатерина.

Женщина просит не называть ее фамилию, потому что боится, что это может навредить ее ребенку - против него настроят одноклассников, или изменит свое отношение учитель.

В Украине, которая по данным ВОЗ, и так в первой десятке Европы по уровню распространенности буллинга среди школьников, сейчас обсуждают еще один его вид - травлю детей родителями других детей.

После истории с тортом в Харькове и издевательствах над школьницей из-за того, что ее родители не сдают деньги на нужды класса, тема родительских комитетов и то, как конфликты вокруг них отражаются на детях, приобрела широкую огласку.

Что могут, а что не могут делать родительские комитеты в школах, как должны в школах решаться все финансовые вопросы, как они решаются на самом деле и почему вокруг этого столько негатива, разбиралась ВВС News Украина.

"Защищать детей"

В 2017 году Минобразования отменило положение о том, что родительские комитеты являются обязательной формой самоуправления при школах. Поэтому сейчас деятельность родительских комитетов не регулируется законодательством, объясняют в МОН.

После принятия нового закона об образовании должна измениться форма родительского самоуправления в школах.

Методология взаимодействия школы и семьи находится сейчас в разработке, и каким будет это взаимодействие, зависит, по словам советника министра образования Оксаны Макаренко, в первую очередь от самих родителей.

Однако, как отмечает Макаренко, родительские комитеты и до этого не имели права собирать средства и травить родителей за то, что они не сдают деньги.

"Они должны помогать организовывать различные мероприятия в школе, защищать детей и выполнять все те прекрасные вещи, изложенные в положении о родительских комитетах", - говорит советник министра.

Решение родительского собрания и РК не является обязательным для родителей, и если они приняли решение, с которым кто-то из родителей не согласен, то заставлять их выполнять это решение никто не имеет права, говорит юрист и член родительского сообщества в Facebook "Отцы-SOS" Татьяна Дрожевская.

По ее словам, если на собрании решают что-то купить в школу под видом благотворительного взноса, то эти средства должны вносить только в безналичной форме по целевому назначению на счет школы или управления образования.

"Страх за ребенка"

"Мы сдавали деньги только раз, а потом с мужем решили, ну сколько можно", - рассказывает Екатерина из Чернигова.

Хотя, по данным опроса более тысячи родителей-участников Facebook-группы "Родители SOS", девять из десяти родителей сдают деньги на школу и четверть из них не знает, на что они идут.

Собирают на подарки учителям и детям, на шторы и мыло, и даже если каждый сам по себе против, то, когда все вместе, то соглашаются и сдают, потому что есть страх, чтобы не обидели ребенка - так описывают ситуацию многие родители, с которыми общалась ВВС News Украина.

Копірайт зображення unian Image caption Во многих украинских школах родители помогают организовывать жизнь классов

По словам родителей, порой буллинг распространяется и на детей, и на взрослых. Оксана из Киева рассказывает, что ей угрожали из-за отказа сдать заоблачную для неё сумму на День учителя, и сейчас она боится идти на родительское собрание, потому что "не уверена в адекватности" некоторых родителей.

"Отцы-коллекторы"

Иногда несколько активных людей, возглавляющие родительский комитет, по сути, вместо того, чтобы защищать права детей, превращаются в своего рода "коллекторские компании", которые занимаются вымогательством средств, рассказывает о ситуации в школах Оксана Макаренко из Минобразования.

По ее словам, родители могут организовываться и помогать школе, но вымогать средства, угрожать, оказывать давление через ребенка, унижать - это уже нарушение законодательства и конвенций о правах ребенка.

Родителям, которые получили угрозы, советуют обращаться к директору школы, районное управления образования, в правоохранительные органы.

Принципиальные против непринципиальных

В то же время Константин Коваленко, папа школьника из Киева считает, что есть много вопросов, которые может решить только родительский комитет.

По его мнению, если в школе или детсаду возникла срочная проблема, например, грибок, а денег у заведения сейчас нет, то "родители, которым здоровье детей важнее справедливости, скинутся".

"А принципиальные родители скажут, что пусть школа сама все решает. Родительские комитеты - не причина "сбора денег", а лишь следствие того, что проблемы не решает государство", - говорит Коваленко.

Не выяснять, кто ответственен, кто виноват, а взять и сделать самим - вот как смотрит на вещи Александра, мама школьника из Киева.

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"Это вопрос не такой большой суммы, и я буду сама покупать туалетную бумагу и мыло, столько, сколько нужно, потому что это дети, а в школе нет таких элементарных и нужных вещей", - говорит мама школьника.

В Минобразования признают, чтобы покрыть недофинансирование, родители много лет помогали школам, поэтому это просто стало нормой.

Однако, по словам советника министра, ситуация изменилась, деньги выделяют, но сейчас на счета государства возвращаются миллионы гривен, потому что школы о них просто не просят, не пишут запросы, все привыкли, что можно обращаться к родителям.

"Может нам нужны правильные родительские комитеты из активистов-юристов (и не юристов), которые писали бы запросы, или помогали школе участвовать в грантовых программах, устраивали тренинги и семинары?" - предлагает в группе "Родители SOS" юрист и мама первоклассницы Валерия Вершинина.

По ее словам, только за месяц обучения дочери ей пришлось трижды писать запросы на предоставление финансирования по различным вопросам школы.

"Искаженная реальность"

Около двух млн грн благотворительных взносов в 2016 году собрали родители одного из детсадов Киева. При этом сам сад принадлежит общине, финансируется из бюджета и был построен всего несколько лет назад, поэтому имел современную базу. Человек, который собирал деньги, исчез, рассказали в КГГА.

"Преобразование родительского комитета в орган взыскания денег - это наша искаженная реальность", - признает Наталья Пупко из Львова, мать пятерых школьников.

"Как по мне, РК нужен, чтобы выносить на обсуждение предложения родителей, это - сотрудничество с дирекцией. У нас аккумуляция средств минимальна, и тратим их на наши идеи, а не на чьи-то требования", - рассказывает она.

По ее мнению, здесь все зависит от коллектива и умения договариваться.

Нужно договариваться

И, похоже, именно этого многим не хватает. В группе "Родители SOS" в Facebook есть десятки историй о конфликтах тех, кто "против", и тех, кто "за" взносы, тысячи комментариев, и полных ненависти скриншотов родительских чатов.

"Это нормально, что есть конфликты, не все взрослые могут договориться. Но когда переходят на личные оскорбления, это уже травля", - говорит детский психолог Антонина Оксанич.

По ее мнению, к этому прибегают взрослые люди из-за "психологической незрелости", детских травм и нереализованности в собственной жизни.

"Это похоже на эффект "дедовщины". Те, кого унижали и травили в детстве родители или коллектив, будет так же вести себя во взрослом возрасте с другими", - говорит Оксанич.

В то же время то, что о проблеме буллинга в школах в Украине говорят все чаще, эксперт называет хорошим сигналом.

Родители, по ее словам, должны понять, что ради детей нужно искать компромиссы и учиться договариваться.

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