Пять детективов, чтобы не скучать осенью

Подборка детективов, в которой некоторые из книг выходят за рамки жанровой литературы ради социальной миссии.

В обзоре:

Анастасия Герасимова Литературовед, арт-журналист. О книгах пишет, чтобы дать ответ на простой и одновременно сложный вопрос: "Что почитать?"

Гиллиан Флинн "Острые предметы"

Рут Уэйр "В темном-темном лесу"

Джейн Харпер "Засуха"

А. Дж. Финн "Женщина в окне"

Клер Макинтош "Личный мотив"

"Острые предметы"

Гиллиан Флинн

Копірайт зображення КМ-Букс Image caption Издательство: "КМ-Букс"

Роман с высокой концентрацией страхов и травм, каждый персонаж которого отлично смотрелся бы в кресле если не следователя, то психотерапевта.

Журналист Камилла Прейкер, от лица которой ведется повествование, получает неожиданное задание от главного редактора. Молодая женщина - репортер криминальной хроники, но все никак не может найти или создать сенсацию, которая подарила бы ей профессиональное признание, а газете - коммерческий успех.

Вдруг в ее родном городе исчезает девочка, а годом раньше там же произошло убийство ребенка.

Камилла вынуждена вернуться к матери и отчиму, туда, откуда сбежала много лет назад, забирая с собой боль утраты и непонимания.

Это довольно динамичное повествование, не обремененное лишними диалогами или описаниями. У Флинн подозреваемым может быть кто угодно, но главное внимание приковано к семье Камиллы - богачам, живущим в собственном мире комфорта, принуждения и власти.

Собственно, конфликт автора с матерью является центральным в книге, определяющим ее развязку.

Довольно жестокая и прямолинейная, писательница не боится замахнуться на табуированную тему материнской нелюбви, которая, равно как и любовь, определяет личность ребенка.

Но зла мать, "залюбившая" своих детей до депрессии, - слишком явный подозреваемый, поэтому не верьте первому впечатлению и читайте до конца.

"В темном-темном лесу"

Рут Уэйр

Копірайт зображення Наш Формат Image caption Издательство: Наш Формат

Английский детектив - это эталон жанра, планка, которую подняли Артур Конан Дойл, Агата Кристи, Джон ле Карре. Литературный мир был бы слишком идеальным, если бы каждый, кто берется развлекать, пугать и завораживать, мог до нее дотянуться.

Дебютный роман Рут Уэйр мог бы порадовать фанатов британской классики, если бы не остро ощутимая рука дебютанта.

Неплохое начало с аллюзией на "Тайну Индианского острова", когда в стеклянном коттедже посреди настоящего леса собралось шесть персонажей, получил продолжение с потерей памяти рассказчицы и центральной героини.

Она - Леонора Шоу, писательница, отшельница, которая в свои двадцать шесть так и не смогла забыть юношескую любовь - Джеймса.

Расставшись с ним при загадочных обстоятельствах, которые станут известны читателю в конце книги, она снова столкнется с болезненным прошлым, а самое главное - с Клэр Кавендиш, своей красавицей-подругой, которая умело ею манипулировала десять лет назад.

Во время девичника, где окажутся обе женщины и еще несколько интересных персонажей, произойдет убийство.

Далее следует несколько хаотичный рассказ о мотивах преступления - сомнительном подростковом чувстве зависти. "В темном-темном лесу" - книга, которую можно прочитать за вечер, чтобы отдохнуть и разгрузить мозг, большего ожидать не стоит, ведь долгое послевкусие - привилегия литературы несколько другого качества.

"Засуха"

Джейн Харпер

Копірайт зображення Нора-Друк Image caption Издательство: Нора-Друк

Популярная австралийская писательница Джейн Харпер умело пользуется особенностью родных пейзажей. С первых страниц автор задает тон - строгий, мужской, без всех этих женских штучек.

Главный персонаж ее романа - Аарон Фок, федеральный агент, работающий над делами о финансовых махинациях, приезжает в город, где когда-то жил подростком, на похороны лучшего друга Люка, которого нашли убитым вместе с женой и сыном.

Точнее, главным подозреваемым в кровавом преступлении считают именно Люка, ведь похоже, что это он совершил преступление, а затем покончил с собой.

Родители погибшего не верят в официальную версию. Они просят Аарона помочь следствию. Но в маленьком фермерском городке не все рады возвращению Фока.

Его собственное расследование быстро сталкивается с враждебностью местных жителей, которые напоминают Аарону об одном трагическом событии, изменившем его судьбу.

Хорошо скроенный текст с сюжетом, который на каждом повороте подбрасывает неожиданности и новые тайны, неоднозначные персонажи, приятное ощущение, что тебя ведут не по тому следу, поощряя прокручивать в голове результаты расследования, - все это позволяет говорить о "Засухе" как о качественном произведении.

"Женщина в окне"

А. Дж. Финн

Копірайт зображення Клуб Семейного Досуга Image caption Издательство: Клуб Семейного Досуга

Дебютный роман американского писателя получил неоднозначные отзывы читателей, однако от критики его не спасли даже лестные отзывы Стивена Кинга.

Кому-то замысел напоминает "Девушку в поезде" Пола Хокинса, кого-то раздражает главная героиня - Анна Фокс, детский психолог, которая стала отшельницей из-за агорафобии, страха открытого пространства.

Это тревожное расстройство возникло у женщины в результате семейного конфликта и связанных с ним событий.

Анна не выходит на улицу, но продолжает консультировать людей онлайн, как и делать покупки, особенно красного вина.

У нее есть кот, подружка-физиотерапевт, загадочный и красивый арендатор подвальной комнаты, а также специалист, безуспешно пытающийся вылечить фобии Фокс.

Главное развлечение Анны - просмотр старых фильмов и слежка за соседями через объектив фотоаппарата. В ее респектабельном районе появляются новые люди и, что очень необычно, они пытаются нарушить привычное течение его жизни.

Как-то к Анне в гости заходит Итан Рассел, хорошо воспитанный и ранимый подросток, нуждающийся в друзьях и явно что-то скрывающий о своей семье.

А вскоре врача Фокс посетит и его мать. Через день после знакомства Анна станет случайным свидетелем убийства миссис Рассел, но кто же поверит человеку с психическим расстройством и нереальным количеством бутылок вина в доме?

Хитрый вор сделает так, что женщина почти поверит в свое безумие, но, конечно, правда всплывёт на поверхность.

Увлекательный рассказ, состоящий из двух сюжетных линий, фокус на проблемах людей, страдающих психозами, удачно созданный антураж дома Анны, убедительные персонажи, мысль о том, что мир может быть совсем не таким, как нам кажется - однозначно положительные стороны романа, который вполне вписывается в нишу массовой литературы.

"Личный мотив"

Клер Макинтош

Копірайт зображення Vivat Image caption Издательство: Vivat

"Можно ли просто выйти из одной жизни и начать другую?" - этим вопросом задается одна из героинь романа известной британской писательницы Клер Макинтош.

Погружаясь в сюжет, вы начинаете понимать, что он гораздо глубже этой конкретной истории.

Из всех приведенных в подборке детективов "Личный мотив" как нельзя лучше выполнен с точки зрения писательской техники.

Кроме того, произведение затрагивает болезненную тему домашнего насилия, привлекает внимание к его последствиям, которые могут выйти за пределы одной семьи, привести к еще большей беде.

История начинается со смертельного ДТП.

Неизвестный водитель сбивает пятилетнего Джейкоба и скрывается с места аварии.

Расследование будут вести молодая инспектор Кейт и детектив Рэй Стивенс, в целом положительный персонаж, на долю которого выпадет сложный выбор между карьерным ростом и доведением дела мальчика до логического финала, между возможным романом с милой подчиненной и обязанностями отца, чей сын-подросток испытывает трудности в новой школе.

Будни полицейских, расследование, их отношения - это первая сюжетная линия романа.

Вторая рассказывает о женщине, которая стремится начать новую жизнь.

Сначала у читателя есть все основания считать, что речь идет о матери погибшего Джейкоба, но наступит момент, когда эта талантливая авторская махинация будет расскрыта, и динамика романа резко возрастет.

Клер Макинтош увеличит градус эмоционального напряжения, сделает так, что последние страницы романа будут читаться на одном дыхании.

Непростой, но хороший текст для тех, кто не боится сталкиваться с жизненными реалиями даже в художественной литературе.

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