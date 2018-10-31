1 ноября: газ для населения подорожает - что будет с теплом?

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Согласно решению правительства, с 1 ноября газ для населения подорожает на 23,5% - до 8550 грн за тысячу кубов с учетом НДС. Для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) газ будет стоить 8 361,85 грн за тысячу кубов.

Это повышение было одной из составляющих переговоров с МВФ - главным международным кредитором Украины.

Последние переговоры, которые проходили во время визита миссии фонда в сентябре, были особенно напряженными ввиду того, что Украина вошла в период крупных выплат по внешнему долгу.

Только до конца этого года Киев должен выплатить 610 млн долларов. Пиковыми будут и выплаты в последующие два года. Ситуацию не облегчают также двойные - президентские и парламентские - выборы в следующем году.

Но, как заявил премьер Владимир Гройсман в интервью Укринформу, вряд ли кто-то осмелится отыграть назад решение о повышении цен на газ после выборов:

"Потому что тогда им пришлось бы за один год отдать 20 млрд долларов. Все расчеты показывают, что это из разряда, скажем так, очень ненаучной фантастики".

Вместе с тем, сразу после обнародования решения премьер заявил, что переговоры с МВФ начинались с требования о 60% повышении, и правительству, мол, удалось значительно снизить эту цифру. Он также заявил, что в этом отопительном сезоне газ для населения больше дорожать не будет.

Однако Меморандум о сотрудничестве между Украиной и МВФ предусматривает не просто повышение цен на газ для населения, а их соответствие рыночному уровню.

В МВФ считают, что разные цены на газ для различных категорий потребителей - промышленности и населения - источник злоупотреблений и коррупции, а покрытие разницы в тарифах формирует скрытый дефицит бюджета.

Например, на 1 октября минимальная цена на газ для промышленности составляла 13 439 грн за тысячу кубов (включая НДС). Это вдвое больше, чем в то время газ стоил для населения. При этом расходы, заложенные в бюджете на коммунальные субсидии, в 2018 году составляют более 70 млрд грн.

Формально, правительство согласилось с логикой МВФ еще в 2016 году, когда приняло решение о единой рыночной цене на газ для всех потребителей.

Предполагалось также, что до 1 июля 2017 года правительство вычислит, а с 1 октября того же года применит новую цену на газ с учетом так называемого "импортного паритета". Однако этого так и не было сделано, а апрельский транш от МВФ, полученный в 2017 году, пока стал последней порцией кредитов, предоставленных Украине фондом.

Отсутствие траншей МВФ также притормозило предоставление Украине средств других международных партнеров - Всемирного банка, ЕС и других.

Не последнее повышение?

То, что нынешнее повышение на 23,5% может быть не последним, подтвердилось и в тексте правительственного постановления, которое было опубликовано на сайте Кабинета министров через неделю после его одобрения, а напечатано - только 30 октября.

Согласно постановлению, следующее повышение должно состояться с 1 мая 2019 года, а с 1 января 2020 "Нафтогаз" будет продавать газ "по ценам, устанавливаемым продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем)". В то же время эта цена не должна превышать цену на газ для промышленности.

Примечательно, что цены на газ для промышленности, которые росли в течение последних месяцев, с 1 ноября не поменяются и будут составлять от 13 439 до 14 586 грн за тысячу кубов с НДС.

Срок действия "специальных полномочий" "Нафтогаза" подходит к концу 1 мая 2020 года, то есть после завершения отопительного сезона.

То, что все потребители должны получать газ по одинаковой цене, определил закон О рынке природного газа, который вступил в силу с 1 октября 2015 года.

Закон также предусматривает, что на определенный и ограниченный срок на определенные компании могут возлагаться "специальные обязанности" по поставкам газа отдельным категориям потребителей.

С тех пор правительство пользуется этим правом, возлагая эти обязанности на НАК "Нафтогаз".

Сколько будет стоить тепло?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Как подорожание газа повлияет на цену отопления - пока неизвестно

Хотя решение правительства о повышении цен на газ было принято еще 19 октября, до сих пор неизвестно, как оно повлияет на тарифы на горячую воду и отопление.

Министр социальной политики Андрей Рева прогнозирует, что плата за тепло вырастет на 16%, поскольку цена газа составляет около 70% в тарифах на горячую воду и отопление.

Вместе с тем, по результатам мониторинга, проведенного Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование энергетики и коммунальных услуг, даже без повышения цены на газ в 2017-2018 годах местные органы власти повышали тарифы на тепло на 10-20%, а в отдельных случаях - и на 50%.

Сколько потребуется на субсидии?

По подсчетам правительства, в настоящее время около 7 млн домохозяйств - около половины - имеют право на субсидию.

И пока, говорят в правительстве, нет оснований ожидать увеличения количества нуждающихся в субсидии или суммы самих субсидий.

На этот год в бюджете на выплату субсидий было заложено 71 млрд грн. Однако, как отмечают и премьер, и министр социальной политики, 18 млрд грн из этой суммы составляли долги предыдущего года.

Поэтому 55 млрд грн, уже заложенных на субсидии в проекте бюджета на 2019, будет вполне достаточно - прогнозируют чиновники.

В Кабмине также рассчитывают, что монетизация субсидий, которая должна начаться в следующем году, позволит сделать их абсолютно адресными, и исключить злоупотребления с получением субсидий.

Как это повлияет на инфляцию?

Понятно, что большие цифры в коммунальных платежках потянут за собой и другие цены. Ранее Национальный банк уже называл повышение тарифов одним из факторов, которые могут существенно повлиять на показатель инфляции уже к концу этого года.

После того, как правительство обнародовало решение о повышении цены на газ, в НБУ пересмотрели прогноз инфляции - с 8,9% до 10,1%. Поэтому в 2018 году потребительская инфляция уже будет измеряться двузначной цифрой.

Нацбанк также ухудшил на 0,5% инфляционный прогноз на следующий год.

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