Как живут и о чем мечтают бразильские украинцы

Копірайт зображення Carla Lorentz Image caption В Бразилии живет до полумиллиона человек с украинскими корнями

Избрание президентом Бразилии Жаира Болсонару, которого называют "тропическим Трампом", вызвало дискуссии о будущем демократии в этой стране, где проживает одна из крупнейших украинских диаспор.

Я отправился в живописный штат Парана на юге Бразилии, где живет большинство бразильских украинцев, и попытался узнать, что они думают о будущем Бразилии и украинской общины при новом президенте.

Первые украинские мигранты появились в этом штате в конце XIX века. Последняя, ​​четвертая волна миграции была после окончания Второй мировой войны. Сейчас большинство бразильских украинцев живут именно в Паране.

"Экологическая столица" Бразилии

Копірайт зображення Getty Images Image caption В конце XIX века украинские крестьяне начали переселяться в живописный бразильский штат Парана, убегая от нищеты и бесправия на родине

Столицей штата является город Куритиба, который на фоне других мегаполисов - Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, известных своими фавелами и стычками банд - отличается высоким благосостоянием и качеством жизни.

Городу принадлежит статус "экологической столицы" Бразилии. В Куритибе немало парков и деревянных украинских церквей. Хвойное дерево араукария, которое формой отдаленно напоминает менору, изображено на городском гербе и считается украшением города.

Куритиба может предложить гостям полный "климатический пакет" за день, потому что, как шутят сами "куритибанос", от рассвета до полуночи вы можете почувствовать влияние всех времен года. Правда, снега здесь вы не увидите - он выпадает лишь раз в 30 лет.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Куритиба считают "экологической столицей" Бразилии. В этом городе живут не менее 50 тыс. украинцев

Этот город очень интернациональный, здесь живут потомки мигрантов не только из Украины, но и из Италии, Польши, Японии и Германии. Наряду с целым городком из 40 ресторанов итальянской кухни, существует "Бар Баран", где наливают украинскую водку, импортируемую из Парагвая. Основатель заведения - местный предприниматель Игорь Мазепа Баран.

В Куритибе живет крупнейшая украинская община, представителей которой я и расспросил об их видении будущего Бразилии.

Штат Парана считается одним из форпостов нового президента Болсонару. Если во втором туре в целом по стране он получил 55,1% голосов, то в Паране - 68,4%.

Среди украинских общин его поддержка сопоставима с результатами по штату, а может, даже превышает этот уровень. Найти избирателей, которые поддерживали его оппонента от левоцентристской Партии трудящихся Фернанду Аддада, было трудно.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На выборах в Бразилии праворадикал Жаир Болсонару (слева) победил кандидата от Партии трудящихся Фернанду Аддада, чьи сторонники обеспокоены возможностью установления победителем авторитарного режима

Представители старшего поколения общины даже не думали о поддержке левых кандидатов из-за родительских предостережений относительно СССР. Голосовали за Аддада, чтобы не победил Болсонару, некоторые молодые бразильские украинцы, с которыми я пообщался.

Страх перед коммунизмом

С 53-летней учительницей Мирной Волошин, возглавляющей Украинское общество Бразилии (SUBRAS), встречаемся в помещении этой организации. На стене - портрет Тараса Шевченко и вышиванки.

Ее родители переехали в Бразилию в межвоенный период из Галичины. Инженерное образование отца пригодилось, ведь именно он спроектировал львиную долю куполов местных греко-католических храмов, в частности кафедрального собора Иоанна Крестителя в Куритибе.

"Мои родители были активистами диаспоры, и с самого детства меня привлекали к деятельности субботней школы имени Леси Украинки, где кроме украинского языка преподают историю, географию, народные танцы", - рассказывает лидер бразильских украинцев.

Копірайт зображення Оскар Слущенко Image caption "Помня о прошлом наших отцов, я всегда на выборах предпочитаю правых, потому что во мне живет страх прихода к власти коммунистов", - говорит Волошин

Волошин долгое время танцевала в ансамбле "Барвинок", в течение 20 лет преподавала украинский язык для детей, а сейчас концентрируется на деятельности хора. Ее муж - тоже из украинской общины, они познакомились, когда ей было 5 лет.

На выборах Мирна Волошин всегда голосует за правых, и сейчас поддержала Болсонару, так как у него были наилучшие шансы "остановить" выдвиженца левых.

"Бразилией 13 лет (с 2003 по 2016 год. - Ред.) до кризиса правили левые. Помня о прошлом наших отцов, я всегда на выборах предпочитаю правых, потому что во мне живет страх прихода к власти коммунистов", - объясняет женщина.

Она рассказывает, что российско-украинский конфликт совпал с политико-экономическим кризисом в Бразилии, поэтому, с одной стороны, украинский патриотизм среди общины вырос, но людям стало сложнее участвовать в жизни общины - по финансовым причинам.

Копірайт зображення Juvino Grosco Image caption Кафедральный собор Иоанна Крестителя в Куритибе - один из центров жизни украинской общины. В проектировании куполов храма принимал участие отец Мирны Волошин

Меньше государства

43-летний дизайнер скейтбордов Бернардо Даков-Пяцески - также потомок мигрантов из Галичины.

"Меня крестили в греко-католической церкви в нескольких кварталах от здания Общества Украинцев Бразилии, где я учился в субботней школе с шести лет. Друзья, которых я встретил в обществе, никуда не исчезли, в отличие от университетских товарищей. У нас это навсегда, до конца жизни", - рассказывает он.

Впрочем, несмотря на то, что в деятельности общины участвуют все больше людей, по мнению Бернардо, связь местных украинцев с культурой предков ослабевает.

"Патриотизм молодежи "разбавляется" средой. Расходы общины компенсируются за счет пожертвований и благотворительных мероприятий, вроде ужина с украинскими блюдами, но в целом кризис ударил по финансовой стабильности общества", - объясняет он.

Копірайт зображення Оскар Слущенко Image caption Бернардо позирует рядом с картиной "Въезд Богдана Хмельницкого в Киев" художника Николая Ивасюка, расстрелянного при сталинском режиме

Причиной бразильского кризиса Бернардо считает экономическую политику и коррупцию среди Партии рабочих, которая была у власти с 2003 по 2016 годы. Он поддерживает Болсонару.

"Еще до его решение баллотироваться я идентифицировал свои взгляды с его. Многие называют это "языком ненависти", но я вижу в них то, что у большинства бразильцев на уме, но они не могут это озвучить из-за шумного радикального меньшинства. Вероятно, это самое меньшинство назовет меня "фашистом", - отмечает Бернардо.

Он возлагает большие надежды на нового президента:

"Я мечтаю, что государство уменьшит влияние на жизнь гражданина, открыв пространство для свободного рынка. Вместе с низкими налогами это приведет к процветанию и развитию всех и каждого. Тогда улучшится и ситуация украинского общества".

"Не хотим быть Венесуэлой"

Один из центров жизни украинской Куритибы - фольклорный клуб "Полтава" в спальном районе "Агуа Верджи" ("Зеленая вода"), недалеко от кафедрального собора. Легким передвижением сотен стульев помещение превращается то в концертный зал, то в зал для футбольных страстей.

Копірайт зображення Carla Lorentz Image caption В клубе "Полтава" готовятся украинские танцоры

Копірайт зображення Carla Lorentz Image caption "Жить - это танцевать" - таков лозунг фольклорного клуба

В этом клубе встречаю 53-летнего Жаиро Оскара ду Насименто, который работает торговым представителем, и его 60-летнего товарища Доротея Гаудеду.

"Мой прадед по материнской линии Процайло был среди украинских пионеров-галичан, которые попали в Бразилию в 1895 году во время первой волны миграции", - рассказывает Жаиро.

Он родился в Сан-Паулу, а после переезда в Куритибу в 1980 году решил присоединиться к украинской общине. Вместе с приятелем Доротеем участвовал в создании Общества украинско-бразильской молодежи.

1980-е годы друзья называют фантастическими для развития украинской общины, сплоченной вокруг церковных приходов и групп народных танцев.

Доротей говорит, что в этот период один коллега насмехался над ним: "Что это вообще такое, ваша Украина? Где она существует?". И вдруг произошел огромный подъем национального сознания, а затем Украина вернула независимость.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Для Доротея Гаудеду и Жаиро Оскара ду Насименто фольклорный клуб "Полтава" стал частью жизни

Наблюдая за кризисом в Венесуэле, друзья не хотели повторения таких событий у себя дома в случае победы левых. И при отсутствии сильного умеренного правого кандидата проголосовали за Болсонару.

Мужчины, чья молодость пришлась на годы военной диктатуры, не разделяют опасений относительно возможности установления авторитарного режима Болсонару.

По их мнению, этому существует много противовесов - независимые суды, спецпрокуратура, отсутствие большинства у нового президента в Конгрессе, а также незаинтересованность армии в такого рода конфронтации в стране.

"Нельзя спокойно выйти вечером за хлебом"

В том же клубе "Полтава" общаюсь с 61-летней медсестрой на пенсии Элизабет дос Сантос-Витуба - Бэтчи, как она просит себя называть.

Копірайт зображення Оскар Слущенко Image caption Элизабет дос Сантос-Витуба надеется, что Болсонару покончит с криминальным хаосом на улицах страны и оздоровит экономику

Ее семья уехала из Стрыя во Львовской области в 1939 году после советско-германского раздела Польши, а 10 лет спустя прибыла в Бразилию.

После рождения первого сына, крещеного в греко-католическом кафедральном соборе Иоанна Крестителя, Элизабет присоединились к деятельности украинской общины.

Муж Элизабет некоторое время был директором клуба "Полтава", семья пыталась минимизировать влияние улицы на своих детей, заинтересовать их к танцами и песнями, сохранением украинской традиции.

Бэтчи отмечает, что "фундаментом" украинской общины является координация церквей и культурная деятельность общины, работа, которую проводят маэстро хора "Полтавы" Игорь Ковалюк и курсы по игре на бандуре.

Копірайт зображення Carla Lorentz Image caption В клубе "Полтава" обучают игре на украинских музыкальных инструментах

На выборах Бэтчи голосовала за Болсонару и надеется, что его победа позволит клубу вернуться к практике финансирования обучения молодежи в Украине и приглашения оттуда преподавателей танцев, музыки и учителей.

Она считает, что правительство левых раскалывало бразильское общество задолго до коррупционных скандалов, что и привело к его отстранению от власти.

Женщина возлагает на нового президента надежду на борьбу с произволом преступников - в прошлом году в Бразилии было зафиксировано 64 тыс. убийств.

"Сегодня бразилец не может спокойно выйти из дома вечером за хлебом, не рискуя быть ограбленным", - говорит она.

Хореограф, который голосует против всех

Сторонники Болсонару составляют большинство в украинском обществе. Но чем моложе человек, тем больше вероятность встретить оппонента нового президента.

27-летний учитель географии Родриго Гарстка работает в шести государственных школах в пригородах Куритибы, в которые ездит на велосипеде. Еженедельно на выходных он ездит волонтером-хореографом в фольклорные группы "Жизнь" в поселке Антонио Олинто и "Иван Купала" в городе Ирати.

Предки Родриго - украинцы и поляки, переселившиеся в Парану в межвоенный период.

С 16 лет он занимается танцами в фольклорной группе "Иван Купала" в городе Ирати.

Мужчина отмечает, что он - единственный в своей семье, кто следует украинским традициям.

Говорит, что программ сотрудничества с Украиной немного, вспоминает только о мастер-классах солиста ансамбля имени Вирского Андрея Демищука для фольклорных групп в Бразилии. По его мнению, они способствовали развитию бразильско-украинских танцоров, но одновременно привели к единообразию - стилю "а-ля Вирский" в местных коллективах.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Учитель географии и волонтер-хореограф Родриго Гарстка считает, что бразильская политическая система исчерпала себя, и голосовал против всех

В религиозной деятельности общины Родриго не участвует, поскольку не считает ее гибкой.

"Фактор церкви и некоторая иерархизация очень чувствуется во всех украинских общинах штата и накладывает свой отпечаток на их деятельность", - считает он.

На выборах он голосует против всех.

"Так же должно сделать большинство избирателей, показав высокий процент протестного голосования, выразив недоверие политической системе", - объясняет Родриго.

"В случае Болсонару я опасаюсь реакционной политики и углубления кризиса демократии", - отмечает молодой учитель.

По его мнению, в результате запроса на "твердую руку" среди избирателей Болсонару, которые ностальгируют по временам военной диктатуры, страна может начать сползать в авторитаризм.

"Украина - это большая мечта"

Представители диаспоры считают, что количество бразильцев украинского происхождения может достигать полумиллиона. Но по влиятельности и популяризации своей культуры они уступают потомкам немцев, итальянцев или поляков. Даже вареники на юге страны называют "пирóги".

И на этом фоне украинские народные танцы являются тем культурным феноменом, который покоряет сердца бразильцев разного этнического происхождения и способствует распространению украинской культуры.

30-летний Луис Рафаэл Матиас Лепчак - хореограф в фольклорной группе "Барвинок" Общества Украинцев Бразилии.

"Для меня Украина - это большая мечта, которая материализовалась в реальной жизни. Это место, откуда начинается история моей семьи", - говорит он.

Луис - потомок украинцев, прибывших в Бразилию в 1896 году.

По его словам, сейчас в "Барвинке" - более сотни танцоров: 60 человек в группе старшего возраста и 40 в молодежной, есть и детская танцевальная группа.

"Организация выступлений нашей группы в городах Украины при поддержке государства осуществила бы мечты людей по эту сторону океана - от танцоров до членов их семей", - говорит он.

Пока же бразильские танцоры полагаются на сотрудничество с солистами Вирского, которые иногда приезжают в Бразилию.

Копірайт зображення Луїс Рафаел Матіас Лепчак Image caption "Для меня Украина - это большая мечта", - говорит хореограф Луис

Луис рассказывает, что кризис, поглотивший Бразилию в последние годы, вызван "культурой коррупции", коренящейся в обществе. Он критикует правление Партии рабочих, но говорит, что никогда не проголосует за Болсонару.

"Его фигура вызывает страх среди людей, которые занимаются искусством, среди людей с таким смуглым цветом кожи как у меня, среди женщин, ЛГБТ. Надо побороть коррупцию, создавать новые рабочие места, повысить покупательную способность бразильца, защищать меньшинства", - объясняет он.

"Бразилия, о которой я мечтаю - без коррупции, с социальным равенством, с эмпатией и страстью, с милосердием и без ненависти. Но сейчас тяжелый период, и эти качества скорее выглядят утопией", - добавляет он.

Чтобы остановить Болсонару, Луис голосовал в первом туре за левоцентриста Сиро Гомеса, который занял третье место, а во время нашего общения накануне второго тура собирался отдать голос Аддаду, несмотря на неприятие его партии.

"Я не из украинской семьи"

Многие танцоры "Барвинка" - не украинского происхождения.

Среди них - 22-летняя Камила Оливейра, которая из-за увлечения танцами заинтересовалась украинской культурой, а потом стала ее популяризировать.

"Я не из украинской семьи и до семи лет ничего не знала об Украине. А потом пошла в Школу Матери Анатолии, основанную монахинями греко-католического ордена Служанок непорочной Девы Марии, где среди бесплатных секций были украинские танцы. Мои друзья после выступлений постоянно спрашивали, есть ли у меня бабушки-украинки", - вспоминает девушка.

С каждым годом обучения Камила открывала что-то новое об Украине.

"В начальной школе я не представляла, что Украина получила независимость только в 1991 году, и масштаб этой истории борьбы и любви, которую до сих пор хранят потомки мигрантов здесь в Бразилии", - говорит она.

В этот момент Камила снимает с плеча привезенный ей из Киева бордовый цветастый платок, и я вижу кириллическое тату "СИЛА".

Копірайт зображення Оскар Слущенко Image caption Интерес Камилы к украинской культуре начался с танцев в "Барвинке"

Девушка считает, что нынешние проблемы Бразилии - следствие мирового кризиса 2008 года и провала политики предоставления микрокредитов бедным семьям. В первом туре она голосовала за левоцентриста Сиро Гомеса, а во втором решила поддержать Аддада. Потому что не разделяет ценности Болсонару.

"Он - угроза устоям демократического общества. Я уверена, что у него нет качеств, необходимых президенту, и в его карьере не было весомых достижений", - говорит Камила.

Несмотря на свое беспокойство, она считает, что бразильская демократия выстоит, и Болсонару не сможет выполнить все свои "радикальные обещания".

"Я хочу, чтобы государственное управление стало более эффективным, качественное образование и медицина стали ближе к незащищенным слоям, а налогообложение стало бы прогрессивным", - объясняет девушка.

Копірайт зображення Marcos Igor Image caption Бразильские украинцы регулярно отмечают украинские праздники на территории Мемориала украинской иммиграции в Куритибе - так они провели нынешний День Независимости

Взгляд в будущее

В общем, все, с кем мне приходилось общаться в Паране, верят в бразильскую демократию и способность других ветвей власти противостоять возможным антиконституционным действиям президента.

Этот тезис поддерживает и профессор политической социологии Федерального университета Параны Густаво Бискайя де Ласерда. Он объясняет успех Болсонару кризисом традиционных правых партий, потерявших избирателя в пользу более харизматичного и по крайней мере извне менее коррумпированного кандидата. На фоне роста преступности его горячо поддержали полицейские и военные. Сплотились вокруг Болсонару также противники легализации абортов, гендерного равноправия, сексуальных меньшинств.

Но больше всего Болсонару помогла критика Партии рабочих, правившей 13 лет.

"Выступление избирателей против нее следует рассматривать как демонстрацию несогласия с политической системой. Шире, чем просто голосование против лицемерия партии, агитировавшей за нравственность политики, а во время правления оказавшейся главным триггером крупнейшего коррупционного скандала в истории страны", - отмечает политолог.

Густаво называет заключенного экс-президента Лулу Инасио да Силва создателем поляризации общества, которая помогла победителю выборов.

"Болсонару возглавлял не только рейтинг, но и антирейтинг среди бразильцев. Впрочем, риторика Лулы, противопоставление простого народа "белокожей и голубоглазой элите" отталкивала от его партии целые регионы, заселенные потомками европейских иммигрантов, в частности Парану", - объясняет политолог.

И хотя некоторые бразильцы обеспокоены результатом выборов, никто из моих собеседников не прогнозирует сворачивания демократических свобод или возврат диктатуры.

А украинцы Параны, независимо от их политических убеждений, мечтают, что ситуация как в Украине, так и в Бразилии улучшится, и они смогут станцевать в украинских городах.

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