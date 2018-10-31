Визит Меркель в Украину: на повестке дня - Азов

Копірайт зображення УНИАН Image caption Ангела Меркель и Петр Порошенко во время саммита НАТО в Брюсселе, 12 июля 2018 года

1 ноября Ангела Меркель приезжает в Украину, чтобы встретиться с Петром Порошенко, Владимиром Гройсманом, председателями парламентских фракций и студентами. Последний раз она посещала Киев в феврале 2015 года.

Чего ожидать от ее визита?

"Рутинный визит"

"Это будет рутинный визит, стандартные консультации между Меркель, Порошенко и Гройсманом. Среди ключевых приоритетов - ситуация на Донбассе и выполнение Минских соглашений, особенно пересечение границы, обмен заключенными. Другой большой вопрос - спор вокруг Азовского моря и аргументы Украины в свою защиту в Гааге", - объясняет в комментарии BBC News Украина Густав Грессель, эксперт Европейского совета по международным отношениям.

Первый заместитель директора Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий отмечает: важен сам факт встречи на таком уровне, "несмотря на ту дискредитационную кампанию, которую Россия ведет против Украины, несмотря на разочарование официального Берлина из-за непоследовательных действий украинских властей".

И украинские, и немецкие дипломатические источники подчеркивали в беседе с журналистами, что никаких прорывов или больших договоренностей от этой встречи ожидать не стоит.

Впрочем, есть по меньшей мере две темы, в отношении которых "важно сверить часы" именно сейчас.

Во-первых, это перспективы формирования миротворческой миссии для Донбасса. Во-вторых, вопросы правового статуса Азовского моря и задержание российскими пограничниками судов, следующих в украинские порты.

Урок Минских соглашений и миротворцы на Донбассе

В апреле этого года украинский президент и немецкий канцлер встречались в Берлине.

По итогам переговоров Меркель отметила: "Мы очень обстоятельно обсудили введение миротворческой миссии ООН на Донбасс".

Позже, в августе, Ангела Меркель более 3 часов беседовала с глазу на глаз с Владимиром Путиным в резиденции немецкого правительства в замке Мезеберг. После этого она сообщила Петру Порошенко, какие именно аспекты "украинского вопроса" они обсуждали.

Копірайт зображення Getty Images/TOBIAS SCHWARZ Image caption Ангела Меркель и Владимир Путин во время встречи в замке Мезеберг, 18 августа 2018 года

Скорее всего, в немецком замке, среди прочего, говорили и о миротворцах для Донбасса.

Россия хочет, чтобы миротворцы разместились лишь на линии разграничения, а не на всей неконтролируемой Украиной территории, и не на российско-украинской границе, по крайней мере на начальных этапах работы миссии.

Впрочем, как отмечает Густав Грессель, в офисе канцлера и немецком МИД усвоили уроки "поэтапной реализации" Минских соглашений.

Если представить, что в отношении миротворцев будут достигнуты такие же "поэтапные" компромиссы, то есть высокая вероятность того, что все застопориться на первом из них, отмечает эксперт.

Шанс заручиться поддержкой в Азове

Новой темой двусторонних переговоров на высшем уровне будет ситуация в Азовском море и Керченском проливе.

По информации источников BBC News Украина, близких к немецкому МИД, там сейчас работают над представлением официальной позиции Германии по этому вопросу.

И вопрос завключается в том, будет ли официальный Берлин рассматривать Азовское море как внутреннее море двух стран. В его акватории Россия не имеет права ограничивать свободу судоходства, задерживая коммерческие суда на пути в украинские порты.

Украина подала иск против России в третейский суд в Гааге о нарушениях международного морского права.

Гипотетически она могла бы приобщать к таким искам в международные инстанции заявления других государств, признающих нарушение ее суверенных прав, отмечает Густав Грессель. И сейчас есть все шансы получить такую поддержку со стороны Германии.

Копірайт зображення Уніан/Mikhail Palinchak Image caption Петр Порошенко во время военных учений в Азовском море, 12 октября 2018 года

Поэтому, чем четче и последовательнее будет официальная позиция Украины, тем легче будет Германии услышать и принять ее аргументы.

В частности, по словам экспертов, важно определиться, стоит или нет денонсировать Договор от 2003 года между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, которая занимается этим вопросом, заявила, что о денонсации соглашения с РФ по Азовскому морю "не может быть и речи":

"Это даст возможность РФ заявить о территориальном споре. Для нас это вопрос безопасности, поэтому используем имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос", - подчеркнула она.

Леонид Осаволюк, чрезвычайный и полномочный посланник Украины, представитель по договорно-правовому оформлению государственной границы Украины в 2010-2016 годах считает, что четкой позиции украинского правительства, которая была бы понятна международным партнерам, пока нет.

"У нас сегодня "каша" в голове по вопросу Азовского моря практически в каждом ведомстве. Президент Украины настаивает, что российские пограничные корабли незаконно задерживают украинские суда и суда третьих стран, а некоторые чиновники МИД говорят, что Россия ничего не нарушает", - говорит дипломат.

Как он объясняет, согласно договору 2003 года, Азовское море является внутренними водами и Украины, и России, и разграничивается линией государственной границы. При отсутствии четких границ, море делится по так называемой "срединной линии", которая была установлена. Если Украина решит разорвать эти договоренности, ей нужно принимать собственное законодательство о внутреннем море, территориальном море, прилегающей зоне и исключительной экономической зоне.

"Северный поток-2" - неизбежность

На предстоящих переговорах в Киеве Меркель и Порошенко также должны обсудить последствия для Украины строительства газопровода "Северный поток-2", который российский "Газпром" прокладывает в направлении немецкого Грайфсвальда.

В консорциум инвесторов этого проекта входят немецкие энергокомпании Uniper, BASF, французская Engie, австрийская OMV и британско-нидерландская Shell.

Копірайт зображення Getty Images/Sean Gallup Image caption Строительство "Северного потока-2" в Балтийском море, август 2018 года

Украинской стороне придется принять неизбежность его запуска.

В "Газпроме" обещают, что первые миллионы кубометров голубого топлива поступят в январе 2020 года. Параллельно с этим объемы транзита через украинскую ГТС будут сокращаться, а доходы - падать.

Сейчас немецкое правительство, позволившее строительство "Северного потока-2", ищет компромисс с Россией по сохранению транзита через Украину. И это также может быть предметом переговоров в Киеве.

Один из возможных вариантов, который обсуждают в Берлине, - создание международного консорциума для модернизации украинской ГТС и обеспечения Россией минимального объема транзита газа через Украину.

Из украинской столицы Ангела Меркель отправится в Польшу, власти которой резко отрицательно относятся к строительству "Северного потока-2", считая, что он подрывает основы энергетической безопасности Евросоюза.

Но перед тем, как отправиться туда, где ее ждет тяжелый разговор, в Киеве канцлер должна еще посетить мемориал Героям Небесной сотни, сообщает ее офис.

Хотя переговоры в украинской столице также будут не из легких.

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