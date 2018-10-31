100 лучших неанглоязычных фильмов по версии ВВС

Копірайт зображення Getty Images Image caption Марчелло Мастрояни и Анита Экберг в знаменитой сцене в фонтане Треви в "Сладкой жизни" Федерико Феллини

Кинокритики из 43 стран мира выбрали по заказу ВВС 100 лучших неанглоязычных фильмов, вошедших в сокровищницу мирового кино.

Почему именно неанглоязычных? Не секрет, что, когда речь заходит об англоязычном кино, пальма первенства часто уходит Голливуду, хотя бы по той простой причине, что там производится большая его часть. Именно поэтому в этом году Би-би-си решила обратить внимание на иноязычное кино.

Результат: 100 кинокартин от 67 режиссеров из 24 стран на 19 языках.

"Семь самураев", Япония (Акира Куросава, 1954) "Похитители велосипедов", Италия (Витторио Де Сика, 1948) "Токийская повесть", Япония (Ясудзиро Одзу, 1953) "Расёмон", Япония (Акира Куросава, 1950) "Правила игры", Франция (Жан Ренуар, 1939) "Персона", Швеция (Ингмар Бергман, 1966) "8 1/2", Италия (Федерико Фелллини, 1963) "400 ударов", Франция (Франсуа Трюффо) "Любовное настроение", Гонконг (Вонг Карвай, 2000) "Сладкая жизнь", Италия (Федерико Феллини, 1960) "На последнем дыхании", Франция (Жан-Люк Годар, 1960) "Прощай, моя наложница", КНР (Чэнь Кайгэ, 1993) "М", Германия (Фриц Ланг, 1931) "Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080", Бельгия (Шанталь Акерман, 1975) "Песнь дороги", Индия (Сатьяджит Рай, 1955) "Метрополис", Германия (Фриц Ланг, 1927) "Агирре, гнев божий", Германия (Вернер Херцог, 1972) "Город скорби", Гонконг (Хоу Сяосянь, 1989) "Битва за Алжир", Италия (Джилло Понтекорво, 1966) "Зеркало", СССР (Андрей Тарковский, 1974) "Развод", Иран (Асгар Фархади, 2011) "Лабиринт Фавна", Мексика (Гильермо дель Торо, 2006) "Страсти Жанны д'Арк", Дания (Карл Теодор Дрейер, 1928) "Броненосец Потемкин", СССР (Сергей Эйзенштейн, 1925) "Один и два", Тайвань (Эдвард Ян, 2000) "Новый кинотеатр "Парадизо", Италия (Джузеппе Торнаторе, 1988) "Дух улья", Испания (Виктор Эрисе, 1973) "Фанни и Александр", Швеция (Ингмар Бергман, 1982) "Олдбой", Южная Корея (Пак Чхан-ук, 2003) "Седьмая печать", Швеция (Ингмар Бергман, 1957) "Жизнь других", Германия (Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, 2006) "Все о моей матери", Испания (Педро Альмодовар, 1999) "Время развлечений", Франция (Жак Тати, 1967) "Небо над Берлином", Германия ( Вим Вендерс, 1987) "Леопард", Италия (Лукино Висконти, 1963) "Великая иллюзия", Франция (Жан Ренуар, 1937) "Унесенные призраками", Япония (Хаяо Миядзаки, 2001) "Яркий летний день", Тайвань, (Эдвард Ян, 1991) "Крупный план", Иран (Аббас Киаростами, 1990) "Андрей Рублев", СССР (Андрей Тарковский, 1966) "Жить", КНР (Чжан Имоу, 1994) "Город бога", Бразилия (Фернанду Мейреллиш, Катя Лунд) "Хорошая работа", Франция (Клэр Дени, 1999) "Клео от 5 до 7", Франция (Аньес Варда, 1962) "Приключение", Италия (Микеланджело Антониони, 1960) "Дети райка", Франция (Марсель Карне, 1945) "4 месяца, 3 недели и 2 дня", Румыния (Кристиан Мунджиу, 2007) "Виридиана", Испания (Луис Бунюэль, 1961) "Сталкер", СССР (Андрес Тарковский, 1979) "Аталанта", Франция (Жан Виго, 1934) "Шербурские зонтики", Франция (Жак Деми, 1964) "Наудачу, Бальтазар!", Франция (Робер Брессон, 1966) "Поздняя осень", Япония (Ясудзиро Озу, 1949) "Ешь, пей, мужчина, женщина", Тайвань (Энг Ли, 1994) "Жюль и Джим", Франция (Франсуа Трюффо, 1962) "Чунгкинский экспресс", Гонконг (Вонг Кар-Вай, 1994) "Солярис", СССР (Андрей Тарковский, 1972) "Мадам де...", Франция (Макс Офюльс, 1953) "Иди и смотри", СССР (Элем Климов, 1985) "Презрение", Франция (Жан-Люк Годар, 1963) "Управляющий Сансё", Япония (Кэндзи Мидзогути, 1954) "Туки-Буки", Сенегал (Джибрил Диоп Мамбети, 1973) "Весна в маленьком городе", КНР (Фэй Му, 1948) "Три цвета: синий", Польша-Франция (Кшиштоф Кесьлёвский, 1993) "Слово", Дания (Карл Теодор Дрейер, 1955) "Страх съедает душу", Германия (Райнер Вернер Фассбиндер, 1973) "Ангел-истребитель", Испания (Луис Бунюэль, 1962) "Сказки туманной луны после дождя", Япония (Кэндзи Мидзогути, 1953) "Любовь", Франция-Германия (Михаэль Хенеке, 2012) "Затмение", Италия (Микеланджело Антониони, 1962) "Счастливы вместе", Гонконг (Вонг Кар-Вай, 1997) "Жить", Япония (Акира Куросава, 1952) "Человек с киноаппаратом", СССР (Дзига Вертов, 1929) "Безумный Пьеро", Франция (Жан-Люк Годар, 1965) "Дневная красавица", Франция (Луис Бунюэль, 1967) "И твою маму тоже", Мексика (Альфонсо Куарон, 2001) "Конформист", Италия (Бернардо Бертолуччи, 1970) "Крадущийся тигр, затаившийся дракон", Тайвань (Энг Ли, 2000) "Ран", Япония (Акира Куросава, 1985) "Забытые", Мексика (Луис Бунюэль, 1950) "Селина и Жюли совсем заврались", Франция (Жак Риветт, 1974) "Амели", Франция (Жан-Пьер Жене, 2001) "Дорога", Италия (Федерико Феллини, 1954) "Скромное обаяние буржуазии", Франция (Луис Бунюэль, 1972) "Умберто Д.", Италия (Виттори де Сика, 1952) "Взлетная полоса", Франция (Крис Маркер, 1962) "Ночи Кабирии", Италия (Федерико Феллини, 1957) "Повесть о поздней хризантеме", Япония (Кэндзи Мидзогути, 1939) "Земляничная поляна", Швеция (Ингмар Бергман, 1957) "Хиросима, любовь моя" Франция (Ален Рене, 1959) "Мужские разборки", Франция ( Жюль Дассен, 1955) "Сцены из супружеской жизни", Швеция (Ингмар Бергман, 1973) "Подними красный фонарь", КНР (Чжан Имоу, 1991) "Где дом друга?", Иран (Аббас Киаростами, 1987) "Плывущие облака", Япония (Микио Нарусэ, 1955) "Шоа", Франция (Клод Ланцман, 1985) "Вкус вишни", Иран (Аббас Киаростами, 1997) "Под жарким солнцем", Гонконг (Цзян Вэнь, 1994) "Пепел и алмаз", Польша (Анджей Вайда, 1958) "Пейзаж в тумане", Греция (Тео Ангелопулос, 1988)

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Как мы видим, в сотню лучших попали семь фильмов русскоязычных режиссеров, при том, что фильм "Зеркало" признанного на Западе режиссера Андрея Тарковского попал даже в первую двадцатку. Всего в сотню вошли четыре фильма Тарковского - "Зеркало", "Андрей Рублев", "Сталкер" и "Солярис".

При этом надо оговориться, что военная драма Элема Климова "Иди и смотри" (59-е место) снималась в советское время как на "Мосфильме", так и на студии "Беларусьфильм", так что пуристы могут записать ее и в анналы белорусского кинематографа.

Также отметим, что две картины из этой замечательной семерки немые - Сергея Эйзенштейна и Дзиги Вертова (24-е место и 73-е соответственно) - однако их новаторство неоспоримо, и до сих пор они рекомендуются к просмотру всем студентам кинематографических вузов.

Классик итальянского кино Федерико Феллини, как и Тарковский, четырежды отмечен международными критиками. Их обошел только Луис Бунюэль, творивший за свою долгую творческую жизнь под флагами трех разных стран - Испании, Франции и Мексики; пять его кинокартин попали в топ-100.

Треть списка - это фильмы, произведенные азиатскими режиссерами, причем 11 из них сняты в Японии, как, естественно, и "призёр", получивший первое место - "Семь самураев" Акиро Куросавы.

Однако не надо забывать, что представленный список составлен кинокритиками, чьи вкусы порой расходятся с публикой, у которой могут быть несколько иные предпочтения и свои "лучшие из лучших".

Копірайт зображення Movie Poster Image Art/Getty

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