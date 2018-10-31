Костры и молитвы вместо костюмов и тыкв: история происхождения Хэллоуина

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хэллоуин не всегда ассоциировался с ведьмами и монстрами

Хэллоуин известен в мире как американский праздник.

Однако постепенно к празднованию присоединяются все больше стран - со всей сопутствующей атрибутикой: переодеваниями, выпрашиванием сладостей и леденящими душу декорациями.

Стоит отметить, что современный вариант праздника прошел огромный путь, чтобы стать таким, каким мы его знаем.

Как появилось название "Хэллоуин"?

На самом деле у этого праздника не американские, а британские корни.

Считается, что название "Хэллоуин" (Hallowe'en) произошло от английского "All Hallows' Eve" ("Hallows Evening"), буквально "канун всех святых".

Как он стало "жутким днем"?

Историки 18 века связывали Хэллоуин с кельтским ритуалом Самайн. Это древний праздник умирающего солнца, который символизировал конец лета.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Традиция разжигать огромный костер на Хэллоуин сохранилась до сих пор

Самайн начинался 31 октября и длился три дня. По мнению некоторых ученых, это была свонго рода дань "Королю мертвых".

Более поздние исследования установили, что во время празднования Самайна традиционно разжигали огромные костры и праздновали сбор последнего урожая.

Но эта теория базируется на ограниченных доказательствах, и некоторые историки указывают, что традиции празднования отличались от региона к региону.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Британии древние традиции Самайна живы до сих пор

В 8 веке произошел поворотный момент: папа Григорий III перенес празднование Дня всех святых с 13 мая на 1 ноября.

Неясно, была ли это попытка "присоединить" языческий праздник к христианской церкви, но это действительно объединило оба праздника и смешало языческие и христианские традиции.

Когда Хэллоуин превратился в его современный вариант?

Хэллоуин в его современном виде формировался между 1500 и 1800 годами.

Популярным стало разжигание костров. В них сжигали солому - Самайн отмечал конец сбора урожая - но также их использовали в ритуалах борьбы с ведьмами и болезнями.

Еще в ночь на Хеллоуин гадали: люди пытались узнать имена будущих партнеров или даже дату смерти.

Выдающийся шотландский поэт Роберт Бернс в своем стихотворении "Хэллоуин" описал, как молодые люди ищут любовь.

Копірайт зображення EPA Image caption Одним из основных символов Хэллоуина является тыква

Гадания имели разнообразные формы. К примеру, вытащив наугад кочан капусты, люди пытались узнать о работе или будущем партнере. Также "читали" ореховые скорлупки.

Важной составляющей празднования была еда, а одной из наиболее характерных черт - привлечение детей, которые ходили от дома к дому, распевая песни или молитвы за души умерших. За это они получали пирожные, что символизировало освобождение души из чистилища.

Как праздник добрался до США?

Во время Великого Ирландского голода 1845-49 годов миллионы людей были вынуждены мигрировать в США.

Они привезли туда свою историю и традиции. Не случайно первые упоминания о Хэллоуине в Америке появились вскоре после этого.

Например, в 1870 году женский журнал опубликовал статью, где Хэллоуин описывали как "английский праздник".

Сначала американская версия праздника очень напоминала британскую. Но были некоторые важные дополнения, например появление среди декораций чучела - кукуруза была важной культурой в американском сельском хозяйстве.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кукуруза и чучело - американские атрибуты Хэллоуина

Кроме того, именно в Америке символом Хэллоуина стала тыква - в Британии популярным "материалом" для создания светильников была репа.

Выпрашивание сладостей, так называемое "сладость или пакость" (англ. trick-or-treating), стало еще одним американским дополнением - эта традиция возобновилась после Второй мировой войны, когда сняли ограничения на распределение продуктов питания.

Однако наибольшую популярность получила традиция переодеваться в ужасающих существ. Она прижилась после того, как 30 октября 1938 года в канун Хэллоуина режиссер Орсон Уэллс представил слушателям радиопостановку романа Герберта Уэллса "Война миров".

Люди приняли спектакль за реальный новостной репортаж, поверили в нападение марсиан и ударились в панику.

После того, как им сообщили, что их разыграли, Орсон Уэллс сравнил происходящее с переодеванием в простыню с целью убедить людей, что они видят привидение.

Image caption Сейчас Хэллоуин празднуют даже в Китае

Хэллоуин сегодня

Сегодня Хэллоуин является самым нерелигиозным праздником в США. По количеству сладостей, проданных в 2010 году, он обошел даже День святого Валентина и Пасху.

Праздник распространился и в других странах.

Современный Хэллоуин также создал собственную мифологию.

В 1964 году американская домохозяйка Хелен Пфейл раздавала детям, которых она считала "слишком взрослыми для выпрашивания сладостей", отравленные конфеты. К счастью, обошлось без жертв, однако этот эпизод породил несколько городских легенд об "испорченных сладостях".

Безусловно, на протяжении веков Хэллоуин претерпел значительные изменения, однако он, как и ранее, дает возможность взрослым и детям поиграть со своими страхами и фантазиями.

Это позволяет хотя бы ненадолго отойти от социальных норм, мешающим контактам с незнакомыми людьми. Этот праздник объединяет религию, природу, смерть и романтику.

Именно поэтому, видимо, он настолько популярен.

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