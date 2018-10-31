Костры и молитвы вместо костюмов и тыкв: история происхождения Хэллоуина
Хэллоуин известен в мире как американский праздник.
Однако постепенно к празднованию присоединяются все больше стран - со всей сопутствующей атрибутикой: переодеваниями, выпрашиванием сладостей и леденящими душу декорациями.
Стоит отметить, что современный вариант праздника прошел огромный путь, чтобы стать таким, каким мы его знаем.
Как появилось название "Хэллоуин"?
На самом деле у этого праздника не американские, а британские корни.
Считается, что название "Хэллоуин" (Hallowe'en) произошло от английского "All Hallows' Eve" ("Hallows Evening"), буквально "канун всех святых".
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Как он стало "жутким днем"?
Историки 18 века связывали Хэллоуин с кельтским ритуалом Самайн. Это древний праздник умирающего солнца, который символизировал конец лета.
Самайн начинался 31 октября и длился три дня. По мнению некоторых ученых, это была свонго рода дань "Королю мертвых".
Более поздние исследования установили, что во время празднования Самайна традиционно разжигали огромные костры и праздновали сбор последнего урожая.
Но эта теория базируется на ограниченных доказательствах, и некоторые историки указывают, что традиции празднования отличались от региона к региону.
В 8 веке произошел поворотный момент: папа Григорий III перенес празднование Дня всех святых с 13 мая на 1 ноября.
Неясно, была ли это попытка "присоединить" языческий праздник к христианской церкви, но это действительно объединило оба праздника и смешало языческие и христианские традиции.
Когда Хэллоуин превратился в его современный вариант?
Хэллоуин в его современном виде формировался между 1500 и 1800 годами.
Популярным стало разжигание костров. В них сжигали солому - Самайн отмечал конец сбора урожая - но также их использовали в ритуалах борьбы с ведьмами и болезнями.
Еще в ночь на Хеллоуин гадали: люди пытались узнать имена будущих партнеров или даже дату смерти.
Выдающийся шотландский поэт Роберт Бернс в своем стихотворении "Хэллоуин" описал, как молодые люди ищут любовь.
Гадания имели разнообразные формы. К примеру, вытащив наугад кочан капусты, люди пытались узнать о работе или будущем партнере. Также "читали" ореховые скорлупки.
Важной составляющей празднования была еда, а одной из наиболее характерных черт - привлечение детей, которые ходили от дома к дому, распевая песни или молитвы за души умерших. За это они получали пирожные, что символизировало освобождение души из чистилища.
Как праздник добрался до США?
Во время Великого Ирландского голода 1845-49 годов миллионы людей были вынуждены мигрировать в США.
Они привезли туда свою историю и традиции. Не случайно первые упоминания о Хэллоуине в Америке появились вскоре после этого.
Например, в 1870 году женский журнал опубликовал статью, где Хэллоуин описывали как "английский праздник".
Сначала американская версия праздника очень напоминала британскую. Но были некоторые важные дополнения, например появление среди декораций чучела - кукуруза была важной культурой в американском сельском хозяйстве.
Кроме того, именно в Америке символом Хэллоуина стала тыква - в Британии популярным "материалом" для создания светильников была репа.
Выпрашивание сладостей, так называемое "сладость или пакость" (англ. trick-or-treating), стало еще одним американским дополнением - эта традиция возобновилась после Второй мировой войны, когда сняли ограничения на распределение продуктов питания.
Однако наибольшую популярность получила традиция переодеваться в ужасающих существ. Она прижилась после того, как 30 октября 1938 года в канун Хэллоуина режиссер Орсон Уэллс представил слушателям радиопостановку романа Герберта Уэллса "Война миров".
Люди приняли спектакль за реальный новостной репортаж, поверили в нападение марсиан и ударились в панику.
После того, как им сообщили, что их разыграли, Орсон Уэллс сравнил происходящее с переодеванием в простыню с целью убедить людей, что они видят привидение.
Хэллоуин сегодня
Сегодня Хэллоуин является самым нерелигиозным праздником в США. По количеству сладостей, проданных в 2010 году, он обошел даже День святого Валентина и Пасху.
Праздник распространился и в других странах.
Современный Хэллоуин также создал собственную мифологию.
В 1964 году американская домохозяйка Хелен Пфейл раздавала детям, которых она считала "слишком взрослыми для выпрашивания сладостей", отравленные конфеты. К счастью, обошлось без жертв, однако этот эпизод породил несколько городских легенд об "испорченных сладостях".
Безусловно, на протяжении веков Хэллоуин претерпел значительные изменения, однако он, как и ранее, дает возможность взрослым и детям поиграть со своими страхами и фантазиями.
Это позволяет хотя бы ненадолго отойти от социальных норм, мешающим контактам с незнакомыми людьми. Этот праздник объединяет религию, природу, смерть и романтику.
Именно поэтому, видимо, он настолько популярен.