Почему в Украине дорожает бензин и чего ждать до конца года

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За последние полгода цены на бензин в Украине выросли в среднем на 4 гривны за литр, вызвав протесты среди автомобилистов. Почему так происходит и к чему готовиться украинцам, выясняла BBC News Украина.

Стоимость горючего для автомобилей за последние шесть месяцев росла динамично. В среднем цена на бензин с апреля по октябрь выросла на 12-15%, цена на дизельное топливо - на 20%, а на автомобильный газ - на целых 30%.

Особенно стремительный скачок произошел в сентябре-октябре. Если в августе стоимость литра бензина А-95 составляла чуть более 29 гривен, то в начале октября цена превысила 33 грн/литр. В некоторые дни стоимость этой марки бензина вырастала на 20-40 копеек.

Рост цен спровоцировало недовольство и даже серию акций протеста по всей стране.

Впрочем, эксперты говорят, что причины носят скорее внешний характер. Мол, прыжок спровоцировало прежде всего подорожание нефти на мировых рынках и девальвация гривны.

Если цены на нефть продолжат расти, украинцам придется еще больше затянуть пояса, добавляют специалисты.

Народ против

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Автомобилистов новые цены возмущают.

Как бы ни развивалась ситуация на мировых ранках, у правительства есть достаточно рычагов, чтобы уравновесить ситуацию для граждан, убежден Александр Чернявский, соучредитель общественной организации "Автоевросила".

"Топливо влияет на цену хлеба, одежды, перевозок и услуг в повседневной жизни, - говорит он. - Поддерживая такие цены, мы уменьшаем социальную и деловую активность людей. Мы по сути замедляем собственную экономику".

В октябре организация "Автоевросила" провела ряд акций протеста по всей стране против роста цен на автомобильное топливо.

Активисты требовали снизить цены, привязав акцизы на топливо к гривне, а не к евро.

Также они предлагали ввести "плавающие акцизы" - то есть увеличивать или уменьшать акцизы в соответствии с колебаниями мировых цен на нефть, сохраняя благодаря этому постоянную цену на бензин.

"У нас размер акцизов устойчивый, то есть цена для обычного потребителя всегда растет и никогда не снижается. Даже когда падает цена на нефть", - убежден Чернявский.

Цены на бензин: что дальше?

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Однако эксперты уверены - если мировые цены на нефть стабилизируются, Украина может ожидать снижения цен на бензин.

Сейчас тенденция к снижению уже наметилась. После пика цен в начале октября, когда стоимость нефти марки Brent превысила 86 долларов за баррель, в последние недели ее стоимость постепенно снизилась до 76 долл./баррель.

Если до конца года цена нефти останется в пределах 80 долларов, стоимость литра бензина в Украине вполне может упасть минимум на 50 копеек, а то и на 1,5 гривны.

А вот если стоимость нефти продолжит расти, вырастет и стоимость топлива.

"Если США возобновят еще более жесткий санкционный режим против Ирана, этим воспользуются крупные международные спекулянты. Они еще больше поднимут цену на нефть, поэтому некоторое повышение цен на нефтепродукты будет и у нас", - говорит Михаил Гончар, внештатный эксперт по вопросам энергетики Центра Разумкова.

При таком сценарии стоимость нефти может достичь "психологической отметки" в 100 долл./баррель. В таком случае, если гривна будет стабильной, А-95 будет стоить 39 грн/литр.

Если же ослабнет также курс гривны, цена на бензин превысит 40 грн/литр, отмечает Сергей Куюн, директор консалтинговой компании А-95.

"Каждый пытается получить свою выгоду"

Требования потребителей снизить цены на автомобильное топливо эксперты считают необоснованными - ведь цена на бензин формируется не в правительственных кабинетах.

80% своих потребностей в нефтепродуктах, вроде бензина и дизельного топлива, Украина удовлетворяет за счет импорта. Причем львиную долю закупает в Беларуси, говорит Михаил Гончар.

За последние полгода нефтепродукты стали обходиться импортерам дороже не только из-за увеличения цен на нефть, но и из-за падения курса украинской гривны.

"Белорусы, которых к тому же прессингует Россия, тоже не теряют свой шанс воспользоваться ростом цен на нефть, - объясняет Гончар. - Каждый в этой цепочке пытается получить свою выгоду. И экспортер, и импортер, а потом еще оптовый и розничный торговцы. Так набегает рост цены, которую мы видим на наших автозаправках".

Копірайт зображення AFP Image caption Мировые цены на нефть напрямую влияют на цену украинского бензина

Украинская власть в этой ситуации может сделать немного.

Одна из таких вещей - борьба с заговорами трейдеров, которые могут искусственно удерживать определенный уровень цен на рынке.

В октябре, учитывая резонанс, премьер Владимир Гройсман поручил АМКУ проверить ситуацию с ценами на горючее на рынке.

Впрочем, работу Антимонопольного комитета (АМКУ) на этом поприще Гончар называет не слишком эффективной.

Кроме того, по мнению эксперта, правительству следует стимулировать украинскую нефтеперерабатывающую отрасль, которая сейчас "загнана импортерами в тупик".

Ведь в стране работает только два профильных предприятия - Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и Шебелинский газоперерабатывающий завод.

Но они удовлетворяют менее пятой части потребностей рынка.

"Не горючее дорогое - а мало денег у людей"

Разговоры о снижении цен на автомобильное топливо Сергей Куюн также считает неуместными.

По его словам, стоимость бензина в Украине вместе с налогами - одна из самых низких в Европе. Дешевле только в России и Беларуси.

Акцизы на топливо в 3-4 раза ниже, чем в Европе, а на дизтопливо топливо - в 5-6 раз.

При этом, именно за счет акцизов наполняется Дорожный фонд Украины. По данным Мининфраструктуры, в этом году туда направили 50% акцизов.

В следующем году в фонд пойдет 75% акцизов, а с 2020 года - 100%.

"Уменьшать налоги некуда, - говорит Сергей Куюн. - Мы просто поставим крест на строительстве дорог, которое только начало давать какие-то результаты, которые можно увидеть".

Проблема не в цене горючего, а в доходах населения, добавляет он: "Не горючее дорогое - а мало денег у людей".

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