Времена самоиронии: почему Хэллоуин стал популярным среди людей с инвалидностью

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Для людей с инвалидностью Хэллоуин стал возможностью проявить себя и с юмором подойти к своей внешности. Многие из них выкладывают в соцсетях фотографии креативных костюмов, которые подчеркивают их особенности.

Эйприл из Чикаго, у которой ампутирована кисть руки, выложила фотографию с подписью "Хэллоуин - это Рождество для нас, ампутантов". Под этой публикацией на платформе Reddit пользователи оставили более 115 тыс. лайков.

В разговоре с BBC девушка объяснила, что хочет поделиться частью своего опыта со зрителями, чтобы помочь другим людям с инвалидностью воспринимать свои тела положительно.

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По ее словам, ей было приятно, что другие люди взяли с нее пример и тоже начали делиться своими историями.

Один из пользователей Reddit написал: "Я потерял половину правой ноги. На позапрошлый Хэллоуин я лежал на полу перед входной дверью в луже реквизитной крови, а моя девушка выходила к людям с кровью на рубашке и с игрушечной мясорубкой в ​​руках. Реакция была что надо".

От джинна до фламинго

Бывший паралимпиец, а ныне стендап-комик, Джош Сандквист описывает себя как ярого сторонника Хэллоуина: он создал несколько костюмов, которые выделяют особенности его тела.

У Джоша обнаружили редкую форму рака, когда ему было всего девять лет. Ему ампутировали левую ногу. Сандквист говорит, что в подростковом возрасте он все время носил протез: "Я не хотел, чтобы люди знали, что у меня только одна нога".

"Психологическое привыкание к своему телу после ампутации отнимает много времени", - объясняет мужчина.

Однако именно принятие помогло ему сделать оригинальные костюмы для Хэллоуина: "Без принятия собственного тела это было бы невозможно".

В этом году Джош оделся, как Джинн из "Алладина". На это его вдохновил аниматор Disney Бруз Джонсон, у которого протезы обеих ног.

Поклонники комика ждут Хэллоуин, потому что знают: внешний вид их любимца будет "суперкреативним". Так, в 2013 году Джош появился на публике в образе Фламинго.

28-летняя британка Тони несколько лет назад из-за опухоли осталась без глаза. В этом году она оделась Карлом Граймсом - персонажем из "Живых мертвецов", который потерял правый глаз во время зомби-апокалипсиса.

"Думаю, юмор помогает мне привыкнуть к потере глаза и принять, что я поступила правильно, когда решила его удалить", - говорит Тони.

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"Очевидные ограничения"

В то время как одни люди одобрительно отнеслись к подобной креативности и самоиронии, другие отметили, что в реальной жизни люди с инвалидностью сталкиваются с такими препятствиями, которые невозможно преодолеть одним лишь позитивом в соцсетях.

Один из пользователей Reddit написал: "Бесшабашное отношение к проблеме не компенсирует нехватку пандусов для инвалидных колясок на улицах. Конечно, пораженчество может похоронить вас заживо, но есть очевидные ограничения и проблемы, которые не исчезнут просто так, от жизнеутверждающего подхода к ним".

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Ограничения действительно существуют: даже власти городов, которые получали награды за развитие безбарьерного пространства, признают, что многое еще предстоит сделать.

По оценкам экспертов австралийской компании Sunrise Medical, которая производит инвалидные коляски, инфраструктура полностью адаптирована для людей с инвалидностью только в девяти городах мира.

В США это - Вашингтон и Денвер; в Европе - Рим, Берлин и Лондон, в Азии и на Ближнем Востоке - Дубай и Сингапур; в Австралии - Мельбурн и Сидней.

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