Санкции России против Украины: больше политики, прицел - на выборы

Копірайт зображення UNIAN Image caption Санкционный список вышел за подписью главы российского правительства Дмитрия Медведева, но указ о введении санкций против Украины в конце октября принял российский президент Владимир Путин

В экономических санкциях России против украинских физических и юридических лиц больше политики, чем экономики, считают обозреватели. Однако экономические последствия для отдельных лиц и компаний все-таки будут.

В правительстве Украины обещают в сжатые сроки подсчитать экономические последствия санкций.

В Национальном банке утверждают, что введение ограничений не повлияет на экономическую и финансовую стабильность в Украине. Как отметила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, поскольку большинство из 322 фигурантов российского санкционного списка - депутаты, государственные чиновники, политики, "хотелось бы верить, что они не хранят свои средства в России".

Что же касается 68 юридических лиц, вошедших в список, то большинство из них относится к таким отраслям:

горнодобывающая

АПК

химическая промышленность

фармакологическая промышленность

машиностроение

частично банки и страховые компании.

Ряд предприятий входят в Group DF, контролируемую Дмитрием Фирташем, МХП Юрия Косюка, EastOne Виктора Пинчука. Есть и несколько предприятий, относящихся к сфере интересов группы "Приват", контролируемой Игорем Коломойским. Однако фамилии этого бизнесмена в списке нет, хотя есть его главный бизнес-партнер Геннадий Боголюбов. Так же в списке нет и самого Дмитрия Фирташа.

В перечне очень мало компаний металлургического и энергетического комплекса, входящего в холдинг СКМ, контролируемого Ринатом Ахметовым, которого в ряде рейтингов называют самым богатым украинцем.

"Санкции" пятилетней давности

Копірайт зображення UNIAN Image caption Украинский сыр стал одним из символов "торговых войн" с Россией еще в 2012-2013 гг.

Комментируя возможный экономический эффект от введенных Россией санкций, обозреватели обращают внимание, что первый удар украинские производители понесли еще в 2013 году, когда РФ ввела ограничения на импорт ряда товаров из Украины.

"С 2013 года и экспорт в Россию, и импорт из России упали более чем в три раза, а общий товарооборот снизился на две трети", - напоминает Андрей Беспятов, директор аналитического департамента Dragon Capital.

"Посмотрели на большие публичные компании - эффект от санкций ожидается минимальный. С учетом размера списка, небольшой эффект, скорее всего, будет, но большого влияния на экономику Украины санкции не будут иметь", - говорит аналитик, добавляя, что сам санкционный список касается операций с активами на территории России, поэтому при желании возможности продолжить торговлю остаются.

О 2013 годе вспоминает и президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

По его словам, при внешней хаотичности списка в нем есть логика и она похожа на шаблон действий России во время "сырных" и "конфетных" торговых войн пятилетней давности.

С одной стороны, говорит эксперт, этот шаг имеют целью "послать сигнал" определенным бизнесменам - их присутствием или отсутствием в списке. Например, говорит Михаил Гончар, это может касаться Ахметова или Фирташа. В то же время санкции против украинских аграрных гигантов нацелены на то, чтобы ударить именно в это экономически уязвимое место.

"Если речь идет о химической промышленности (одна из сфер интересов Group DF. - Ред.), которая расположена в Украине, то после реорганизаций 2014-2015 годов они не ведут бизнес в России. А вот "Титановые инвестиции", которые являются субъектом хозяйствования в РФ, в санкционные списки не попали. То есть эти санкции никоим образом бизнесу Фирташа не помешают, в отличие от, скажем, аграрных баронов, потому что в России знают, что в последние годы доходы от аграрного экспорта серьезно наполняют казну государства и уже превысили доходы от металлургии".

В то же время, считает Михаил Гончар, настоящие экономические последствия вряд ли будут ощутимы, и если у кого-то из украинских бизнесменов после событий последних лет и остались активы в РФ, то "это уже их проблемы".

С прицелом на выборы

Копірайт зображення UNIAN Image caption Ахметов и его предприятия не вошли в санкционный список, а вот Пинчук под санкции попал

Еще одной сюжетной линией санкционного списка является подготовка к президентским и парламентским выборам в Украине.

"В России взяли шаблон 2013 года, немного модифицировали, кому-то показали пряник, а кого-то наказали кнутом. Например, Ахметову показали пряник: ты дескать должет более активно демонстрировать пророссийскую ориентацию, поэтому тебя пока в этом списке нет, а Косюку дали кнут. Но ставка делается на то, что все они побегут к президенту требовать мира с Россией, или же наоборот поддержат кандидата, который после мартовских выборов сможет повернуть ситуацию в пользу Кремля", - утверждает Михаил Гончар.

Созвучна этому мнению позиция Олег Устенко, исполнительного директора Международного фонда Блейзера.

"Задача данного указа (о санкциях. - Ред.) - не реальные действия, а угроза применения этих действий за "неправильные" действия", - написал эксперт на своей странице в Facebook.

Главное, считает Олег Устенко, - это список физических, а не юридических лиц, персоналий, а не компаний: "Если бы Россия хотела ввести санкции против юридических лиц, она могла бы сделать это и раньше. Тогда, когда резко ограничивала украинский экспорт. Тогда, когда практически полностью остановила продажи украинской машиностроительной продукции на своей территории".

Сейчас же, по мнению эксперта, сила удара будет меньше.

Интрига когнитивного диссонанса

Самой интересной, говорит Олег Устенко, будет не реакция массовки из лиц и компаний, которые в действительности не имеют активов в России, и даже не тех, которые открыто продолжают вести бизнес в России, а тех, "которые скрывают свои отношения с РФ".

"По ходу пьесы именно их реплики могут оказаться совершенно неожиданными. А их действия непредсказуемыми. Это и есть интрига".

О том, что существует интрига, говорит и российский политолог украинского происхождения Андрей Окара. Он считает, что некоторых бизнесменов Кремль не включил в список сознательно.

"Это вполне предсказуемая игра - сделать исключения, чтобы создать когнитивный диссонанс, чтобы в украинском политическом пространстве напряглись, что на самом деле и произошло. Мол, смотрите, Коломойского и Таруты в этом списке нет, значит, у них какие-то особые отношения с Кремлем", - заявил он Русской службе Би-би-си.

По мнению Андрея Окары, экономический эффект от санкций будет небольшим, но психологический может, в конце концов, оказаться даже полезным для Украины.

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