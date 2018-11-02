Как Ангела Меркель стала канцлером - в фото

Канцлер Германии объявила, что уйдет с поста в 2021 году, а это значит, что ее политическая карьера охватывает три десятилетия.

Фотографии зафиксировали ее каждый карьерный шаг - от посещения рыбаков во время ее первых кампаний до переговоров в Белом доме и всего, что происходило между этими событиями.

Мы выбрали несколько фотографий из тысячи, на которых есть женщина, много лет руководящая Германией.

Копірайт зображення AFP Image caption Лето 1989 года: Ангела Меркель (справа) с Малгожатой Ежиорской и будущим мужем Иоахимом Зауэром в университетской летней школе химии в Польше

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ноябрь 1990 года: Меркель проводит кампанию в первых немецких федеральных выборах после воссоединения страны

Копірайт зображення Getty Images Image caption Январь 1994 года: Меркель - министр окружающей среды. На фото, вероятно, министр показывает, как перерабатывать оберточную бумагу

Копірайт зображення Getty Images Image caption Март 1995 года: Меркель с коллегой министром Хорстом Зеехофером во время заседания правительства

Копірайт зображення Getty Images Image caption Март 2000 года: Меркель возглавила Христианско-демократический союз (ХДС)

Копірайт зображення Getty Images Image caption Июль 2005 года: вторая кампания, Меркель избрана кандидатом на пост федерального канцлера Германии

Копірайт зображення AFP Image caption Июнь 2007 года: Меркель с премьер-министром Италии Романо Проди, президентом Франции Николя Саркози, президентом США Джорджем Бушем, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Часто ее женское лицо было единственным среди мужчин-политиков

Копірайт зображення Reuters Image caption Апрель 2009 года: Меркель стала символом бюджетной экономии, а впоследствии в стране произошел финансовый кризис

Копірайт зображення Getty Images Image caption Апрель 2011 года: Хиллари Клинтон, которая занимала пост Государственного секретаря США, и Ангела Меркель в Берлине

Копірайт зображення AFP Image caption Сентябрь 2015 года: самый низкий уровень поддержки Меркель с декабря 2012 года. Больше всего ее критиковали за политику в отношении мигрантов

Копірайт зображення Getty Images Image caption Апрель 2018 года: политику Меркель в отношении мигрантов не разделял и президент США Дональд Трамп

Копірайт зображення Reuters Image caption Октябрь 2018 года: Меркель сообщает всему миру, что она не будет участвовать в перевыборах председателя партии в декабре

Все фото AFP и Getty Images.

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