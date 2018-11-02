Как Ангела Меркель стала канцлером - в фото
- 2 ноября 2018
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Канцлер Германии объявила, что уйдет с поста в 2021 году, а это значит, что ее политическая карьера охватывает три десятилетия.
Фотографии зафиксировали ее каждый карьерный шаг - от посещения рыбаков во время ее первых кампаний до переговоров в Белом доме и всего, что происходило между этими событиями.
Мы выбрали несколько фотографий из тысячи, на которых есть женщина, много лет руководящая Германией.
Все фото AFP и Getty Images.