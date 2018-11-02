Как Ангела Меркель стала канцлером - в фото

  • 2 ноября 2018

Канцлер Германии объявила, что уйдет с поста в 2021 году, а это значит, что ее политическая карьера охватывает три десятилетия.

Фотографии зафиксировали ее каждый карьерный шаг - от посещения рыбаков во время ее первых кампаний до переговоров в Белом доме и всего, что происходило между этими событиями.

Мы выбрали несколько фотографий из тысячи, на которых есть женщина, много лет руководящая Германией.

1989 Копірайт зображення AFP
Image caption Лето 1989 года: Ангела Меркель (справа) с Малгожатой Ежиорской и будущим мужем Иоахимом Зауэром в университетской летней школе химии в Польше
1990 Копірайт зображення Getty Images
Image caption Ноябрь 1990 года: Меркель проводит кампанию в первых немецких федеральных выборах после воссоединения страны
1994 Копірайт зображення Getty Images
Image caption Январь 1994 года: Меркель - министр окружающей среды. На фото, вероятно, министр показывает, как перерабатывать оберточную бумагу
1995 Копірайт зображення Getty Images
Image caption Март 1995 года: Меркель с коллегой министром Хорстом Зеехофером во время заседания правительства
2000 Копірайт зображення Getty Images
Image caption Март 2000 года: Меркель возглавила Христианско-демократический союз (ХДС)
2005 Копірайт зображення Getty Images
Image caption Июль 2005 года: вторая кампания, Меркель избрана кандидатом на пост федерального канцлера Германии
2007 Копірайт зображення AFP
Image caption Июнь 2007 года: Меркель с премьер-министром Италии Романо Проди, президентом Франции Николя Саркози, президентом США Джорджем Бушем, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Часто ее женское лицо было единственным среди мужчин-политиков
2009 Копірайт зображення Reuters
Image caption Апрель 2009 года: Меркель стала символом бюджетной экономии, а впоследствии в стране произошел финансовый кризис
2011 Копірайт зображення Getty Images
Image caption Апрель 2011 года: Хиллари Клинтон, которая занимала пост Государственного секретаря США, и Ангела Меркель в Берлине
2015 Копірайт зображення AFP
Image caption Сентябрь 2015 года: самый низкий уровень поддержки Меркель с декабря 2012 года. Больше всего ее критиковали за политику в отношении мигрантов
2018 Копірайт зображення Getty Images
Image caption Апрель 2018 года: политику Меркель в отношении мигрантов не разделял и президент США Дональд Трамп
2018 Копірайт зображення Reuters
Image caption Октябрь 2018 года: Меркель сообщает всему миру, что она не будет участвовать в перевыборах председателя партии в декабре

Все фото AFP и Getty Images.

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