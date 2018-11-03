Филлеры для пениса становятся все более популярными: почему?

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Несмотря на предостережения о возможных осложнениях, процедура увеличения пениса с помощью филлеров приобретает все большую популярность. Двое мужчин рассказали BBC, почему решились на это и совершенно не считают зазорным.

27-летний Абдул Хасан не впервые увеличивает половой член. На сей раз это должно стать сюрпризом для его девушки.

Они вместе уже восемь лет, но, по его словам, он до сих пор волнуется, удовлетворена ли она их интимной жизнью.

В прошлый раз ему удалось "удивить ее на все сто", говорит он. "Я подумал: можно и повторить. Почему-то это делает меня счастливым", - добавляет мужчина.

Image caption Эффект от инъекции филлеров сохраняется примерно полтора года

Филлер для пениса - это жидкость (обычно гиалуроновая кислота), которая вводится подкожно в мягкие ткани полового органа.

Это нехирургическая процедура, выполняемая в специализированной клинике, и длится всего пару часов. Стоимость одной процедуры в Великобритании - около 3 тысяч фунтов стерлингов.

Инъекция увеличивает объем органа в неэрегированном состоянии - обычно на 1-2 см в окружности в зависимости от количества введенного филлера. Эффект держится примерно полтора года.

Впрочем, подобные инъекции практически не регулируются официальной медициной.

Представитель Британской ассоциации хирургов-урологов Азиф Мунир говорит, что не рекомендует прибегать к таким методам: "Эти процедуры увеличивают только объем неэрегированного пениса и не влияют на его длину в состоянии эрекции - значит, функционально это не отразится на половой жизни".

"Не исключено, что позже это негативно скажется на сексуальной функции", - добавляет медик.

По мнению Мунира, многие выбирают эту процедуру из-за проблем с восприятием своего тела, услышав рекламу из уст звезд или лидеров общественного мнения.

"Нечего скрывать"

Абдул, который работает водителем службы доставки, не отрицает, что подверг себя этой процедуре из-за низкой самооценки.

Длина и объем его полового члена - в пределах норм Национальной службы здравоохранения Великобритании. Однако он чувствует себя неуверенно рядом с другими обнаженными мужчинами в раздевалке местного спортклуба.

После первой процедуры ему стало гораздо комфортнее - хоть он и признает, что боялся возможных осложнений.

"Но я это сделал, и моя уверенность в себе возросла. Я знал, что мне больше нечего скрывать", - говорит он.

По его словам, через несколько дней после процедуры он почувствовал себя лучше и в обычных социальных ситуациях.

"Я будто переродился. Теперь мне проще подойти к человеку и завязать разговор", - говорит мужчина.

Image caption Врачам приходится исправлять последствия использования филлеров в домашних условиях, говорит Азиф Мунир

В последнее время запросов на увеличение пениса стало значительно больше, сообщают представители компаний Moorgate Aesthetics и Androfill - двух крупнейших британских косметологических клиник, специализирующихся на мужском интимном здоровье.

Сейчас эти компании суммарно получают около 700 таких запросов ежемесячно, тогда как три года назад их было менее десяти.

Что касается количества выполненных процедур, то за то же время оно возросло в 20 раз и составляет более 130 в месяц.

Абдул заказал инъекцию в клинике, следовательно, это сертифицированное вещество, которое вводят квалифицированные врачи.

В то же время эксперты обеспокоены распространением препаратов так называемого "домашнего использования".

Мужчины сами вводят себе филлеры - например, вазелин, различные масла или силикон, не имея представления о потенциальных осложнения, говорит Мунир.

Многие из них через несколько дней обращаются к врачу за помощью для лечении занесенной инфекции.

"В таком случае нужна операция по удалению либо мертвых тканей, либо вещества-филлера", - объясняет Мунир.

"Нередко приходится удалять всю кожу с пениса, пересаживая кожу с других органов", - говорит он.

Image caption Стюарт Прайс говорит, что увеличение пениса поможет ему лучше чувствовать себя в окружающем его мире

Стюарт Прайс из города Карфилли проходит процедуру увеличения полового члена впервые.

Этот 36-летний мужчина убежден: никто бы не отказался увеличить пенис, если бы имел такую ​​возможность.

Стюарт недавно похудел на 50 кг и рассказывает, что это привело к определенным изменениям в его теле, в частности, к образованию складок.

"Не думаю, что я так уж нуждаюсь в увеличении пениса. Впрочем, это придаст мне уверенности в себе", - говорит он.

"Я буду чувствовать себя немного лучше, если он будет немного больше", - объясняет мужчина.

Стюарт увидел рекламу филлеров для пениса случайно, когда изучал возможность трансплантации волос. Ему понравилось, что это не требует хирургического вмешательства.

Миф о большом пенисе

Во время совместного исследования Королевского колледжа Лондона и Национальной службы здравоохранения, проведенного в 2015 году, ученые измерили длину и ширину членов более 15 тысяч мужчин из разных стран мира.

Исследование показало, что средняя длина эрегированного пениса составляет 13 см.

Лишь у 5% мужчин его длина превышала 16 см, и только у 0,14% встречается так называемый "микропенис" - менее трех дюймов (7,62 см) в длину в эрегированном состоянии.

В окружности средний охват члена в состоянии покоя - 9 см, а окружность среднего эрегированного - 11,7 см.

Стюарт хочет, чтобы ему ввели предельно допустимое количество гиалуроновой кислоты - 15 мл. Этим веществом часто заполняют морщины на лице.

Подруга Стюарта Кэрис не скрывает тревоги: "А вдруг он окажется слишком большим?"

Image caption Кэрис не присутствовала во время проведения процедуры

Впрочем, в крайнем случае филеры можно удалить (за средства пациента).

Несмотря на сомнения женщины, процедура уже началась и не может быть отменена; примерно через час будут видны результаты.

Окружность пениса Стюарта в неэрегированном состоянии увеличилась с 12,5 до 15 см.

"Я чувствую, что он стал больше, - говорит он. - Я счастлив!"

Пенис Абдула увеличился с 10 до 11,5 см.

Врачи советуют мужчинам воздерживаться от половых контактов первые четыре недели после процедуры, на что Абдул с радостью соглашается.

"Кому хочется осложнений в этой сфере? - рассуждает он. - Интимные органы надо беречь!"

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