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Мы все это делаем. От волнения о нашем здоровье и счастье - до переживаний, не забыли ли мы выключить плиту.

Должны ли мы пытаться перестать волноваться, если тревога служит определенной цели? Что нам могут посоветовать по этому поводу великие философы? И какие ухищрения мы можем использовать, чтобы излишне не волноваться?

Марк Талли пытается найти ответы на эти вопросы.

Почему мы волнуемся?

Настоящее может дать нам, казалось бы, бесконечное количество причин для волнений. Забота о статусе, репутации, славе и попытки успевать за модными тенденциями - это распространенные причины для волнения. Современный философ Ален де Боттон описывает то, что он называет "тревогой о статусе":

"Беспокойство, что сейчас мы занимаем слишком скромную позицию в обществе или вскоре опустимся на еще более низкую. Если наша позиция в обществе вызывает такую ​​обеспокоенность, то это потому, что наша самооценка сильно зависит от того, что о нас думают другие. За исключением лишь некоторых (Сократ, Иисус), большинство из нас использует проявления уважения со стороны других, чтобы быть более терпимыми к самим себе".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Многие люди волнуются о своем месте в обществе и статусе

Поэтому мы волнуемся о том, что о нас думают другие, и боимся неудач.

Естественно, что мы переживаем из-за болезней и психологической или физической боли. При этом Будда считал, что волнения только усиливают боль.

Он описал это как две стрелы: первая стрела - это боль, но боль в десять раз усиливается, если мы позволим попасть в нас второй стреле. Согласно Будде, эта вторая стрела попадает, когда мы обеспокоены или разгневаны.

Правда, безусловно, и то, что многие из нас беспокоятся даже тогда, когда беспокоиться не о чем.

Когда волноваться полезно?

Не переживайте сильно, если вы склонны к волнению - это не так уж и плохо. На самом деле, это может быть даже хорошо.

Те, кто волнуются из-за рака кожи, чаще используют солнцезащитный крем; если кто-то переживает о том, чтобы не разбить свою машину, он будет ездить осторожнее и никогда не сядет за руль пьяным.

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Если мы заботимся о том, чтобы не набрать вес, или о здоровье нашего сердца, это может побудить нас к более сбалансированному питанию и регулярным тренировкам.

Волнение также может помочь нам лучше подготовиться к сложным моментам в нашей жизни: если мы переживаем из-за собеседования или экзамена, мы подготовимся более тщательно, что позволит нам достичь лучших результатов.

Переживания побуждают нас планировать. Волнение о том, где мы собираемся остановиться на отдыхе, побуждает нас раньше забронировать жилье, найдя таким образом лучшие предложения.

А волнуясь о будущем нашей семьи, мы можем сэкономить на черный день и быть готовыми к любым неожиданностям.

Волнение может также помочь нам больше ценить то хорошее, что происходит в жизни. Если готовимся к плохим новостям, но взамен слышим хорошие, то будем радоваться им сильнее, чем если бы изначально ожидали положительного результата. Люди, которые много беспокоятся, не склонны воспринимать хорошие новости как должное.

Профессор Смит-Акунья из Высшей школы профессиональной психологии при университете Денвера объясняет, что секрет заключается в том, как вы используете свое волнение: "Адаптивное беспокойство сообщает вам об опасностях и угрозах, проясняет проблему, может побудить вас искать помощь или больше информации у других, а следовательно поможет вам решить проблему".

Как справляться с волнением

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Выходит, не все тревоги напрасны. Но, конечно, волноваться слишком много никогда не бывает продуктивным. А серьезное волнение может быть даже деструктивным. Индийский духовный гуру 20-го века, Аватар Мехер Баба, сказал: "В сознании мало вещей, которые съедают столько энергии, как волнение ... Оно существенно уменьшает радость и полноту жизни".

Если вы переживаете слишком сильно, то эту проблему необходимо решать.

Что делать, если вы слишком волнуетесь?

Поговорите с кем-то - будь то профессионал в сфере здравоохранения, партнер или просто хороший друг. Совет Алена где Боттона относительно состояния тревоги - "попытаться понять проблему и поговорить о ней". Проблема, о которой вы с кем-то поговорили - это проблема, разделенная пополам.

Попробуйте не обращать внимания на то, что о вас думают другие. (Легче сказать, чем сделать, конечно.) Джон Баньян в своем псалме "Тот, кто доблестным будет", говорит знаменитую фразу "Я не буду бояться того, что говорят люди".

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Напишите список - изложите на бумаге то, что вас тревожит. Это может помочь выяснить, что вызывает панику, и позволит вам составить план действий относительно того, как справиться с вещами, которые вас беспокоят.

Лучше высыпайтесь - доказано, что сон уменьшает тревогу. Сон дает нейронам мозга возможность отключиться и восстановиться; отсутствие сна повышает уровень гормонов стресса в организме.

Постарайтесь не концентрироваться на проблемах, когда вы утомлены - попытки мысленно решить проблемы, когда вы устали, поздно вечером, могут создать впечатление еще худшей ситуации, чем есть на самом деле. Попробуйте не думать о том, о чем вы переживаете, и вспомните об этом утром. При свете дня все выглядит лучше.

Посмотрите на то, что вас беспокоит, и спросите - что самое плохое может произойти? В своей книге "Завоевание счастья" Бертран Рассел объясняет, почему мы должны смотреть нашим заботам "прямо в лицо".

Конечно, нарочитая "катастрофизация" может быть вредна, если вы страдаете от волнения или если ваши проблемы объективны и серьезны. Знайте, когда надо смотреть в лицо проблемам, а когда - сосредоточиться на позитиве. Найдите, что подходит именно вам.

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