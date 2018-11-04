"Горите в аду": смерть Гандзюк шокировала соцсети

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"Ужас", "ад" - так в соцсетях комментируют смерть активистки Екатерины Гандзюк, которую в июле облили концентрированной серной кислотой.

33-летняя женщина тогда получила ожоги 30% тела. О ее смерти сообщили друзья.

Волонтер Дмитрий Витов написал, что причиной смерти стал тромб - как осложнение после многочисленных операций. Впрочем, официальных подтверждений этого информации пока нет.

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан подчеркнул, что злоумышленники, совершивших нападение, повлекшее смерть Гандзюк, должны быть привлечены к суду.

Многие не сдерживают эмоций.

"Катя Гандзюк - одна из самых крутых людей, с которыми я встречался в жизни. С которыми мне посчастливилось сотрудничать. Те, кто ее убил - гореть вам в аду", - написал журналист Дмитрий Лиховий.

"Больно. Сердце хрустнуло, как ноябрьские влажно-засохшие листья под ногами. Спи спокойно, девушка. Но не давай никому покоя", - добавила писательница Лариса Денисенко.

"Я ее не знала лично. Но она мне была ближе многих друзей в ФБ, так как быть украинским патриотом проще в Тернополе или даже в Торонто, чем в Херсоне или Харькове. К сожалению ... Такое ощущение, что из жизни ушел родной человек ", - написала Надежда Ляхова.

"Те редкие случаи, когда хочется быть сексистом, упрекая людей за их вторичные половые признаки: мужчины, которые облили серной кислотой женщину, - это нечто даже более немыслимое, чем мужчины, убивающие других мужчин пулей или взрывчаткой. Нет слов. Страшная, показательная казнь", - написал журналист Алексей Бобровников.

"Цена принципиальной позиции"

Многие высказывают недовольство тем, как расследуется нападение на Катерину.

"Цена принципиальной гражданской позиции в нашей стране. Медленная, мучительная смерть. И заказчики этого людоедского убийства до сих пор не найдены", - написал жуналист Денис Казанский.

"Я не верю, что в маленьком городе Херсон невозможно расследовать все, как положено. Правоохранители играют во все игры, которые им предоставляет сила", - написала исполнительный директор Украинского центра независимых политических исследований Светлана Коночук.

"Я не могу вспомнить ни одного случая, когда "преступление на особом контроле бла-бла" закончилось справедливостью. Шеремет. Миша. Стерненко. Гандзюк. Десятки и сотни других ...", - сетует Максим Нефедов, первый заместитель министра экономического развития.

Другие требуют наказать виновных.

"Катерина Гандзюк умерла. Уроды с опозданием добились своего. Соболезнования родным, близким и друзьям. А уродам я обещаю, что они ответят. И не где-то внезапно и в тихом месте, а публично - на скамье подсудимых. Это принципиально (...) Я хочу, чтобы они получили астрономические сроки на публичном судебном процессе. Заказчиков это касается в первую очередь", - написал политолог Кирилл Сазонов.

"Идет война. Убивают в тылу"

"Надеюсь, эта страшная цена, которую Екатерина заплатила за новую Украину, по крайней мере заставит нашу хронически старую власть (то есть побудит активную часть общества нажать и заставить) найти и наказать заказчиков убийства, а также принять меры по предотвращению следующих", - считает политолог Владимир Кулик.

А некоторые считают, что не надо опускать руки.

"У тех, кто послабее, сегодня появится +1 аргумент, чтобы уехать от этого беззакония куда подальше. У тех, кто посильнее, +1 повод бороться до конца", - написал активист Артем Романюков.

"Служить людям, а не правилам"

Люди, которые были лично знакомы с Екатериной, вспоминают ее.

"Катя Гандзюк когда-то, в 2014-м, открыла для меня Херсон. Мы встретились с ней впервые в столовке при городском совете, и она с едкой иронией рассказывала про местные расклады. Она всегда была придирчивой и требовательной к людям. Всегда критичной. И абсолютно обаятельной в этом", - написала журналистка Екатерина Сергацкова.

"Когда будете слышать "Херсон - это Украина", знайте что в том и ее большая часть. Прощай, Катя, мне будет не хватать твоего иронического ума", - написал журналист Роман Кабачий.

"Всегда готовая к борьбе, непримиримая оптимистка. Отказываюсь в это верить. Познакомился с ней почти 12 лет назад и все эти годы наблюдал за ее смелостью, энергией и прямотой", - вспоминает Алексей Мацука.

"Несколько недель назад мы готовили специальный выпуск журнала Фокус - ТОР-100. В него вошла Катя Гандзюк. Я готовила короткую визитку. Катя ее вычитала. И по моей просьбе добавила несколько слов - принцип, по которому живет: "Служить людям, а не правилам"", - заключает журналистка Татьяна Катриченко.

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