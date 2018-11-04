Екатерина Гандзюк: что делала при жизни и как погибла

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Сегодня в Киеве умерла 33-летняя херсонская общественная активистка Екатерина Гандзюк, на которую 31 июля совершили нападение, облив концентрированной серной кислотой.

От ожогов у нее пострадало более 30% поверхности тела.

Официальная причина смерти активистки еще не известна, полиция заявила, что ее объявят после медицинской экспертизы.

Екатерина Гандзюк принимала участие в Оранжевой революции, Евромайдане в Херсоне, ранее работала в общественных организациях, а также Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области.

В 2014 году Гандзюк работала в предвыборном штабе Владимира Николаенко, который был кандидатом в мэры Херсона от партии "Батькивщина". После победы на выборах, в 2015 году Николаенко вышел из партии. Покинула "Батькивщину" и Екатерина Гандзюк.

До нападения активистка работала в горсовете Херсона в качестве исполняющей обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, а также была советником мэра города Владимира Николаенко.

Активная критика

Екатерина Гандзюк известна своей критикой правоохранительных органов и представителей местной власти, которая порой приобретала довольно резкие формы.

Друзья активистки обращают внимание, что у Гандзюк было два главных "направления", по которым она имела принципиальных оппонентов: это противодействие "пророссийским движениям" в Херсоне, а также борьба с коррупцией определенных подразделений местной полиции.

Она вместе с другими активистами активно выступала против "пророссийских сил" в регионе, особенно при попытках устроить так называемую "русскую весну" на юге Украины в 2014 году.

Гандзюк жестко критиковала силовиков за бездействие в борьбе с пророссийскими и сепаратистскими группами в регионе.

У Екатерины Гандзюк был конфликт с начальником Управления защиты экономики в Херсонской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Артемом Антощуком.

В сентябре 2017 года она обвинила Антощука в коррупции.

"Артем Игоревич (Антощук), ни я, ни мои коллеги не планируют с вами договариваться и не планируем вам платить", - написала она тогда в Facebook.

Копірайт зображення Facebook/Anton.Hodza Image caption Гандзюк входила в группу, которая занимается размещением наружной рекламы около админграниц с оккупированным Крымом

Артем Антощук подал иск против Гандзюк о защите чести и достоинства, но Херсонский городской суд отклонил большинство его требований.

В Херсонской области в отношении Антощука проводили служебную проверку, но ее результаты не были обнародованы.

Неоднократно Гандзюк критиковала деятельность правоохранительных органов при расследовании нападений на общественных активистов.

Например, она обвиняла правоохранителей в промедлении с расследованием нападения на херсонского журналиста Сергея Никитенко.

С Никитенко связана и другая акция Гандзюк. В 2016 году она бросила за шиворот депутату горсовета Дмитрию Ильченко голову сельди за его призыв блокировать страницу Никитенко в Facebook.

В апреле 2018 года Екатерина Гандзюк заявила, что почти 200 ненастоящих журналистов получили в областной полиции разрешения на травматическое и газовое оружие в 2014-2018 годах.

Копірайт зображення FACEBOOK/uakateryna

Также Гандзюк критиковала главу Херсонской облгосадминистрации и обвиняла его в организации "титушек" против противников вырубки лесов в регионе.

Активистка входила в группу Itchy Trigger Finger Ukrainians, которая занимается разработкой и размещением наружной рекламы около админграниц с оккупированным Россией Крымом.

Она критиковала власти за слабое противодействие информационной агрессии со стороны России, в том числе непосредственно тех, кто за это направление отвечает.

Нападение на Гандзюк

31 июля злоумышленник облил активистку концентрированной серной кислотой возле ее дома. Кислота попала на часть головы, лицо, спину, руки, ноги и на часть грудной клетки.

Пострадавшую доставили в местную больницу, но впоследствии перевели в медицинское учреждение в Киеве, где она находилась под охраной полиции.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Сначала полиция заявила, что исполнителем нападения был Николай Новиков, но 22 августа его отпустили

Правоохранители несколько раз меняли квалификацию нападения: сначала "хулиганство", затем "нанесение тяжких телесных повреждений", а впоследствии, после подтверждения того, что Гандзюк облили концентрированной серной кислотой - "покушение на убийство с особой жестокостью".

Теперь преступление классифицируется как "умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу".

Сначала полиция заявила, что исполнителем нападения на активистку был Николай Новиков, но 22 августа его отпустили, заявив о непричастности к нападению.

Копірайт зображення VYACHESLAV ABROSKIN Image caption 23-летний мужчина, которого подозревают в совершении нападения, якобы сам пострадал от кислоты

Позже правоохранители задержали пятерых подозреваемых в покушении на Екатерину Гандзюк. Среди них - организатор, пособники, исполнитель и водитель.

Все они, по словам правоохранителей - бывшие украинские военные, воевавшие на Донбассе.

19 октября первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что "следствие рассматривает две основные версии нападения: профессиональная деятельность Екатерины Гандзюк ... и вторая версия - активная гражданская позиция, а также ее общественная и политическая деятельность как активиста".

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