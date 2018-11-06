Мешает ли вибратор наслаждаться сексом?

Копірайт зображення Eve Lloyd Knight Image caption Вибраторы окончательно стали товаром широкого потребления. Неужели мы настолько ими увлеклись?

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Британский супермаркет объявил, что вскоре в продажу поступят игрушки для секса. После этой новости вибраторы окончательно стали товаром широкого потребления. Неужели мы настолько ими увлеклись?

Лиэнн * был 21 год, когда она купила свой первый вибратор.

Он гладкий и изготовлен из мягкого силикона. "Цвета камня, а кнопка - розово-золотая, - рассказывает женщина. - Очень стильная вещь, совсем не похож на пенис".

Лиэнн выросла на окраине Бирмингема в Англии. Девушка два года ни с кем не встречалась, и вот однажды в субботу села на поезд и поехала в центр города.

"Помню, что ощущения были вполне обыденными. Как будто везла машину на техосмотр", - смеется она.

В 21 год Лиэнн еще никогда не испытывала оргазма.

Лиэнн лишилась девственности в 17 лет, и к 21 году у нее уже было несколько партнеров, это была череда недолгих отношений.

"Но время пришло. Я была полна решимости. Я решила купить вибратор своей мечты и решить проблему".

Разочарование

Лиэнн нравилось заниматься сексом. "Но мне нравилось в сексе другое", - объясняет она. "Мне нравилось знакомиться с кем-то новым, мне нравилось волнение, которое я испытывала, соблазняя их, или когда они соблазняли меня. Мне нравилось все, что было перед сексом, но у меня никогда не было оргазма".

Из-за этого прелюдия к сексу стала некомфортной. "И бессмысленной", - говорит девушка. "Я просто лежала и думала, куда себя деть: мне было очень некомфортно и неловко. Я чувствовала, что на меня давят: будто я должна что-то почувствовать, но у меня не получается".

Прошло несколько лет, и Лиэнн начала беспокоиться: оргазма так и не было.

"Занимаясь сексом, я каждый раз чувствовала разочарование - не в партнере, а в себе. Мне было очень стыдно, что я не могу кончить. Я никому не говорила: все мои друзья обсуждали секс так, как будто у них получается каждый раз".

Копірайт зображення Getty Images Image caption У Лиэнн были проблемы с оргазмом

Как-то раз Лиэнн все-таки рассказала подруге о своей проблеме.

"Дело в том, что до тех пор я ни разу не пробовала мастурбировать. Подруга повела себя правильно, она просто сказала: "конечно у тебя не будет оргазма, если ты не пробовала мастурбировать. Ты должна понять, что тебе нравится. Фокус в том, чтобы распознать это чувство и не отпускать его. Если ты его ни разу не испытывала, то у тебя и не получится".

Долгожданный оргазм

В тот день, вернувшись домой, она распаковала свой новый вибратор и приступила к делу.

"Через час я что-то почувствовала. Тело испытывало это ощущение само по себе - мне не нужно было о нем думать или пытаться его контролировать".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Подруга Лиэнн посоветовала мастурбировать, чтобы узнать, какие ей нравятся прикосновения

Лиэнн накрыло волной удовольствия, а потом пришло ощущение глубокого расслабления. "Я просто подумала: "О, у меня был оргазм". Это было великолепно", - говорит она.

Вибраторы вошли в нашу жизнь в викторианскую эпоху, когда врачи изобрели их как лекарство от "женской истерии".

Лекарство от беспокойства

В то врекмя считали, что "истерию" (явление, которое сегодня назвали бы беспокойством в сочетании с целым рядом разных симптомов вплоть до опухания) можно лечить оргазмами.

Лиэнн согласна с этой теорией. "Начав регулярно испытывать оргазм я действительно стала меньше волноваться", - говорит она.

Настоящую популярность вибратры приобрели с появлением на рынке модели Rabbit ("Кролик") в 1980-х годах.

Копірайт зображення Eve Lloyd Knight Image caption Раньше тема оргазма была почти повсеместным табу

"Первое время, довольно долго, вибраторы делали из материала, похожего на плоть, с похабными венами", - говорит Стюарт Ньюджент, бренд-менеджер шведской фирмы ELLO, выпускающей дизайнерские секс-аксессуары.

"Это многих отталкивало", - говорит Ньюджент. - Однако "Кролик", оснащенный клиторальным стимулятором в виде длинных "ушек", выглядел привлекательнее предшественников. В 1998 года вышла серия сериала "Секс в большом городе", посвященная "Кролику", то есть вибратор из секс-игрушки превратился в явление культуры. По мере того как аксессуары для секса набирали популярность, все менялось"

Стимуляция

"В начале нулевых годов начали создавать более роскошные предметы, обращая больше внимания на дизайн", - объясняет Стюарт. Прошло время. Глобальный рынок секс-игрушек должен вырасти до 22 млрд фунтов к 2020 году, и этот рост Стюарт связывает с тем, что сегодня аксессуары сами стали желанным и красивым предметом. Кроме того, говорит он, покупатели тоже стали более привередливыми.

"Сегодня мы обращаем намного больше внимания на дизайн", - говорит эксперт. "Мы выбираем продукты, сочетающие форму и функциональность. Это касается всех гаджетов, включая и те, которые мы берем с собой в спальню".

Этот спрос на дизайн дал рынку огромное количество разных моделей вибраторов в разных ценовых диапазонах. "В обычном вибраторе груз со смещенным центром тяжести вращается вокруг своей оси. Так создается ощущение вибрации", - объясняет Стюарт.

"Но сегодня компании изучают и другие технологические решения".

Копірайт зображення Getty Images Image caption В викторианскую эпоху вибраторы использовали для лечения женской истерии

Стюарт рассказывает про Sona, новый продукт его компании, который "посылает не слышные человеческому уху волны прямо в тело". Как будто маленький, но очень мощный низкочастотный сабвуфер в вашей вагине.

Профессиональная испытательница секс-игрушек Винус О'Хара (в ее коллекции около 500 вибраторов и аксессуаров) обращает внимание на новый гаджет под названием The Womanizer: "Он похож на термометр, который вставляют в ухо. Его надевают на клитор и прибор стимулирует его с помощью потоков воздуха, не прикасаясь. Почти как присоска, но нежнее".

Доступность

Но эти высокие технологии стоят денег. За каждый из этих предметов придется заплатить по 120 фунтов. Но это чепуха по сравнению с инкрустированным алмазами вибратором за миллион фунтов, который счиают самой дорогой секс-игрушкой в мире.

Если вы не хотите тратить на секс-игрушки столько денег, в ближайшем супермаркете всегда можно выбрать что-нибудь попроще.

Да, в супермаркете. На этой неделе сеть Sainsbury's объявила, что запускает линейку доступних секс-игрушек. Но даже сравнительно дешевые (цены будут разниться от 5 до 15 фунтов) аксессуары, цвета розового золота и серебра, больше похожи на мини-скульптуры, чем, как говорит Лиэнн, "на члены".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Фаллоимитаторы, которые предлагают сегодня, зачастую совсем не похожи на настоящее орудие любви

"Я держала вибратор в постели и пользовалась им каждый день", - продолжает она. "С точки зрения сексуальности это был для меня большой шаг вперед".

Сегодня, семь лет спустя, Лиэнн пользуется все тем же вибратором несколько раз в неделю. И хотя все по-прежнему хорошо, она беспокоится - не мешают ли их "отношения" (термин принадлежит Лиэнн) влияют на ее способность получать оргазм другими способами.

"За годы я поняла, что не могу испытать оргазм, если поьззуюсь другим вибратором или лежу в другой позе, чем в самый первый раз. Как будто я не изменяют вибратору", - говорит она.

Сейчас Лиэнн 28, она живет с партнером, с которым начала встречаться пять лет назад.

Полноценная половая жизнь

Они счастливы и ведут полноценную половую жизнь. "Он не возражает против вибратора, мы использует его в прелюдии", - говорит Лиэнн.

"Сначала я думала, что он будет чувствовать себя некомфортно, но все хорошо, кроме того, что я бы очень хотела получить оргазм другим способом".

Несмотря на обильные эксперименты, которые оказались приятными, хоть иногда и досадными, Лиэнн говорит, что если она хочет достичь оргазма, ей каждый раз приходится доставать старый вибратор.

"Как будто я дошла до этого рубежа, но не смогла пойти дальше или экспериментировать. Мне страшно, что я пристрастилась к этому конкретному вибратору", - говорит она.

Копірайт зображення Eve Lloyd Knight Image caption Лиэнн беспокоилась, что слишком "привязалась" к своему вибратору

Проясним, что с точки зрения ученых такое невозможно физически (почему - объясним чуть позже). Но Лиэнн не единственная, кто задается вопросом может ли что-то сравниться с легким и быстрым оргазмом от вибратора.

"Синдром мертвой вагины"

В 2016 году люди внезапно заговорили о "синдроме мертвой вагины" - онемении половых органов от слишком частого использования вибраторов. Но медицинского подтверждения этого явления как не было так и нет.

Доктор Лейла Фродшем, представитель Королевского колледжа гинекологии, говорит: "Если достигнуть оргазма у вас получается только в одной позиции, только пользуясь конкретной игрушкой или рукой, и вы удовлетворены, то волноваться не о чем. Многие мои пациенты - и мужчины и женщины - говорят мне, что хотят испытать оргазм другим способом, но не могут. Им кажется, что их половая жизнь становится скучной, потому что каждый раз они заканчивают этой игрушкой и этой позой".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Женщины способны достигать оргазма различными способами

У женщин есть несколько способов добиться оргазма.

Для многих - из одного американского исследования следует, что их таких целых 37% - стимуляция клитора (скопления нервных окончаний, расположенного на рпсстоянии примерно сантиметра от влагалища) необходимое условие оргазма. Другие могут получить оргазм от одной только пенетрации, а горстке счастливиц достаточно стимуляции сосков.

"В основе действия вибратора - частота и амплитуда", - говорит доктор Фродшем.

Зависимость

Они быстро и интенсивно стимулируют клитор и его окрестности, это хзначит, что возбуждение приходит намного быстрее, чем при других видах стимуляции (оральной или ручной). "Клинических доказательств того, что использование вибратора снижает чувствительность или ведет к привыканию, нет".

Однако для человека нормально привыкать к какому-то одному ощущению. "Чаще всего я встречаю это у мужчин с порнозависимостью", - делится доктор.

"Они мастурбируют рукой, часто по несколько часов в день, и им становится трудно достичь климакса при сексе с партнером, потому что ощущения очень отличаются от привычных им".

"Случай с женщиной, которая каждый раз пользуется одним и тем же вибратором, похож. Ваше тело привыкает к этому конкретному ощущению и медленнее реагирует на новые виды стимуляции, если вообще реагирует".

Копірайт зображення iStock Image caption Некоторые люди полагают, что чрезмерное увлечение секс-игрушками может привести к снижению чувствительности влагалища

В таких случаях доктор рекомендует потратить шесть недель на то чтобы "приучить" тело к другой стимуляции. "Переключите вибратор на более медленную скорость, или смените модель на другую, с другим видом стимуляции", - советует она.

Но на это нужно время. Собственно говоря, когда вы впервые попробуете новый тип стимуляции, может показаться, что дело продвигается слишком медленно. Но это стоит сделать, если в будущем вам будет легче достичь оргазма.

Потеря оргазма с партнером

Для 27-летней Сафии* временный отказ от вибратора показался единственным возможным решением, когда она поняла, что без него ей трудно достичь оргазма:

"Я пыталась удовлетворить себя с помощью рук, но безрезультатно, - объясняет она. - Я не могла подключить воображение и представить что-то возбуждающее. В конце концов стало просто скучно. В то время я ни с кем не встречалась, но эти ощущения меня испугали. Мысль о том, что вибратор убивает мою способность испытывать оргазм с партнером меня серьезно обеспокоила".

Она попыталась найти в интернете, может ли вибратор снизить чувствительность.

"Информации было немного, да и та, что была противоречивой. Я думаю, в литературе, которая якобы призвана положительно освещать женскую сексуальность, порой игнорируют реальный уровень обеспокоенности некоторых женщин их чрезмерным увлечением фаллоимитаторами", - рассказывает женщина.

Копірайт зображення iStock Image caption Лиэнн почувствовала, что вибратор разрушает ее способность испытывать оргазм с партнером

В конце концов она решила отправить вибратор в отпуск на месяц. "Сначала было трудно, потому что я использовала его каждый день. Это позволяло мне полностью расслабиться.

"У меня был потрясающий вибратор стоимостью 120 фунтов. Когда я впервые им воспользовалась, то дошла до финала где-то секунд за семь. А потом просто лежала и думала: "Ого, какая пустота. Реально - 120 фунтов за чувство пустоты", - говорит Сафия.

Воображение

Вскоре Сафия снова вернулась к привычке мастурбировать рукой, на это ушло недели две: "Я осознала, что ранее не использовала свое воображение. Поэтому мастурбация стала чисто физическим актом, и я уже не могла дойти до оргазма, как раньше".

До того, как Винес стала профессиональным тестировщиком сексуальных игрушек, у нее был похожий опыт.

"Был период, когда я думала, что не могу кончить без конкретной модели, - объясняет она. - Я пробовала другие вибраторы, но, чтобы достичь оргазма, нужен был определенный образец".

Девять лет назад она начала вести блог о сексе и гаджетах для секса. "Путем экспериментов и исследований я обнаружила, что мне нужно поработать над техниками воображения, а не ограничиваться игрушкой", - объясняет женщина.

Она отмечает, что стремление к быстрому оргазму может означать, что вы утратили связь со своими фантазиями: "Я думаю, полезно дать волю воображению, ведь это сделает ощущения более интенсивными".

Ранее она мастурбировала от четырех до шести раз в день. "Но теперь я делаю это только один раз, от 45 минут до часа. Это почти как практика медитации", - говорит женщина.

Копірайт зображення iStock Image caption Сексуальность раскрывается по-разному

Доктор Фродшем согласна: что касается секса, то привычки и биология - на самом деле лишь половина дела: "Я думаю, что это важный вопрос - почему человек может достичь апогея только одним конкретным способом. И часто ответ кроется в контроле. Контроль - это важная часть секса и оргазма. Человек, который испытывает беспокойство из-за того, что происходит с ее телом или как он выглядит перед партнером, вряд ли сможет полностью расслабиться и отдаться наслаждению".

"Сегодня от нас ожидают полного контроля над своей жизнью, - добавляет доктор Фродшем. - И отключить этот контроль в спальне не так-то легко. Он действительно может препятствовать людям получить максимум удовольствия от секса".

Фантазии

В этом смысле вибраторы могут быть очень полезны. Собственно, вибратор может вызвать у вас возбуждение до того, как вмешается мозг.

"Конечно, если вам трудно дойти до кульминации без него, а вы бы хотели этого, нужно научиться отпускать контроль и позволять телу делать то, что ему нужно", - отмечает доктор Фродшем.

С помощью психодинамической терапии доктор Фродшем помогает людям облегчить путь от возбуждения до оргазма. Также она советует читать эротические рассказы и пробовать различные техники мастурбации.

Лиэнн хочет обратиться за помощью к специалисту. "Я думала о том, чтобы сесть на "вибраторную диету". Но это значит не иметь оргазмов ... даже не знаю, как долго. Кажется, игра просто не стоит свечь", - говорит женщина.

И Лиэнн, и Сафия остаются поклонницами вибраторов.

"Пользование вибратором несомненно улучшило мою половую жизнь, - говорит Сафия. - А может, это связано с тем, что у меня появилась подруга ... только теперь, когда я пользуюсь им не так часто, появилось ощущение того, что я глубже себя узнаю. Я больше экспериментирую и позволяю себе свободный полёт фантазии. Но избавляться вибратора не планирую, - смеется она и пожимает плечами: - Я всего лишь человек".

* Некоторые имена изменены.

Оригинал этой статьи был опубликованBBC Three 25 октября 2018.

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